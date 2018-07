Inhalt Seite 1 — Die Hebamme der Nation Seite 2 Auf einer Seite lesen

Steinern steht er in sämtlichen Städten. Noch auf den kleinsten Hügeln hocken die ihm gewidmeten Türme. Straßen, Schulen, Apotheken, Mineralwässer heißen nach ihm: Bismarck – Synonym dafür, dass es große Männer sind, die Geschichte machen.

Doch heute, 200 Jahre nach der Geburt von Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen, wissen wir langsam, aber sicher, dass nicht große Männer Geschichte machen, sondern dass Geschichte eine irrwitzige Scharade aus Abhängigkeiten, Unfähigkeiten und Beiläufigkeiten ist, in der auch der eine oder andere Mann eine Rolle spielt. "Mein Liebling", hört man Bismarck in einem Brief an seine Ehefrau Johanna seufzen; einem Brief, den er am 21. Januar 1871 an keinem geringeren Ort als dem preußischen Hauptquartier in Versailles verfasste: "Ich habe Dir schrecklich lange nicht geschrieben, verzeih, aber diese Kaisergeburt war eine schwere, und Könige haben in solchen Zeiten ihre wunderlichen Gelüste, wie Frauen. Ich hatte als Accoucheur (= Geburtshelfer, Anm. d. Red.) mehrmals das dringende Bedürfniß eine Bombe zu sein und zu platzen. Gestern Abend plötzlich Seine Majestät und Kronprinz im Zimmer bei mir. Trochu wollte Waffenstillstand, is nich. Herzliche Grüße an die Kinder."

Kaiser Wilhelm I. eine kapriziöse Schwangere? "Reichsgründer" Bismarck eine Hebamme? Das sind Metaphern, die selbst die kühnsten Autoren nicht zu wählen wagen würden, wenn sie über das schrieben, was am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal von Versailles vor sich ging, als nach drei kriegerischen Auseinandersetzungen auf dänischem, österreichischem und schließlich französischem Boden unter preußischer Führung mit Pomp und Provokation ein ziemlich mächtiger Staat in der Mitte Europas proklamiert wurde: das Deutsche Reich.

Christoph Nonn, Professor für Neueste Geschichte an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, darf zu den kühnsten Autoren gezählt werden, die Bismarck je unter die Lupe genommen haben. Wenn sich dessen Geburtstag am 1. April 2015 zum 200. Mal jährt, wird Nonns jüngst erschienenes Buch Bismarck – Ein Preuße und sein Jahrhundert die wichtigste neu geschriebene Biografie neben der im Siedler Verlag wieder aufgelegten (leider ausgerechnet um den Fußnotenapparat gekürzten) Biografie von Ernst Engelberg sein: dem fast klassischen Lebenswerk des ostdeutschen Historikers, das erstmals in den achtziger Jahren – höchst ungewöhnlich – in beiden Deutschlands parallel erschien. Auch bei Engelberg spürt man in jeder Zeile die Hypothese, dass Bismarck einer der größten Männer in einer an Männern nicht armen Weltgeschichte gewesen sein muss. Aber der ostdeutsche Biograf betrachtet seinen Bismarck längst ebenso kritisch wie vorbehaltlos genau. Der Leser hat das Gefühl, beim Junker am Tisch zu sitzen: am Schreibtisch eines Homo politicus, am Esstisch einer Raupe Nimmersatt, am Nachttisch eines begeisterten und begeisternden Briefeschreibers.

Welchen Bismarck zeichnet nun Christoph Nonn, und warum ist es ein kühnes Werk? Wird es sich im undurchsichtigen Dschungel der Bismarck-Biografien bemerkbar machen können, in dem neben Engelberg zumindest noch Eberhard Kolb, Otto Pflanze und Lothar Gall die viel gelesenen Orientierungspunkte der vergangenen drei Jahrzehnte sind?

Das Kühne an Nonns Buch ist, dass Bismarck darin vergleichsweise wenig vorkommt: keine neuen Quellen, keine neuen Details, nicht mal eine witzige, halb vergessene Anekdote. Nonn geht es, anders als allen Biografen zuvor, nicht darum, Bismarck an sich zu verstehen. Er nutzt Bismarcks Leben und Wirken als Stahlgerüst und die Polyfonie der Urteile über ihn als Holzbalken, um nichts Geringeres beschreibend zu erklimmen als das 19. Jahrhundert. Anstelle einer klassischen Biografie, die "den Hunger nach geschriebenem Leben" (Alexander Gallus) der Buchkäufer stillt, hat Nonn ein Buch über die Handlungsspielräume eines Staatsmannes in der europäischen Moderne geschrieben, ein Buch, das Geschichte nicht nur in ihren Fakten und Akteure in ihren Facetten rekonstruiert, sondern wiederkehrend die Frage stellt, wie die Sache auch anders hätte laufen können – und warum die Beschäftigung mit Bismarck noch heute einen relevanten Gegenwartsbezug hat, etwa vor dem Hintergrund der starken Rolle des wiedervereinten Deutschlands in der Europäischen Union.

So etwas gut zu gliedern ist eine Herausforderung. Nonn löst sie auf interessante Weise: Er lässt jedem faktenorientierten Kapitel, das sich einem Lebensabschnitt Bismarcks widmet, eine "Alternative" folgen, wie er jene kürzeren Kapitel nennt, in denen er dann Kontingenzen und Forschungstendenzen nachspürt.

Wie lohnend ein solcher Zugriff sein kann, dafür ist gleich das erste Kapitelpaar ein gutes Beispiel: Ein adeliger Großgrundbesitzer 1815–1849 erzählt zackig und mitunter beinahe frech, wie Bismarck fern der Eltern in Berliner Schulen aufwächst, schon als Halbwüchsiger davon träumt, einmal ein Mann von Bedeutung zu sein, dabei aber am liebsten in den Weiten Vorpommerns herumstromert. Wie er als Student, Rechtsreferendar und Vermählungswilliger beinahe an sich selbst scheitert, bevor er mit einer sehr zurückhaltenden, gläubigen, nicht übermäßig schönen Frau – Johanna von Puttkamer – glücklich eine Familie gründet und über die Tätigkeit des Verwalters der väterlichen Güter seinen Weg in die Politik findet. Als Mitglied des Vereinigten Landtages macht er ab 1847 mit spektakulären Reden nicht nur innerhalb der konservativen Fraktion auf sich aufmerksam, und dann, ja dann sattelt er am 21. März 1848 ein Pferd. Zuvor rasiert er sich den markanten Bart ab, kramt einen ulkigen Hut heraus und reitet, im Bemühen, unerkannt zu bleiben, schnurstracks nach Potsdam ins Hauptquartier der preußischen Armee, um diese zur schnellen Gegenrevolution anzustacheln.