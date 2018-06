1975 wird Andrea Agnelli in Turin geboren, der legendäre Fiat-Gründer Giovanni Agnelli senior ist sein Urgroßvater. Er studiert Ökonomie in Mailand und Oxford, arbeitet dann zunächst bei der Fiat-Tochter Ferrari.

2010 tritt er das Präsidentenamt beim FC Juventus an, bleibt aber auch wirtschaftlich aktiv. So gehört Agnelli dem Verwaltungsrat des Autoherstellers Fiat-Chrysler an, dessen Vorsitz sein Cousin John Elkann hat.

2012 gewinnt Juventus die italienische Meisterschaft und ist dort auch in den Jahren 2013 und 2014 erfolgreich. Den Titel holte der Club insgesamt 30 Mal, die Champions League gewann Juventus bislang zwei Mal, zuletzt 1996.