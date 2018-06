Auch so kann Qualität sich erweisen: Zwei besonderen Politikern der Bundesrepublik wurde von Zeit zu Zeit die Ehre zuteil, aus den eigenen konservativen Reihen heftige bis hämische Ablehnung zu erfahren – Rita Süssmuth und Richard von Weizsäcker. In seinen Tagebüchern rechnet der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl mit beiden aufs Härteste ab: "Putschisten", Aufständische!

Und doch hatte Kohl selbst Rita Süssmuth 1985 nach Bonn geholt. Der versierte Machtpolitiker brauchte jemanden wie die Pädagogikprofessorin und Frauenforscherin, Feministin zwar, aber immerhin katholisch, zwecks nachholender Modernisierung: Die Grünen, diese damals aufregende Partei, hatten ja alles durcheinandergewirbelt, und tolle Frauen führten die Fraktion im "Feminat" – Antje Vollmer, Marieluise Beck ...

Was hat Rita Süssmuth nicht alles erreicht, die Außenseiterin und Wissenschaftlerin, die zu einer leidenschaftlichen Politikerin wurde und die dicksten Bretter bohrte, erst als Ministerin für Familie, Frauen, Gesundheit, dann, 1988 bis 1998, als Bundestagspräsidentin. In ihrem neuen Buch Das Gift des Politischen ist diese Geschichte nachzulesen.

Merkwürdiger Titel, Rita Süssmuths Botschaft lautet doch: Veränderung ist möglich! Und durchsetzbar! Dafür steht ihr politisches Leben. Aber sie wählt die Metapher des Gifts, um über die Härte des Geschäfts aufzuklären, über die Gifte, die politische Entscheidungen gefährlich verzögern oder ganz verhindern: altes Denken und die Pflege von Tabus, Beruhigung der Bürger statt Aufklärung, die Verdrängung von Konflikten, die ideologisch begründete Blindheit vor Realitäten. Verstärkt würden diese Gifte, so schreibt die Politikerin, durch deutsche Besonderheiten: "Naturwissenschaftlich und technisch beschleunigen wir angesichts des internationalen Wettbewerbs den Fortschritt. Aber gesellschaftlich, kulturell und sozial klammern wir uns an veraltete Denkmuster." Beispiel Frauenpolitik: "In Deutschland war sie nie avantgardistisch [...] und wurde geprägt durch das langfristig wirksame Gift einer völkisch ausgerichteten Frauen- und Mütterideologie."

Gedanken und Erinnerungen nennt Rita Süssmuth ihr Buch im Untertitel ein bisschen schwebend, und es ist tatsächlich von allem etwas, keine durchkomponierte Autobiografie. Persönliches kommt vor: ihre behütete Kindheit, der geliebte Vater, Pädagoge auch er, auf seinem Schreibtisch stets die Frankfurter Hefte der Linkskatholiken; das Studium in Paris, das sie aus der Provinz befreit; 1966 die erste Erfahrung mit Diskriminierung. Seltsame Fragen nach Ehemann und Schwangerschaft – und überhaupt werde der Mitbewerber, achtfacher Familienvater, natürlich vorgezogen. "Nun war bei mir der Groschen gefallen. Ich wollte zu einer Anwältin der Frauen werden."

Was sie in 13 Kapiteln auf 250 Seiten immer wieder bewegt, was sie analysiert, reflektiert und bestürzt, ist die Tatsache, "wie tief die Kluft zwischen veränderten Lebensverhältnissen, Einstellungen, Bedürfnissen und den darauf reagierenden politischen Entscheidungen sein kann". Diese Kluft bemisst sich oft in Jahrzehnten. Drei Jahrzehnte, bis 2013, brauchte es für den Rechtsanspruch auf frühkindliche Betreuung!

"Über die Frauenfrage", schreibt Rita Süssmuth, "bin ich zu den Migranten vorgestoßen und fand identische Sichtweisen mit ihren Benachteiligungen und Ausgrenzungen" – der Migrant, das defizitäre Wesen. Deutschland sei kein Einwanderungsland, meinte die CDU noch über das Jahr 2000 hinaus. "Es war aber längst eins." 1994 machte sich Rita Süssmuth für ein Einwanderungsgesetz samt Quoten stark, für ein neues Staatsbürgerschaftsrecht. Wolfgang Schäuble maßregelte die Abgeordnete scharf: Dafür sei kein Platz in der Fraktion! Die rot-grüne Regierung holte sie im Jahr 2000 in eine unabhängige Kommission "Zuwanderung", die sie zusammen mit Hans-Jochen Vogel leitete. 2004 gab es endlich ein neues Staatsbürgerschaftsrecht. Sehr aufschlussreich schildert Rita Süssmuth diesen langen Kampf um das Sich-ehrlich-Machen: "Immerhin sind wir inzwischen vom gequälten Zuwanderungsland zum notwendig offenen Einwanderungsland geworden."

Das Motto dieses außergewöhnlichen Politikerinnenlebens stammt von Samuel Beckett: "Immer versucht, immer gescheitert. Einerlei. Weiter versuchen. Weiter scheitern. Besser scheitern." Immer noch, gerade ist Rita Süssmuth 78 Jahre alt geworden. Wer an Politikerverachtung leidet, der kann durch die Lektüre des einen oder anderen Kapitels Heilung erhoffen. Und möge er oder sie sich bitte nicht durch die manchmal etwas schwerfüßige, weil substantivische Sprache, die eine oder andere Wiederholung davon abhalten lassen.