Die letzte Spur verliert sich in einer Bucht in der Nähe von Kapstadt. Das Haus, in dem Armin Klümper, 79, wohnt, liegt auf einer Anhöhe über dem Meer. Von hier aus hat man einen imposanten Blick auf den Tafelberg. Noch viel spannender jedoch ist der Blick ins Innere des Anwesens. Armin Klümper ist der Arzt, dem die Sportler wie keinem anderen vertrauten. Er hat in den siebziger und achtziger Jahren in Deutschland Athleten flächendeckend mit Dopingmitteln bedient. Vor zehn Jahren wanderte er nach Afrika aus, bisher hat er mit niemandem sprechen wollen. Zu gern würde man ihn fragen: Welche Medikamente hat er welchen Fußballspielern verabreicht? "Ich bin als Arzt Helfer des Menschen, aber bevor ich einen Athleten in die Grauzone der Selbstmedikation entlasse, gebe ich ihm, was er zu brauchen glaubt." Das war immer Klümpers Credo.

Als gelte es, einen Schatz zu hüten, sind die Rollläden im Freiburger Staatsarchiv am Colombi-Park auch tagsüber heruntergelassen. Der Raum wird von Videokameras bewacht. Hier lagern die Geschichten aus dem Dopinguniversum des Doktor Armin Klümper. All die Rezepturen, die der Arzt im fernen Afrika vergessen will. 60 Aktenordner, in die die ZEIT Einsicht genommen hat, belegen Anabolika-Chargen, ausgeliefert an den VfB Stuttgart und den SC Freiburg. Auch der Bund Deutscher Radfahrer wurde bedacht, der Deutsche Leichtathletik-Verband und der Ringerbund. Ein Blick in den Abgrund für all jene, die sich über Rekorde freuten. Der Gesamtwert der von Klümper gehandelten Medikamente zwischen Juni 1978 und Juli 1984 betrug laut Akten fast 3,5 Millionen Mark.

Freiburg galt früher einmal als eine der ersten Adressen der Sportmedizin. Dieser Ruf ist längst dahin. Mittlerweile ist die Stadt im Breisgau eine sporthistorische Stadt geworden, in der Wissenschaftler und Juristen versuchen, endlich die Manipulationen früherer Tage aufzuklären. Nach dem Telekom-Skandal um gedopte Radfahrer wurde 2007 eine Evaluierungskommission gegründet, danach noch eine weitere. Der Wahrheit näher kommt das Gremium erst seit Anfang 2010. Seitdem leitet die Italienerin Letizia Paoli die Kommission. Paoli ist Kriminologin, ihr Spezialgebiet ist die Mafia.

Weil die Akteure und vor allem die Patienten schweigen, müssen die Akten aus den achtziger Jahren an jene Dopingzeit erinnern. Ihr Inhalt räumt endgültig mit der sich über Jahrzehnte gehaltenen Annahme auf, Doping im Fußball sei ausgeschlossen.

Zweieinhalb Jahre lang kämpfte die Kommission mit der Staatsanwaltschaft um die Erlaubnis, die prekären Akten einsehen und sichten zu dürfen. Auf Anfrage wurde Letizia Paoli zunächst mitgeteilt, die Papiere seien verschwunden. Dann, im November 2014, wurden die 60 Aktenordner doch entdeckt, bei der Begehung eines "Außenlagers", wie es hieß. Deren Lektüre verdankt die Kommission die Erkenntnisse über organisiertes Doping beim VfB Stuttgart und beim SC Freiburg in jener Zeit.

Das LKA Baden-Württemberg begann mit einer Sonderkommission zu ermitteln. Der Verdacht: Klümper betrüge bei der Abrechnung mit Rezepten, um auch auf diese Weise an die Menge von Medikamenten zu gelangen, die er benötigte, um im Maschinenraum des deutschen Sports die Leistungen der Athleten verlässlich auf hohem Niveau zu halten. Im Januar 1985, nach Beginn der Ermittlungen gegen ihn, erhielt der Arzt nach ZEIT-Informationen von einem Pharmaunternehmen kostenlose Ärztemuster im Wert von über 230.000 Mark: 2.500 Spritzampullen mit dem Anabolikum Deca-Durabolin und 3.000 Ampullen mit dem bis heute umstrittenen Medikament Actovegin.

Wie den Akten zu entnehmen ist, standen die Ermittler bei ihren Recherchen von Anfang an unter Druck. An die tausend Sportlerinnen und Sportler solidarisierten sich mit dem Arzt, darunter viele Leichtathleten, Gewichtheber und auch Fußballspieler. Fußballer waren es auch, die Schulden des Mediziners beim Fiskus beglichen und ihm so ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung ersparten.

Nach Klümpers bislang unveröffentlichter Autobiografie Verzeihen kann ich, vergessen kann ich nicht, die der ZEIT vorliegt, ging auch der frühere Turnweltmeister und heutige CDU-Politiker Eberhard Gienger für den Mediziner auf Sammeltour. 250.000 Mark brachte Gienger zusammen. "Die finanzielle Unterstützung war enorm", schreibt Klümper. Ganz vorn seien Eberhard Gienger sowie die Namen bekannter Fußballstars aus der Bundesrepublik zu nennen, "die tief in die Tasche griffen".

Die Solidarisierung setzte sich fort, als Klümper schließlich wegen Rezeptbetruges vor Gericht stand. Achim Stocker, der verstorbene Präsident des damaligen Zweitligisten SC Freiburg, verneigte sich im Zeugenstand verbal vor Klümper. Er sei "froh und dankbar", sagte Stocker laut der Badischen Zeitung aus, dass er verletzte Kicker schon seit dem Jahr 1978, also ein ganzes Jahrzehnt lang, zu Klümper habe schicken können. Für den Sport-Club sei es "ein Glück" gewesen, dass verletzte Fußballer "zu jeder Tages- und Nachtzeit, auch sonn- und feiertags", von Klümper behandelt worden seien. Stocker weiter: "Er hat nie was gefordert, aber hin und wieder hab ich ihm 800 Mark aus der Vereinskasse bezahlt, denn alles kann man von einem Menschen nicht umsonst verlangen." Der ermittelnde LKA-Beamte sah den Sachverhalt allerdings anders, wie ein Blick in die Freiburger Akten ergab. "Dieser Darstellung widersprechen jedoch eindeutig Eintragungen wie 'Pauschalverg. f. Aufwand Medikamente u. a.' auf Überweisungsträgern aus dem Jahr 1978", notierte der Fahnder. Geld für Medikamente also.

Ein ehemaliger Physiotherapeut des VfB Stuttgart erklärte im Zeugenstand über den Zeitraum zwischen 1976 und 1982: "Der ganze VfB-Kader ließ sich von Klümper in Freiburg behandeln." Hugo Steim, der Präsident des damals noch ruhmreichen Freiburger Zweitligisten FFC, sagte ebenfalls zugunsten Klümpers aus. In den siebziger Jahren soll der Arzt monatlich 1.200 Mark vom FFC erhalten haben. Steim sagte: "Die Beanspruchung Klümpers war enorm, die Spieler wollten ja zu keinem anderen gehen." So habe sich der Mediziner nicht nur um das Profiteam, sondern auch um sämtliche 16 Jugend-Teams gekümmert.

Nur Gerhard Mayer-Vorfelder, der ehemalige Kultusminister von Baden-Württemberg und Präsident des VfB Stuttgart, wandte sich im Zeugenstand gegen Klümper. Der heute 82 Jahre alte Politiker widersprach dessen Version über die finanzielle Abwicklung der Medikamentenlieferungen an den VfB. Er legte damit die Vermutung nahe, dass sich Klümper damals bei seiner Abrechnungspraxis tatsächlich persönlich bereichert haben könnte.

Wann ging es bei Klümpers Behandlung um Doping? Wann ging es nur darum, Verletzungen auszukurieren? Diese Fragen sind bis heute nicht beantwortet. Fest steht nur, dass Mayer-Vorfelder an jenem Tag im Gerichtssaal mit seinem Freund und Privatarzt brach. Klümper nannte das später "die größte menschliche Enttäuschung, die ich je erlebt habe". Die Dritte Große Strafkammer des Landgerichts Freiburg ver urteilte den Mediziner schließlich wegen Betrugs in zwei Fällen zu einer Geldstrafe in Höhe von 157.500 Mark. Das Gericht befand ihn für schuldig, die Krankenkassen durch Rezeptmanipulationen hinters Licht geführt zu haben.

Das Urteil mag in all seinen Einzelheiten heute nicht mehr von besonderer Bedeutung sein. Entscheidend ist, dass es den Fahndern im Rahmen ihrer Ermittlungen 1984 gelungen war, Dokumente zu beschlagnahmen, die jetzt, drei Jahrzehnte später, Beweise für systematisches Doping im deutschen Fußball geliefert haben.

Die Paoli-Kommission forscht weiter, obwohl es dieses Gremium eigentlich längst nicht mehr geben dürfte. Seit dem Jahr 2010 fordert ihr Auftraggeber, die Freiburger Universität, in regelmäßigen Abständen, die Kommission möge mit ihrer Arbeit endlich zum Ende kommen.

Im vergangenen Oktober forderte die Hochschule die Übergabe aller gewonnenen Erkenntnisse und Gutachten in einer "abschließenden Sitzung". Letizia Paoli weigerte sich, wandte sich an die Öffentlichkeit. Nun hat sie noch einmal eine Galgenfrist bis zum Jahresende 2015. Es ist schon ein besonderer Zufall, dass Paoli und Co. die wirklich brisanten Dokumente erst in dem Augenblick zugänglich wurden, als sie schon den Deckel zugeklappt haben sollten über die Ergebnisse ihrer Untersuchung.