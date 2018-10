In einem leeren Restaurant sitzen die Bosse des New Yorker Heizölgeschäfts zusammen an einem Tisch. Abel Morales schreitet auf sie zu, die Kamera im Rücken. Er ist hier, um seinen Konkurrenten klarzumachen, dass er sich nicht weiter von ihnen bestehlen lassen wird. Es fallen einem da natürlich die großen Mafiafilme ein, in denen so eine Situation nur böse ausgehen kann: Gleich unterstreicht einer seine Forderung mit dem Einsatz eines Baseballschlägers – oder zumindest mit sehr subtilen Drohungen. Aber alles, was Abel Morales aufbietet, ist dieser Satz: "Hört auf." Nur sagt er ihn so bestimmt, schleudert ihn seinen Gegnern so kraftvoll ins Gesicht, dass er härter trifft als jeder Baseballschläger. "Ihr wollt morgens in den Spiegel gucken? Dann hört auf."

Wer es in einer Welt der ökonomischen Zwänge und ungerechten Zufälle zu etwas bringen will, der werfe die Moral gleich über Bord. Denn handlungsfähig bleibt leider nur, wer einen Bund mit dem Teufel eingeht – das ist normalerweise die Botschaft von Gangstergeschichten im Kino. So oft hat man das schon gesehen, dass A Most Violent Year, der neue Film von J. C. Chandor, fast widernatürlich wirkt, wie er dieses Klischee ganz langsam, aber umso radikaler umkehrt. Chandors dritter Film, nach dem Seenot-Kammerspiel All Is Lost und der Finanzkrisen-Abrechnung Margin Call, sieht aus wie ein Gangsterfilm und ist doch dessen Gegenteil.

New York City im Winter 1981, ein Jahr, das als eines der gewalttätigsten in die Verbrechensgeschichte der Stadt eingegangen ist. Unter der Welle der Brutalität leiden auch die Geschäfte des kolumbianischen Einwanderers Abel Morales (Oscar Isaac), der in der Heizölbranche reich geworden ist. Aber noch nicht reich genug. Morales hat sein gesamtes Vermögen als Anzahlung für ein Industrie-Grundstück hinterlegt, haushohe Tanks, Zugang zum Hafen, Blick auf Manhattan – hier will er ein Imperium gründen. Der Plan gerät in Gefahr, als seine Tanklaster wiederholt überfallen werden. In bedächtigem Tempo entfaltet der Film einen ökonomischen Mikrokosmos. Die Mafia hat in der Branche das Sagen, die Fahrer bewaffnen sich. "Du steckst im Krieg", sagt jemand zu Morales. "Nein", antwortet der, "ich stecke nicht im Krieg."

Dabei ist dieser Mann in seinem Kamelhaarmantel und mit den schwarzen Lederhandschuhen kein altruistischer Moralist, sondern ein überehrgeiziger Machtmensch, der jeden aussticht oder mit seiner festen Stimme verführt, sobald er die Gelegenheit dazu hat. Aber sein Ehrgeiz verbietet es ihm auch, sich seine Mittel von der Welt um ihn herum vorschreiben zu lassen. Als Zuschauer ist man elektrisiert von Morales, den Isaac mit einer fast unheimlichen Entschiedenheit spielt. Sein unbändiger Willen schickt ihn sogar auf eine Verfolgungsjagd durch Brooklyn, wie einst in French Connection. Aber selbst die Logik dieser Actionsequenz wird umgeworfen: Morales rast den bewaffneten Räubern seines Lasters nach, ohne Waffe, in seinem Neureichen-Mercedes. Was soll er, fragt man sich, überhaupt tun, wenn er sie einholt? Und dann kippt der Tanklaster bei einem riskanten Fluchtmanöver um. Als reiche Morales’ Willenskraft, um selbst Lkw aus der Bahn zu werfen.

"Du läufst rum, als sei der scheiß amerikanische Traum wahr geworden", sagt seine Ehefrau Anna (Jessica Chastain) einmal zu ihm. "Aber weder dein Charme noch dein Glück haben dich immer wieder gerettet. Das war ich." Der letzte Satz kratzt an Morales’ Selbstverständnis als ehrlichem Geschäftsmann, denn der Film hat auch das Geschlechterverhältnis umgekehrt: Anna ist nicht die besorgte Nörglerin, die ihren Mann vom Risiko abhalten will – die Rolle, die ihr im Gangsterfilm sonst zustehen würde. Hier aber ist sie die Gangsterin, frisiert die Bücher hinter dem Rücken ihres Mannes und kauft sich eine Waffe. Das Gespräch zwischen den beiden ist der entscheidende Moment in A Most Violent Year. Es gehört zu Chandors Stärken, von hier aus nicht den naheliegenden Weg zu wählen und die bekannte politische Analyse anzubieten: Der American Dream ist kaputt, Gewalt ist die Folge, selbst einer wie Morales kommt da nicht raus. Chandor will mehr – er will ausloten, wie weit Morales denn kommen kann, den Umständen trotzend. Dass er nicht ganz scheitern wird, lassen schon die doppelt gebrochenen Bilder erahnen, die Totalen von den Industriegebieten Brooklyns, die diesen Film tragen: Matt glänzen sie in der Wintersonne, wie ein Versprechen, die alten Tanks und kaputten Fabriken. Sie vergammeln nicht, nein, sie kündigen davon, was aus ihnen werden kann, wenn man nur etwas aus ihnen macht.

Gegen Ende des Films hört man einmal Ronald Reagan im Radio, der 1981 gerade Präsident geworden ist. Er spricht über Steuersenkungen und Deregulierung, über hard work und risk taking. Morales hat einen mit seiner Kraft dann schon so verführt, dass man einen Moment lang in Reagans Worten nicht das Gespenst des heraufziehenden Neoliberalismus hört, der uns heute noch plagt. Sondern bloß das Versprechen, dass man nicht mit dem Teufel im Bunde sein muss, um noch etwas tun zu können.

