In der Schweiz beklagen wir uns gern darüber, dass Wirtschaftsführer und Manager zuerst an ihre Boni und dann an ihre eigene Firma denken, sich aber nicht um politische Fragen kümmern. Kürzlich aber hat mit Sergio Ermotti einer der wichtigsten Vertreter der Wirtschaftsgilde öffentlich seine Besorgnis über den Zustand des Landes bekundet. Endlich, könnte man sagen – und sich freuen.

Doch was passierte? Eine sozialistische Nationalrätin aus dem Tessin war empört, weil Herr Ermotti die Interessen der Banken vertritt – die sofort in Privilegien umgetauft wurden. Entschuldigung, welche Interessen sollte die Nummer eins der größten Schweizer Bank vertreten, etwa diejenigen der Zunft der Schuhmacher?

Andere Kommentatoren bemerkten mit kritischem Unterton, dass Ermotti eine liberale Agenda verfolge. Das hat mir insofern zu denken gegeben, als dass unter den vielen Bankdirektoren, die ich während meines Arbeitslebens kennengelernt habe, kein einziger Kommunist war. Wieso wohl?

Tito Tettamanti ist Financier. Er lebt im Tessin.

Auch meine geschätzte Kolumnen-Kollegin Anita Fetz (ZEIT Nr. 10/15) ärgerte sich, dass der Chef einer Bank, die vom Bund gerettet worden ist, der Politik nun Ratschläge erteilt. Und sie hat Herrn Ermotti mit ihrer bekannten polemischen Bravour und Kraft abgekanzelt – ich wage es nicht, Atomkraft zu sagen.

Die Meinungen sind verschieden. Gut so. Aber, frage ich mich, dürfen wir uns damit begnügen? Sollten unsere hellsten Köpfe nicht eher versuchen, diese Wortmeldung aus der Chefetage etwas eindringlicher zu analysieren? Sind Ideen gemäß den Verdiensten der Köpfe, denen sie entspringen, zu beurteilen – oder hängt das Urteil von der Persönlichkeit, den Fehlern, den Lasten, den Interessen des Ideengebers ab?

Mit anderen Worten: Wollen wir einem Freund-Feind-Schema verfallen oder nüchtern das eine Argument gegen das andere abwägen? Und gibt es im Text von Ermotti wirklich keinen Abschnitt, keinen Satz, der eine seriöse Diskussion verdienen würde? Nicht um einen faulen Kompromiss zu erreichen, wo jeder – ohne sich allzu sehr anzustrengen – befriedigt wird. Sondern um eine echte kreative Lösung zu finden, für die manchmal das Undenkbare zu denken ist.

Dazu braucht es einen bewussten, harten Streit. Unsere Weltanschauungen wollen wir nicht vergessen – aber den unnötigen, überholten ideologischen Ballast endlich abwerfen.

Dieser Artikel stammt aus der Schweiz-Ausgabe der ZEIT Nr. 11 vom 12.03.2015. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Keine Frage, die Fehler der seinerzeitigen Führungsetage der UBS sind unverzeihbar. Nur: Ermotti war zu jener Zeit im Ausland und ist erst in die Schweiz zurückgekehrt als er von der Bank auf seinen neuen Posten gerufen wurde. Da wird ein Mann in Sippenhaft genommen! Seine Leistungen im Rahmen der großen UBS-Restrukturierung sind bekannt und anerkannt. Weniger bekannt ist, dass er einen beträchtlichen Teil seiner Zeit immer noch den Altlasten widmen muss. Und sich mit Aufsichtsbehörden rumschlägt, die akribisch-bürokratisch versuchen, die Banken in eine Art Staatsinstitut umzuwandeln.

Nun, Ironie und polemische Töne beiseite, wie ist Ermottis Schachzug zu beurteilen?

Für mich ist es ein eigentliches Outing. Dabei ist der UBS-Chef zwei Risiken eingegangen. Erstens: Er hat die Karten auf den Tisch gelegt – das ist taktisch nie ratsam. Und zweitens: Er setzte sich bewusst Kritik und Attacken aus. Dafür braucht man nicht nur Mut, sondern auch Leidenschaft. Sollten wir also Herrn Ermotti nicht eher dafür dankbar sein, dass er uns zur Suche nach Lösungen angespornt hat und uns Anlass zum Streiten gibt?