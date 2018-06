Der Deutsche ist ein Elektroschrott produzierendes Wesen. Im Durchschnitt, so hat es die Universität der Vereinten Nationen errechnet, kauft er 27,5 Kilo Elektronik im Jahr – und schmeißt 23,3 Kilo weg. So ist das, wenn man eigentlich schon alles besitzt: Vor iPhone 6 war iPhone 5, war iPhone 4, war iPhone 3. Und spätestens das ist heute kaputt oder ausgemustert. Elektroschrott also.

Halten wir dem Deutschen keine Moralpredigt. Er ist halt so, wie er ist. Mag neue Technik. Produziert Elektroschrott. An und für sich ist das noch kein Riesenproblem. Man muss den Schrott, den er hinterlässt, nur einsammeln und anschließend anständig verwerten. An beidem aber scheitert unser System grandios.

Weniger als die Hälfte unseres Elektromülls kommt überhaupt auf einem Recyclinghof an. Der Rest? So genau weiß das niemand, er verschwindet einfach. Ab und zu taucht ein alter Fernseher oder Kühlschrank auf einer brennenden Müllhalde in Afrika wieder auf. Dort wird unser giftiger Elektroschrott unter übelsten Bedingungen ausgeweidet.

Nun will Umweltministerin Barbara Hendricks mit einem neuem Gesetz für Verbesserung sorgen. Im Kern sieht es vor, dass die Deutschen ihre alten Elektrogeräte nicht nur auf dem Recyclinghof, sondern auch bei Händlern wie Media Markt oder Saturn umsonst abgeben dürfen. Allerdings nur, wenn die Ladenfläche der jeweiligen Filiale größer als 400 Quadratmeter ist – und das zu entsorgende Elektrogerät kleiner als 25 Zentimeter.

Ich habe mal nachgemessen: Mein Föhn ist leider ein bisschen zu groß. Mein Fernseher sowieso. Beide würde ich laut Gesetzentwurf nur dann loswerden, wenn ich ein vergleichbares Neugerät kaufe. Ansonsten muss ich meinen Schrott wieder mitnehmen.

Bringt diese komplizierte Regelung irgendeine Verbesserung? Nein. Im Gegenteil: Sie könnte die Situation sogar noch verschlimmern.

Beginnen wir beim Sammeln: Dass diejenigen, die bisher zu bequem waren, ihren Schrott zum Recyclinghof zu karren, nun in Scharen das Maßband zücken und zu den Elektromärkten düsen, ist kaum zu erwarten. Wem die Umwelt bisher egal war, der wird seinen Schrott auch künftig in den Hausmüll werfen oder an irgendeiner Straßenecke abladen. Es sind – wenn überhaupt – wohl eher die braven Zum-Recyclinghof-Fahrer, die ihren Schrott künftig auch zu den Händlern bringen werden.

Was aber werden diese Händler mit unserem Elektromüll machen? Über eigene Recycling-Strukturen verfügen sie nicht. Also werden sie den Schrott so schnell wie möglich loswerden wollen. An privaten "Entsorgungsunternehmen" mangelt es nicht. Genau die aber sind die Krux des Systems. Denn der ökonomische Anreiz ist hoch, alte Geräte über Zwischenhändler gewinnbringend nach Afrika zu verkaufen, anstatt sie aufwendig zu recyceln. Über private Unternehmen sickert schon jetzt viel in die Schattenwirtschaft durch. Künftig könnte es mehr werden. Das gesamte Entsorgungssystem würde noch undurchsichtiger.

Wirklich helfen würden zwei Dinge. Erstens: ein Pfand auf Elektrogeräte, das man beim Kauf bezahlt und erst wiederbekommt, wenn man das Produkt nach einigen Jahren ausrangiert und beim Recyclinghof abgibt. Bares Geld bringt auch den bequemsten Deutschen auf Trab. Zweitens: ein Verwertungssystem, das der Staat selbst betreibt. Und dessen Kosten er an die Hersteller weiterreicht.