Vor Wochenfrist ging ich auf die üblichen Ärgernisse beim Scrabbeln ein. Was in diese Liste noch aufgenommen werden muss, sind eigene Fehler. Ich hatte neulich so einen Fall in einer Onlinepartie mit Annelise Grabbe. Die Detmolderin ist jenseits der 80, aber fürwahr keine Schlechte. Erst im letzten Herbst gewann sie das exzellent besetzte Turnier in Syke. Im erwähnten Spiel nun sah ich mich der hier abgebildeten Situation ausgesetzt. Ich registrierte durchaus mehr als ein halbes Dutzend Möglichkeiten, einen Bingo zu legen, entschied mich aber für das mit 60 Punkten dotierte HÜGEL auf H11–H15, um den Blanko zu behalten.



Schwups!, haute mir die Dame das vierfach zählende ÄUFNETEN (K3–K11), das ich hätte verhindern können, um die Ohren – und gewann die Partie natürlich. Welche acht Züge sind höher dotiert als der HÜGEL?

Lösung aus Nr. 10:

BELANGST und GELBSTEN, beide auf 3D–3K platziert, brachten insgesamt 63 bzw. 65 Punkte

