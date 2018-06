Mathematiker sind Romantiker. Nur so ist die fieberhafte Diskussion im Netz über einen Vorfall in Indien zu erklären. Eine Frau hatte ihren Zukünftigen kurz vor der arrangierten Hochzeit gefragt, was 15 + 6 ergebe. Seine Antwort: 17. Ihre Antwort: Nein – dich will ich nicht! Das Ergebnis: Trauung abgesagt.

Nun arbeiten Mathe-Experten an einem Happy End. Könnte das Resultat des Bräutigams nicht doch irgendwie stimmen? In einem anderen Zahlensystem vielleicht? Leider nein. Ein gewisser Martin_Infinite hat jetzt eine Notlösung gefunden: Möglicherweise kannte sich der Mann mit Kongruenzen aus. Denn 15 + 6, also 21, und 17 sind kongruent, und zwar bezüglich des Moduls 4. Das heißt: Teilt man die beiden Zahlen durch 4, bleibt jeweils derselbe Rest übrig, nämlich 1 (21 : 4 = 5 Rest 1, 17 : 4 = 4 Rest 1). Ein Grund, doch "Ja" zu sagen? Na ja.