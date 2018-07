Fast in jeder Scrabble-Partie gibt es Konstellationen zum Haareraufen. Etwa wenn nur Vokale auf dem Bänkchen liegen. Kann ich dann nicht wenigstens drei oder vier Buchstaben ablegen, tausche ich in der Regel. Rack-Management nennt das der Turnierspieler, was nichts anderes heißt, als stets zu beachten, was nach einem Zug übrig bleibt oder bliebe.



Bisweilen liegt das Problem aber ganz woanders. Gerade mal zwei "Aldi-Bingos" (Ablegen aller Buchstaben ohne Wortprämienfeld-Belegung) fand ich in der hier abgebildeten Situation. Mich quälte jedoch das Gefühl, dass da mehr drin sei. Das nennt der Scrabble-Anfänger vermutlich Jammern auf hohem Niveau. Mag sein. Auf jeden Fall trog mich mein Bäuchlein: Selbst umfangreiche Recherchen ergaben nichts Besseres als die beiden schon erwähnten, in den 60ern dotierten Züge.

Lösung aus Nr. 9:

(Sie) PRIESEN auf L2–L8 brachte insgesamt 85 Punkte

