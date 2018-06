Nirgendwo ist der Widerspruch zwischen politischem Bekenntnis und faktischer Hilfsbereitschaft so groß wie bei den syrischen Flüchtlingen. Das schöne politische Versprechen klingt beispielsweise in den Worten der Bundeskanzlerin so: "Dort, wo Menschen in Not sind, da werden wir helfen, auch durch die zusätzliche Aufnahme von Flüchtlingen."

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich allerdings, dass ebendiese Hilfsbereitschaft aktuell schwindet. Schon Ende März läuft das dritte Bundesaufnahmeprogramm (BAP) aus, mit dem gezielt syrische Kriegsflüchtlinge über die deutschen Botschaften im Libanon und in der Türkei nach Deutschland geholt wurden. Wer es nicht über die riskante Mittelmeerroute ins deutsche Asylsystem schafft – was kaum legal zu bewerkstelligen ist –, der war auf diese Möglichkeit angewiesen oder auf die vergleichbaren Programme der Bundesländer. 20.000 Syrer sind bisher über das BAP nach Deutschland gekommen. Nun schließt sich dieser Fluchtweg, allen Beteuerungen zum Trotz.

"Bei uns wird immer so getan, als reiße man sich ein Bein aus für Flüchtlinge aus Syrien, aber das ist eine Lüge", sagt Günter Burkhard, Geschäftsführer der Hilfsorganisation Pro Asyl: "Man tut nämlich auch alles dafür, dass sie gar nicht erst hierherkommen." Burkhard beklagt, dass in Deutschland das Sterben vieler Flüchtlinge im Mittelmeer – darunter viele Syrer – gern als Problem der Italiener behandelt werde. "Dabei ist es auch ein Berliner Problem."

Inzwischen sorgt das auch für Streit innerhalb der Koalition. Das BAP sei "lebenswichtig", heißt es im SPD-geführten Auswärtigen Amt. "Der Weg in unser Asylsystem ist oft gefährlich, und hier können wir gezielt besonders bedrohten Personen helfen – Oppositionellen, Journalisten, Frauen und Mädchen in Gefahrensituationen, Gefolterten, Verwandten von Verfolgten. Wenn so ein Programm erst einmal eingestellt wird, ist es sehr schwer und kostspielig, es wieder anzuschieben", sagt ein hochrangiger Beamter. Doch das Innenministerium von Thomas de Maizière, CDU, will nur dann weitere BAP-Flüchtlinge aus Syrien aufnehmen, wenn auch andere europäische Länder mehr tun.

Im europäischen Vergleich sind Deutschland und Schweden tatsächlich Spitzenreiter bei der Aufnahme von syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen. Die beiden Länder haben 52 Prozent aller Asylanträge von Syrern registriert. Liechtenstein öffnete 25 Flüchtlingen seine Türen, Ungarn 30. Aber "was heißt das?", fragt der Diplomat im Außenamt: "Dass wir niemanden mehr aufnehmen, wenn die Zusagen anderer ausbleiben?" Oder wie viele müssten andere nehmen, damit wir uns auch wieder bewegen?

Doch nicht nur die politische Aufnahmebereitschaft lässt nach, sondern auch das Engagement des Bundes für die Flüchtlinge, die es nach Deutschland geschafft haben.

Burkhard Zamboni leitet die Thüringer Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge. Wenn man mit ihm über die Situation spricht, hört man kein Wort der Klage. Obwohl auf die 512 Plätze der Unterkunft in Eisenberg schon jetzt 600 Flüchtlinge kommen. Obwohl sämtliche Gemeinschaftsräume zu Schlafsälen umfunktioniert wurden. Und obwohl in manchen Nächten über hundert weitere Flüchtlinge vor den Toren Eisenbergs stehen. Alle bemühen sich, alles funktioniert, sagt Zamboni. Was er nicht sagt: Es funktioniert nur mit viel Mühe und Not.

Quer durch Deutschland sind die Erstaufnahmestellen der Länder überfüllt – obwohl Städte und Länder fieberhaft neue bauen. In Thüringen, wo durch den Leerstand in manchen Kommunen die Lage noch bewältigbar scheint, sind 97 Prozent der Unterkünfte belegt. In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen müssen die Flüchtlinge oftmals ohne jede Privatsphäre in Turnhallen leben.