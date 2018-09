"Das Publizieren ist unübersichtlicher geworden", stellt der Autor Michael Hagner fest. Inmitten der breiter werdenden Angebote analoger und digitaler Publikationsmöglichkeiten meldet sich der Wissenschaftshistoriker Hagner selbst mit einer weiteren Publikation zu Wort: Zur Sache des Buches. Die etwas manierierte, wohl auf Heidegger anspielende Titel-Formulierung (Zur Sache des Denkens) lässt unterschiedliche Assoziationen zu: Geht es um ein objektives "Zur Lage des Buches" oder um ein subjektiv-leidenschaftliches "Für die Sache des Buches"? Nun: sowohl als auch.

Hagner, der an der ETH Zürich Wissenschaftsforschung lehrt, spielt zwei Medientheoretiker des 20. Jahrhunderts gegeneinander aus – Marshall McLuhan, der bereits 1961 das "Ende der Gutenberg-Galaxis" verkündete, und den Nationalbibliothekar Jorge Luis Borges (1899 bis 1986), der hier mit dem Satz auftritt: "Man spricht vom Verschwinden des Buchs; ich halte das für unmöglich."

Zwischen diesen Polen herrscht eine enorme Spannung, die auch kreativ ist. Spannend bleibt das Verhältnis aber nur, solange die Optionen gleichberechtigt sind. Ist das in der Ära von Google, Amazon, Facebook und Open Access noch der Fall?

Hagner formuliert seine Position deutlich, auch wenn er sie zunächst in der Frage versteckt, ob wir es mit dem "Untergang einer bedrohten Spezies namens gedrucktes Buch" zu tun haben oder ob es sich nicht so verhält, "dass das Ende der Buchkultur eher ein gefühltes als ein reales ist, ein rheumatischer Schub gewissermaßen, der auch wieder vergeht". Was wir derzeit im Bereich des Publizierens erfahren oder – sei es schubweise oder chronisch – erleiden, ist eine Situation des Übergangs. Zeiten des Übergangs sind immer Zeiten der Verunsicherung. Dem lässt sich mit unterschiedlichen Strategien begegnen: etwa durch die Verortung einer Sicherheit in der Zukunft, die noch zu erarbeiten wäre (Hagner spricht von "Heilserwartung"). Oder durch die Beschwörung traditioneller Sicherheiten, also eine Berufung auf die Vergangenheit und die Behauptung, sie habe Gültigkeit über die Gegenwart hinaus. In beiden Fällen wird Wissenschaft zur Science-Fiction.

Was nun (Geistes-)Wissenschaft zur Erkundung der akuten Lage des Buchs leisten kann, leistet Michael Hagner für das Genre der Wissenschaftspublikationen: eine anregende Geschichte und Analyse des Mediums Buch im 20. Jahrhundert sowie eine Beschreibung gegenwärtigen Publizierens. Hagner analysiert gründlich und brillant, er geht auf die Rolle von Wirtschaft und Politik ebenso ein wie auf die von Verlagen, Druckkostenzuschüssen, einer "Akademisierung des Feuilletons" oder der Einführung des Computers im Buchhandel, welche zu einer anderen Vorratshaltung führe. Schließlich kommt etwas hinzu, was die Lage völlig verändert: Open Access, "das vielleicht kostbarste Geschenk des Internet an die Wissensgesellschaft".

Dieses Geschenk Open Access berge allerdings Gefahren, erklärt Hagner. Habe früher ein "faustischer Pakt" zwischen Wissenschaftlern und Verlagen gegolten, so verkörpere Open Access einen "moralischen Imperativ", werde aber gleichzeitig von "ökonomischen Interessen des Informationskapitalismus" gelenkt.

Wo findet sich da künftig das gute alte Buch? "Es könnte sich herausstellen", so vermutet, hofft und glaubt der Autor, "dass der Weg vom Print zum Netz in den Geisteswissenschaften ebenso wie in der Literatur nie ganz zu Ende gegangen wird." Anders ausgedrückt: "Was der McLuhan’sche Rationalist mit der einen Hand zusammendrückt, kann der Borges’sche Träumer mit der anderen Hand wieder auseinanderfalten."

Besonders eindringlich schildert Hagner die Lage des geisteswissenschaftlichen Buchs im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts – jener Zeit, in der er selbst als Leser sozialisiert wurde. Wie es ums Buch steht, entscheiden aber die jungen Leser von heute, die Studenten. Sie wählen aus der Vielzahl der Publikationsformen das aus, was ihnen den größten Gewinn und die höchste Lust gewährt. Hagner befürchtet eine "Anpassung an die Generation Facebook: die Kondensierung eines 300-Seiten-Buches auf 75 Seiten für das Tablet (und eine Aufblähung desselben Buches auf 700 Seiten mit Dokumenten, Quellen usw.)".

Genau das, die Möglichkeit unterschiedlicher Formen der Präsentation, lässt sich aber auch als Chance begreifen. Wissenschaftler entdecken das Bloggen, um ihre Thesen rasch zur Diskussion zu stellen. Die Forschung ersetzt das nicht, aber es kann die Fenster im Elfenbeinturm öffnen. Die Studenten haben im Zweifelsfall den besseren Überblick, wie sie sich neueste Techniken zunutze machen können. Die Lehrer haben den weiteren Horizont. Bei ihnen liegt die Verantwortung. Von denen, die im "goldenen Zeitalter" des geisteswissenschaftlichen Buchs groß geworden seien, könnten jene, denen alle technischen Möglichkeiten offenstehen, lernen, welchen Wert das eine vor oder neben dem anderen haben könnte. Nur wenn dieser Transfer gelingt, das macht Hagners lesenswerte Studie deutlich, hat das gedruckte Buch eine sinnvolle Zukunft. Der Ball liegt nicht im Feld der Generation Facebook, sondern in dem der Generation Suhrkamp. Hagners Buch kann man als eine Art Aufschlag verstehen. Es ist übrigens auch als E-Book erhältlich.