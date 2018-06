Der Tritt kommt von hinten und trifft den Skater genau auf den Hinterkopf. Ohne Vorwarnung und gnadenlos. Aber der junge Simon und seine Freunde wussten ja, dass sie hier nicht zu sitzen hatten. Die Steinenvorstadt war für sie tabu. "Hau ab!", schrien die Ultras, eine der vielen Jugendgangs. Sie wollten die Straßen Basels von diesen Siffköpfen befreien. Prügeln, reinschlagen. Darum ging es ihnen – damals.

Heute ist Simon Jaquemet 37 Jahre alt. Er hat sein Skateboard gegen die Filmkamera eingetauscht, und dieser Tage kommt sein Regieerstling in die Kinos. Chrieg erzählt die Geschichte des wuterfüllten Teenagers Matteo, der in einem Bootcamp in den Bergen endlich zur Vernunft finden soll. Er zeigt eine kaputte Welt, voller Härte, in der Jugendliche zuschlagen, weil sie es nicht besser wissen, und die Erwachsenen auf ganzer Linie versagen. Ein Film übers Scheitern, ohne Happy End. Ein Film wie ein "Schlag in die Magengrube", sagt Jaquemet. Ein Film, "der uns mit seiner Wucht, Klarheit und Authentizität auf Anhieb gepackt hat", schreibt die Jury, als sie ihm Anfang des Jahres den Max Ophüls Preis verlieh. Ein Film, der diesen Freitag beim Prix du cinéma suisse gleich in fünf Kategorien nominiert ist.

Aber wer ist der Kopf dahinter, wer ist dieser Simon Jaquemet?

Auf der Berlinale liefen die Zuschauer aus seinem Film – das gefällt ihm

Ein Atelier in Zürich, im Schatten der Sihlhochstraße. Kabel räkeln sich wie Lianen um Stative, Kameras blicken in den Raum. In einer Ecke steht ein alter Rollstuhl, und mittendrin sitzt Jaquemet an einem abgewetzten Tisch, fährt sich durchs Haar, bis es in alle Richtungen absteht, und schlürft einen Kaffee. Lässig, ungeordnet, in Jeans und Pulli. Ein bisschen was vom Skater von damals ist ihm geblieben. Der Nachwuchsregisseur kommt gerade aus Berlin, wo er Chrieg auf der Berlinale präsentiert hat. Jaquemet hat nicht mit den Lorbeeren gerechnet. Stolz auf seinen Streifen ist er aber schon, besonders auf die Story, die er jahrelang mit sich herumgetragen hat. Er, der Beobachter und Träumer, der als Kind gerne in fantastische Welten entschwand, schöpft aus dem Fundus seiner eigenen Erinnerungen – und zeigt Abgründe, in die nicht jeder blicken will. Auf der Berlinale, erzählt er, seien einige Zuschauer aus dem Saal gelaufen, andere lobten Chrieg als besten Film des Festivals. Diese heftigen Reaktionen gefielen ihm.

Schon früh wusste Jaquemet, der auf einem Bauernhof nahe Basel aufgewachsen ist: Bilder muss man sehen können, man muss sie zeigen. Sie dürfen nicht im Kopf eingesperrt bleiben. Also filmte er seine Freunde beim Skaten und Snowboarden und studierte später an der Hochschule der Künste in Zürich – er wurde Filmemacher. Doch das Business ist tückisch, das Ziel, einen Spielfilm zu realisieren, hochgesteckt und der Weg dahin lang. Kurzfilme und Musikclips, damit versuchte Jaquemet über die Runden zu kommen. Er drehte mit den Bündner Hip-Hoppern Breitbild, dem Pop-Chansonier Adrian Stern oder mit der Indie-Rock-Band My Heart belongs to Cecilia Winter. "Im Video zum Song Eighteen spielte ein Junge mit, sehr androgyn. Von ihm ging eine eindrucksvolle Fragilität aus", erzählt Jaquemet. "Das wollte ich für meine Spielfilmfigur Matteo auch."