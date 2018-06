Harter Strich

Dass man faschistischen Terror durchaus in einer Graphic Novel darstellen kann, hat Art Spiegelman mit Maus bewiesen. Der Illustrator Jan Feindt und David Schraven, Kenner der Nazi-Szene, machen es mit Weisse Wölfe etwas anders als Spiegelman: Während der die Überlebensgeschichte seines Vaters als Tierfabel erzählt, um Abstand zum Holocaust zu schaffen, stellen Feindt/Schraven eine fast unerträgliche Nähe zu der Realität der heutigen Neonazi-Szene in Deutschland her. Durch den Strich, der hart und rau ist und dessen Grundlage auch echte Fotos sind. Jede Seite schreit einen an, der Betrachter muss die widerlichste Nazi-Symbolik ertragen. Dann die Geschichte selbst: Es geht um die Nazi-Sozialisierung eines Punks im Ruhrgebiet, eingebettet ist dieser Plot in die Arbeit des (zweiten) Ich-Erzählers Schraven, der recherchiert, wieso NSU-Nazis aus Thüringen auf die Idee kamen, einen Türken in Dortmund umzubringen.

Jeder, der glaubt, der NSU sei eine Art Unfall der Geschichte in der Bundesrepublik, sollte sich Weisse Wölfe anschauen.



Von Özlem Topçu

Babyblond, Araber

Was man sehen und gleichzeitig lesen kann, das ist unvergesslich – so könnte man die Kunst der Graphic Novel zusammenfassen. Der Franzose Riad Sattouf beherrscht sie, wie er in seinem autobiografischen Werk Der Araber von morgen eindrucksvoll zeigt. Riad ist das Kind eines Syrers und einer Französin. Der Vater, Abdel Razak, schafft zwar den Universitätsabschluss an der Pariser Sorbonne, die angestrebte Stelle in Frankreich aber bekommt er nicht. Das kränkt ihn, und so zieht er 1978 mit seiner Frau Clémentine und dem Baby Riad nach Libyen, wo der bizarre Diktator Muammar al-Gaddafi herrscht. Später geht es nach Syrien, in das Reich des grausamen Hafis al-Assad. Der kleine blonde Riad wird dort von seinen Vettern als dreckiger Jude beschimpft, und als er sich wehren will, sagt ihm der Vater, Familienmitglieder dürfe man niemals schlagen. Das ist eine der vielen tragikomischen Geschichten, die uns Riad Sattouf in feinen, zurückhaltenden Strichen erzählt und uns so zu einer so schauerlichen wie lehrreichen Reise in die Abgründe arabischer Gesellschaften verführt.



Von Ulrich Ladurner

Zehn Zentimeter

Kleine Wasserkastanie. Neumonde. Lotusblütenblätter. Poetisch und sanft muten die Beschreibungen an, mit denen sich alte geile Männer in dieser Graphic Novel an der Vorstellung gebundener, verstümmelter Frauenfüßchen berauschen. Der Zeichner Li Kunwu hat schon eine hochgelobte Trilogie über die chinesische Geschichte angefertigt, jetzt erzählt er die Geschichte seiner geliebten Kinderfrau Chunxiu. Auf getuschten Tableaus treffen wir zuerst eine freche Göre, sind dann Zeuge, wenn die Zehen abgeklemmt werden, in gedrängten Bildsplittern ihr Schmerz explodiert. Ihre Schreie steigen über die Dächer der Stadt, die wir von oben, aus der Vogelperspektive, betrachten – hilflose Zuschauer.

Li Kunwu, 1955 in der Provinz Yunnan geboren, hat einst Propaganda für die KP Chinas gezeichnet, jetzt skizziert er, wie deren revolutionäre Ziele über ein kleines Frauenschicksal hinwegfegen. Lotusfüße, diese nur zehn Zentimeter lange Verstümmelung, waren höchstens für das feudale Leben in einer Sänfte geeignet, im Arbeiter-und-Bauern-Staat kamen sie fast einem Todesurteil gleich. Li Kunwu ist ein Meister der Dramaturgie, seine Blätter ziehen uns hinein in die Empfindungen dieser Frau, verweilen bei Wut und Schmerz. Wir reisen aber auch mit Chunxiu über die Felder zurück zu ihrem Dorf, tauchen ab ins Getümmel der Märkte einer Stadt, welche in Myriaden von Details lebendig werden. Erinnert darin an Breughel. Studien, ethnologisch interessant, emotional präzise.



Von Susanne Mayer

Wohin er geht

Aus der Dunkelheit tauchen ein Pfeil auf und ein Mann mit Hut. Der folgt dem Pfeil auf eine weiße Fläche. Dann findet er noch einen Pfeil und folgt dem und dann dem nächsten und wieder dem nächsten. Der Pfeil ist abstrakt, aber in dieser Geschichte bestimmt er das Schicksal des Mannes mit Hut. Der ist ganz allein. Es gibt keine anderen Menschen, nur ihn und seinen Weg durch die Wüste und über das Meer, über Mauern und Ebenen. Wir sehen nie sein Gesicht, immer nur den Rücken, aber unter der Hutkrempe werden die Haare weiß, während der Mann weitergeht und altert.

In Marc-Antoine Mathieus Richtung nähert sich die Graphic Novel einem extrem zeitgerafften Film an. Ohne ein einziges Wort erzählt, bekommt sie fast den Charakter einer Videoinstallation, in der ein obskures Objekt, der Pfeil, alle Energien auf sich zieht. Das Motiv erinnert an Frank Sinatras Refrain "I did it my way" und die Logik von Kafkas Türhüter: Dieser Mann geht seinen Weg so allein, offenbar sind all die Pfeile nur für ihn bestimmt.

Mit jeder Seite wächst die Beklemmung, weil hier nichts mehr kommt, außer immer noch eine Überwältigung durch die surreal sich auftürmenden Elemente. Und einem: "Da lang!" In größtmöglicher Schlichtheit zeichnet Mathieu das Schlimmste und Beeindruckendste an der Existenz: dass der Mensch, egal, was ihm zustößt, trotzdem weitermacht und immer weiter.



Von Marie Schmidt