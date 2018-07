Vor rund 180 Jahren hastete ein beleibter Mann die Mietshäuser von Paris treppauf, treppab, sein Notizbuch in der Hand, und schrieb sich Namen auf, die an den Türen standen. Das war der Romancier Honoré de Balzac. Er traf zum Beispiel auf den Namen "Léger", also Leicht; ein wahrer Fund: Ein 120 Kilo schwerer Bauer in Balzacs Roman Ein Lebensbeginn sollte nun so heißen.

Wie jede Kunst kommt heute auch diese, Anthroponymie genannt, durch die Digitalisierung zu ungeahnter Perfektion. Unter characterfactory.net, im Kern ein Zufallsgenerator für uninspirierte Drehbuchschreiber zum Erfinden von Charakteren, entdecken wir noch ganz andere Namen, und mit ihnen gleich Listen von Persönlichkeitsmerkmalen. Lernen Sie bitte folgende Personen kennen:

– die neunjährige Fernmeldetechnikerin Salampsio Buchhammer, die von einem Vampir geknechtet wird. Sie trägt Tätowierungen und gilt nach dem psychologischen Myers-Briggs-Typenindikator (einer pseudowissenschaftlichen, in Personalabteilungen beliebten Typenlehre) als introvertiert und sensibel, kleidet sich nachlässig und hat einen niedrigen Intelligenzquotienten.

– die sommersprossige, grauhaarige Gertraud Riesenburger, eine hyperintelligente Deutsche, Körbchengröße B; sie plant eine Entführung.

– den näselnden Iraner Azizi Kianoush, Vegetarier, der sich eher primitiv ausdrückt und eine eigene Religion erfunden hat, von der er alle Welt überzeugen will.

– die deutsche Hardwaretechnikerin Mitzi Wiesbach, die sich altmodisch kleidet und darunter leidet, dass sie spontan sexuell erregt wird.

Und so geht es immer weiter. Material zum Träumen und zum Spielen. Identitäten, die sich bestens für Facebook oder Dating-Websites eignen. Zum Schreiben von Romanen auch? Warum nicht. Auch wenn nicht jeder ein Balzac ist, der sich von Türschildern inspirieren ließ. Jedenfalls gilt die Ausrede nicht mehr, die Flaubert vor 150 Jahren vorbrachte: Er könne seinen großen Pariser Roman nicht schreiben, weil er für seine Protagonisten noch nicht die geeigneten Namen gefunden habe.

Namen sind oft Schicksale. Die Mitwelt und auch man selbst legt allerhand hinein, was nicht ohne Einfluss auf den Charakter bleibt. Eltern, die nach Namen für ihre Kinder suchen, ist das oft zu wenig bewusst. Gerade ihnen sei die Character Factory ans Herz gelegt, als Warnung. Salampsio – das muss nicht sein.