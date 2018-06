Aribert Heim gehörte zu den vielen NS-Verbrechern, die nie bestraft wurden. Als approbierter Arzt trat er 1940 in die Waffen-SS ein. Wie die Unterlagen des Berlin Document Center zeigten, war er 1941 auch "KZ-Inspekteur" (gemeint ist vermutlich, dass er der Inspektion der Konzentrationslager unterstellt war) und im Juni/Juli 1941 in Buchenwald tätig. Was aus diesen Akten nicht hervorging, das war seine Zeit im KZ Mauthausen, wo er sich den Namen "Dr. Tod" verdiente.

Dr. Tod: So heißt nun auch das Buch, das zwei Journalisten der New York Times und des ZDF, Nicholas Kulish und Souad Mekhennet, aus ihren Recherchen zum Leben des Aribert Heim gemacht haben. In Mauthausen ermordete der Arzt Hunderte Menschen durch Giftinjektionen ins Herz und führte Operationen auch an Gesunden durch, aus Langeweile, Sadismus oder um sich technisch zu vervollkommnen. Verschiedentlich wurde bezeugt, er habe besondere Freude an Schädeln mit gutem Gebiss gehabt. So tötete er Häftlinge, schnitt ihnen den Kopf ab und ließ diesen auskochen. Den Schädel stellte er sich auf den Schreibtisch. Später soll Heim als Truppenarzt bei der Waffen-SS gearbeitet haben.

Aus der Kriegsgefangenschaft 1947 entlassen, baute er sich zügig eine neue Existenz als Arzt auf, in Friedberg, Mannheim und Baden-Baden, wo er in eine wohlhabende Familie einheiratete. Er führte eine erfolgreiche Praxis als Gynäkologe und lebte sehr komfortabel, bis am Ende der fünfziger Jahre mit dem Ulmer Einsatzgruppen-Prozess die juristische Aufarbeitung der NS-Verbrechen noch einmal einsetzte. Vermutlich gewarnt, dass ein Haftbefehl vorliege, verließ er 1962 über Nacht seine Familie und setzte sich nach Ägypten ab. Obwohl große Mühe darauf verwandt wurde, ihn zu finden, blieb er dort unentdeckt. Er starb 1992 unter falschem Namen und wurde weiter gesucht.

Erst im Februar 2009 konnten die Journalisten Kulish und Mekhennet belegen, dass Heim sich in Ägypten versteckt hatte und dort 1992 gestorben war. Doch gute journalistische Recherche ergibt noch kein substanzielles Buch. Erzählt wird in 57 Kurzkapiteln, die, jedes für sich, eine Reportage sein wollen. Der Leser soll mit den Zeitgenossen seit 1945 den Gang der Aufklärung und Vernebelung im Fall Heim verfolgen. Aber weil die Autoren so zum Schwung entschlossen sind, bleibt vieles unklar. Gerade der Hintergrund, die schleppende Verfolgung der NS-Täter durch die deutsche Justiz und die umgekehrt prompte Entnazifizierung, die Fälle Mengele und Eichmann werden nur flüchtig skizziert. Unangenehm wirkt die Technik, möglichst jedes Kapitel mit einem Cliffhanger zu beenden: "Und irgendetwas stimmte nicht." So wird der Fall eines KZ-Arztes, in dem sich doch die schwierige Entwicklung der deutschen Vergangenheitspolitik zeigen sollte, in die Dramaturgie einer Fernsehserie verpackt.