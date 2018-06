Reiner Stach hat sein Leben Franz Kafka gewidmet. Als im Herbst der dritte und letzte Band seiner Kafka-Biografie bei S. Fischer erschien, da war das auch ein Triumph über widrige Verhältnisse: Ein Privatgelehrter fernab mächtiger Forschungsinstitutionen, trotz großzügiger Förderer nicht selten in finanziellen Nöten, hatte nach 18 Jahren besessener Arbeit insgesamt 2.000 ebenso minutiöse wie kluge Seiten über jenen Autor vorgelegt, ohne den die moderne Weltliteratur nicht denkbar wäre. Für das Genre Biografie, in Deutschland intellektuell immer noch nicht so wertgeschätzt wie andernorts, war das eine Ermutigung. In der Kategorie Sachbuch des Preises der Leipziger Buchmesse wurde letzte Woche indes nicht Stachs Großtat ausgezeichnet, sondern das Buch Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent (Suhrkamp) von Philipp Ther, Professor für Osteuropäische Geschichte in Wien. Mit dessen Deutung der jüngstvergangenen Epoche in Ostmitteleuropa nach 1989 gewann erneut ein Osteuropahistoriker, wie 2012 bereits Jörg Baberowski.

In der Kategorie Übersetzung war ein weiterer intellektuell-ästhetischer Kraftakt nominiert, wie er eigentlich nur alle paar Jahrzehnte vorkommt. Moshe Kahn hat acht Jahre lang daran gearbeitet, das mysteriöseste, schwierigste, verrückteste Werk der italienischen Moderne zu übertragen: Die überschäumende, weit ausgreifende Sprachgewalt von Stefano d’Arrigos Horcynus Orca (S. Fischer) lässt sich jetzt auch auf Deutsch erleben. Ausgezeichnet indes wurde Mirjam Presslers gewohnt schöne Übersetzung von Amos Oz’ soeben auf Deutsch erschienenem Roman Judas (Suhrkamp).

Vor Kurzem haben wir an dieser Stelle erklärt, weshalb Literaturpreisjurys für ihre Entscheidungen auch mal gelobt und nicht immer bloß kritisiert werden sollten (ZEIT Nr. 9/15). Bevor wir jetzt darüber ins Grübeln geraten, nennen wir lieber schnell den Sieger in der Kategorie Belletristik: Jan Wagner für seinen Gedichtband Regentonnenvariationen (Hanser Berlin). Erstmals war Poesie nominiert, sogleich gewann sie – und Wagner ist einer der besten, wenn auch nicht avanciertesten Dichter des Landes. Lyrik fristet indes längst kein Außenseiterdasein mehr wie noch bis zu Beginn der neunziger Jahre. Vielmehr hat es in Deutschland, wie Wagner, Jahrgang 1971, im aktuellen Heft der Zeitschrift Sinn und Form erklärt, "vielleicht seit dem Frühexpressionismus keine solche Vielfalt individueller Stimmen mehr gegeben".

Immerhin wurde eine wortgewaltige Leistung auch dieses Jahr in Leipzig gefeiert: Den Preis zur Europäischen Verständigung bekam völlig verdient der Rumäne Mircea Cărtărescu für seine achtzehnhundertseitige Orbitor-Romantrilogie – ein absurdes Panorama seiner Heimat in den Ceauşescu-Jahren, ein Stück wirklicher "Weltliteratur", wie Uwe Tellkamp in seiner Laudatio urteilte. Und Mircea Cărtărescu erinnerte in seiner Dankrede an jene Haltung, die hinter jedem großen Kunstwerk jenseits nationaler Grenzen steht: "Ich habe außer mir selbst, außer dem Vaterland meiner Texte nichts zu vertreten."