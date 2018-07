"Müssen wir wieder weglaufen?"

Ich habe Angst um mein Kind. Die Angst sitzt bei uns Juden im Rückenmark. Ich bin gegen Gewalt. Egal, welcher Krieg, welches Land, welche Religion. Aber es nimmt mich besonders stark mit, wenn die Opfer dieselbe Religion haben, wie in Paris und Kopenhagen. Wenn sie getötet werden, weil sie Juden sind. Überrascht haben mich die Ereignisse nicht. In Israel gibt es jedes halbe Jahr einen tödlichen Terroranschlag. Und hier in Deutschland haben wir auch schon mehrere Brandanschläge auf Synagogen erlebt, zum Glück bislang ohne Opfer. Aber es kommen jedes Mal die alten Gedanken und Ängste hoch: Müssen wir uns wieder vorbereiten? Müssen wir wieder weglaufen? Ich denke nicht ans Auswandern – noch nicht. Erst wenn man uns aus dem Haus wirft und die Polizei nur zuschaut. Und auch niemand sonst hilft.

Felix ist unser einziges Kind. Er ist erst fünf, aber ich werde ihn sein Leben lang darum bitten, dass er sein Judentum nicht zu offen zeigt. Das habe ich auch schon vor den Anschlägen in Paris und Kopenhagen so gesagt. Keiner geht auf die Straße und schreit: Ich bin ein Jude! Das ist bei den Muslimen anders. Die muslimischen Kinder, die Teenager, die zeigen ihren Glauben, auch offensiv. Haben Sie hierzulande schon einmal einen Juden gesehen, der so etwas macht?

Ich bin in der Ukraine aufgewachsen, meine Oma hat mir immer eingeschärft: Wir dürfen nie sagen, welche Religion wir haben! Ich erinnere mich noch, als ich zur Schule ging. Wir hatten ein Klassenbuch. Da standen die Namen der Kinder drin, ihre Adressen und ihre Religion. Die Lehrerin hatte alles mit blauem Stift notiert. Nur bei mir stand in Rot: Jude. Auch als ich das gesehen habe, habe ich geschwiegen.

Ich hoffe, dass mir so etwas hier nie passiert.

1998 bin ich nach Deutschland gezogen. Im selben Jahr wie mein Mann, der aus Kiew stammt. Kennengelernt haben wir uns in der jüdischen Gemeinde in Gelsenkirchen, wo ich mich in der Jugendgruppe engagiert habe. Wir waren immer aktiv in der Gemeindearbeit, außer in den vergangenen sechs Jahren. Da lebten wir nahe Regensburg, wo mein Mann studierte. Als er im Herbst ein Jobangebot aus Gelsenkirchen bekam, sind wir zurückgekommen, und ich habe mich wieder in der Gemeinde engagiert, bis ich eine Stelle als Altenpflegerin gefunden habe.

Wenn Felix im September eingeschult wird, werden wir ihn in den Religionsunterricht der Gemeinde schicken. Ich habe viel darüber nachgedacht, ob ich mein Kind jüdisch aufziehen möchte. Aber einen jüdischen Kindergarten gab es nur in Dortmund. Das ist zu weit weg. Hätte ich die Wahl, würde ich ihn auch auf eine jüdische Schule schicken. Vielleicht weil ich hoffe, dass ihn das zu unseren Wurzeln führt. Die Kinder lernen die Abläufe und Traditionen des Judentums kennen.

Jetzt wird unser Sohn eine ganz normale Schule besuchen. Das ist für mich eigentlich auch kein Problem. Nur seit den propalästinensischen Demonstrationen im vergangenen Jahr, auf denen antijüdische Parolen gerufen wurden, mache ich mir Gedanken.

Ich frage mich, wie es meinem Sohn in der Schule ergehen wird. Sollen wir da laut und deutlich zu unserer Religion stehen? Oder uns lieber bedeckt halten? Wenn er auf die staatliche Schule geht, wird ein Formular ausgefüllt. Da steht: Religion. Da müsste stehen: Jüdisch. Beantworte ich diese Frage, wird es jeder wissen. Spätestens wenn seine Mitschüler im Religionsunterricht sitzen und er nicht.

Felix ist sich seines Judentums ja noch nicht einmal bewusst. Er stellt keine Fragen. Er hat noch nichts Schlimmes erlebt. Aber eine Mutter will ihr Kind schützen. Egal, wie. Hauptsache, das Kind ist geschützt.

Wenn also diese Frage kommt – ich weiß nicht, wie ich handeln werde.

Nataliya Kanevskyy, Altenpflegerin, 35 Jahre alt