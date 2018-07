DIE ZEIT: Herr Schmidt, kurz vor Eröffnung der Ausstellung im März 1995 gab es hier in der ZEIT-Redaktion eine große Diskussionsrunde mit Historikern und Zeitzeugen. Sie waren auch dabei. Wie haben Sie dieses Gespräch empfunden?

Helmut Schmidt: Als unangenehm.

ZEIT: Weshalb?

Schmidt: Das lag an Herrn Heer. Ich hatte den Eindruck, dass er am liebsten die ganze deutsche Nation zu Nazis erklärt hätte. Und dass er offenbar meinte, alle, die später geboren sind, seien bessere Deutsche. So hab ich das in Erinnerung.

ZEIT: Sie hatten den Eindruck, sich rechtfertigen zu müssen?

Schmidt: Ich hatte den Eindruck, dass er mich für einen Lügner hält, und das hat mich geärgert.

ZEIT: Sie haben sogar gedroht, den Raum zu verlassen.

Schmidt: Richtig.

Hannes Heer: Aber es ging doch gar nicht um die deutsche Nation als Ganzes, sondern um die Verbrechen der Wehrmacht!

Hannes Heer Jahrgang 1941, Historiker und Publizist, leitete die Hamburger Ausstellung von 1995 bis 1999.

Schmidt: Ich habe den verbrecherischen Charakter des Regimes am Beginn des Krieges gegen die Russen begriffen. Das war im Juni 1941. Ich war gerade erwachsen geworden, damals wurde man mit 21 Jahren volljährig. Aber die Wehrmacht insgesamt war nicht verbrecherisch, wie Sie das in der Ausstellung behauptet haben, Herr Heer. Das ist dummes Zeug. Die meisten Soldaten haben sich weder an Verbrechen beteiligt noch Kenntnis davon gehabt.

ZEIT: Herr Heer, fühlen Sie sich richtig interpretiert?

Heer: Ich erkenne mich darin nicht wieder. Es war eine wissenschaftliche Ausstellung, zu der wir einen 700-seitigen Begleitband herausgegeben haben mit Beiträgen von mehr als zwei Dutzend internationalen Autoren. Auch in dem später publizierten Katalog heißt es ausdrücklich: "Die Ausstellung will kein verspätetes und pauschales Urteil über eine ganze Generation ehemaliger Soldaten fällen. Sie will eine Debatte eröffnen über das neben Auschwitz barbarischste Kapitel der deutschen und österreichischen Geschichte, den Vernichtungskrieg der Wehrmacht von 1941 bis 1944." In 34 Städten wurde die Ausstellung gezeigt, und es gab jedes Mal einen anderen Eröffnungsredner. Ein Drittel davon waren ehemalige Wehrmachtoffiziere. Das hätten wir – und sie! – nicht gemacht, wenn wir ein Haufen Rechthaber gewesen wären. Es hat mich allerdings erschreckt, mit welchem Furor wir von vielen Älteren angegriffen wurden. "Schüler von Goebbels" hieß es da, Zerstörer, "die unser Volk im Kern treffen wollen", nannte uns Alfred Dregger von der CDU. Herr Schmidt, Sie haben damals Jan Philipp Reemtsma und mich eines "autosuggestiven Masochismus gegenüber dem eigenen Land" bezichtigt.

Schmidt: Ich habe Ihr Verhalten als masochistisch bezeichnet?

Heer: Ja. Das habe ich nicht verstanden.

ZEIT: Viele Besucher haben die Ausstellung als anklagend empfunden. Herr Knoch, Sie haben sich eingehend mit der Wirkung von Bildern befasst: Können Sie diesen Eindruck nachvollziehen?

Habbo Knoch Jahrgang 1969, Professor für Geschichte in Köln, leitete bis 2014 die KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen.

Habbo Knoch: Die Ausstellung hat ein Thema in die Öffentlichkeit gebracht, das bis dahin nicht Gegenstand der kollektiven Erinnerung war. Die Ermordung von Zivilisten unter dem Vorwand der Partisanenbekämpfung in Jugoslawien, in Griechenland und während des Vernichtungskriegs gegen die Sowjetunion oder die Beteiligung der Wehrmacht an Massenerschießungen von Juden – darüber wusste die Historikerzunft schon einiges, die breite Öffentlichkeit aber nicht. Die Ausstellung hat diese Themen dann auf eine sehr anschauliche Art dargestellt, durch bis dahin ungezeigte Fotos und Dokumente. Anklagend war das nicht. Und interessanterweise waren es auch nicht zuerst die ehemaligen Soldaten, die mit Ablehnung reagiert haben, sondern die Konservativen der Nachkriegsgeneration. Peter Gauweiler zum Beispiel in München, der hat als einer der Ersten genau diesen Vorwurf erhoben: Die Ausstellung pauschalisiert, die Ausstellung klagt an! Rechtsextremisten haben das weiter verschärft. So ist dieses Bild entstanden: dass die Ausstellung anklagend und einseitig sei.

ZEIT: Sie kam aber doch mit dem Anspruch daher, einen Tabubruch zu wagen.

Knoch: Ja, sicher, vor allem gegen das Nachkriegsbild von der "sauberen Wehrmacht".

Heer: Wir wollten dokumentieren, nicht schockieren. Ich erinnere mich noch an den Moment, nachdem wir Autoren unsere Texte für die Ausstellung fertig hatten. Da bin ich Jan Philipp Reemtsma morgens im Institut begegnet, und er sagte zu mir: Herr Heer, das wird eine Bombe! Ich habe ihn ganz ungläubig angeguckt. Wir hatten wirklich keine Vorstellung, was diese Ausstellung auslösen würde.

Knoch: Bemerkenswert war dann, wie unterschiedlich die Reaktionen der ehemaligen Soldaten ausfielen. Teilweise wirkte das wie eine Katharsis. Es gab welche, die gesagt haben: Das ist gelogen. Andere behaupteten: Das mag so gewesen sein, aber ich habe davon nichts mitbekommen ...

Heer: ... und etliche stimmten auch zu! Ich werde nie Klaus von Bismarcks Reaktion vergessen, vor der Eröffnung der Ausstellung auf dem Hamburger Kampnagel-Gelände. Bismarck war ein hochdekorierter Offizier der Wehrmacht, der im Osten gekämpft hatte. Er sah sich die Fotos an, dann wandte er sich mir zu und sagte nur: "Das hier, das war unser Krieg." Später hat er die Eröffnungsrede gehalten, und wir dachten, er schafft es nicht, ihm versagt die Stimme, so aufgewühlt war er.

Schmidt: Ich muss Ihnen sagen, ich habe diese Ausstellung nie gesehen. Das erste und einzige Mal, dass ich mit der Ausstellung konfrontiert wurde, war das ZEIT-Gespräch hier, an dem auch Sie beteiligt waren.

Helmut Schmidt Jahrgang 1918, Altbundeskanzler und ZEIT-Herausgeber, diente während des Krieges in der Wehrmacht.

ZEIT: Haben Sie sich ganz bewusst gesagt: Nein, diese Ausstellung tue ich mir nicht an, da gehe ich nicht hin?

Schmidt: Ich habe sie einfach nicht gesehen. Das war auch nicht so wichtig.

ZEIT: Weshalb fanden Sie die Ausstellung nicht wichtig?

Schmidt: 1995, als die Ausstellung begann, stand mein Urteil über die Nazis und über die Wehrmacht längst fest.