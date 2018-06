Die Glaubwürdigkeitskrise der Medien hat den Fußball erreicht. Bemerkenswert dabei ist: Es geschieht unter umgekehrten Vorzeichen. Sportjournalisten wirft man nicht vor, Teil des Systems zu sein – wie etwa in der Politik. Im Fußball gibt man ihnen zunehmend zu verstehen, sich bitte mit Kritik zurückzuhalten. Möglich macht das vor allem ein Fehler im System, denn die beiden Hauptrepräsentanten des Fußballgeschehens, der TV-Sender Sky und die Bild-Zeitung, sind Teil des Fußballkosmos. Sky zahlt Milliarden für die Übertragungsrechte an die Bundesliga, versteht sich eher als Präsentator, weniger als Aufklärer. Warum sollte der Sender sein Produkt schlechtreden?

Als ein Mitglied einer Forscherkommission in der vergangenen Woche Anabolika-Doping beim VfB Stuttgart und beim SC Freiburg in den Siebzigern und Achtzigern enthüllte, war das nicht das Topthema auf Sky. Und wenn ein Spieler bei seiner Auswechslung seine Wut zeigt, wie der Frankfurter Stefan Aigner gegen den HSV, fällt das in der Zusammenfassung des Bezahlsenders schon mal raus.

Auch der Axel Springer Verlag ist Geschäftspartner der Bundesliga. Mit Video-Highlights will er Abonnenten für sein digitales Bezahlmodell "Bildplus" ködern. Es fällt schwer, zu glauben, dass es Zufall ist, wie zahm Bild mit den Mächtigen des Sports umgeht. Die Meldung, dass der DFB seinen Präsidenten für das angebliche Ehrenamt bezahle, war dem Blatt nur eine Notiz wert. Auch die Öffentlich-Rechtlichen zahlen Millionen für Fußball-Lizenzen. Investigative Hintergrundberichte schieben sie gerne ins Regionalfernsehen am Montagabend ab.

Hinzu kommt, dass die Vereine ihre Vermarktung mittlerweile zum Großteil selber übernommen haben. Großflächig nutzen sie das Internet zur Selbstdarstellung. Bayer Leverkusen zum Beispiel berichtet ausführlich auf der Homepage des Vereins über die Freizeitgestaltung der Spieler im Trainingslager. Borussia Dortmund überträgt die Pressekonferenzen vor den Spielen, und Bayern München sendet Ausschnitte von Trainingseinheiten. Während der Weltmeisterschaft in Brasilien übernahm der DFB regelmäßig selbst die Interviewführung mit den Nationalspielern.

Die Grenze zur PR verschwimmt so naturgemäß. Leverkusens Mediendirektor spricht von "Sport-Entertainment", und der Pressesprecher des FC Bayern erklärte im Magazin des Verbands Deutscher Sportjournalisten: "Es wird für die Medien immer schwieriger. Vereine und Verbände verbreiten ihre Inhalte auf ihren Kanälen. Dies nimmt natürlich wieder ein Stück des Kuchens für die Medien weg."

Werden Journalisten überhaupt noch gebraucht? Gewiss! Sonst verkommt das Milliardenbusiness Fußball zur schlichten Unterhaltungsware. Die Diskrepanz zwischen öffentlichem und Insiderwissen, zwischen Inszenierung und Wahrhaftigkeit dürfte nirgends so groß sein wie im Fußball. Das liegt auch am Verhältnis der Fans zu ihren Lieblingen. Ultras sehen sich als Teil des Vereins. Sie stürmen den Platz und protestieren gegen die Zerstückelung des Spieltags durch das Fernsehen. Wer Auswärtsfahrten auf sich nimmt oder für ein Pay-TV-Abo zahlt, will sich seinen Spaß nicht von Außenstehenden verderben lassen.

Viele Fans können sich nicht vorstellen, dass jemand ein Fußballspiel nicht nach Gefühl und Vorliebe bewertet, sondern dies kühl und analytisch tut. Jede Äußerung schreiben sie einem Lager zu. So gilt der Sky-Kommentator Marcel Reif unter Bayern-Fans als Bayern-Hasser und Dortmund-Fan, Dortmund-Fans hingegen halten ihn für einen Dortmund-Hasser und Bayern-Fan. Vorige Woche wurde er zweimal von Dortmund-Fans bedroht und attackiert. Reif mag eitel sein, und manchmal verliebt er sich während der Reportage zu früh in sein Fazit. Doch der wahre Grund, warum er provoziert, ist: Er ist kritisch. Man könnte auch sagen: Reif provoziert, weil er seinen Job macht.

Fußball vermittelt durch sein grell ausgeleuchtetes 90-minütiges Kerngeschäft eine Scheinnähe. Jeder glaubt, mit den eigenen Augen zu erkennen, was auf dem Platz passiert. Doch wer sich regelmäßig in der Szene bewegt, erfährt viel von amateurhafter Unternehmensführung in Proficlubs – auf allen Ebenen –, von fachlichen Mängeln bei Trainern, von Missgunst und Intrigen, von Gerüchten um Veruntreuung und Bereicherung. Mancher Fußballer könnte mit seinem "Sozial"-Verhalten keine drei Monate in der freien Wirtschaft überstehen.

Missstände spricht so gut wie keiner offen an. Kritiker werden von Vereinen und Spielern geschnitten. So entzog Dynamo Dresden einem Internet-Journalisten die Akkreditierung, erst als sein Text gelöscht wurde, durfte er wieder rein. Hertha BSC drohte einem Mitarbeiter des Tagesspiegels, der wie die ZEIT im Holtzbrinck-Verlag erscheint, eine ähnliche Konsequenz an. Die Zeitung hatte den Manager kritisiert, offenbar eine Majestätsbeleidigung. Auch die Angst vor dem Shitstorm der Fans ist gewaltig. Und nicht zuletzt – so streng muss man mit der eigenen Zunft schon sein – empfindet mancher Reporter wie ein Fan.