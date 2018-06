Draußen schneit es heftig. Man kann nicht mehr erkennen, was das für eine Figur auf dem Denkmal sein soll. Ihr Gesicht ist weiß verweht, auf den Schultern liegen dicke Polster. Mit ausgestrecktem Arm zeigt der rätselhafte Held zum Gipfel des Mont Blanc. Tine Skytte Pedersen würde sich jetzt gern die Skier anschnallen. Aber sie muss drinnen kehren, am Frühstücksbuffet des Hotels Pointe Isabelle. Ein Urlauber, noch gezeichnet vom Après-Ski gestern, hat gerade ein Saftglas fallen lassen. Tine bückt sich und fegt die Scherben zusammen.

Eigentlich müsste sie erst heute Abend bedienen und könnte jetzt in den Schnee. Aber eine Kollegin hat sich beim Skifahren was gebrochen, deshalb muss sie einspringen. Tine zuckt die Schultern und sagt: "Dann eben ein anderes Mal. Ich hab ja noch Zeit bis Ende April."

Tine Pedersen ist 20 Jahre alt. Vergangenen Sommer hat sie in Dänemark die Schule abgeschlossen. Jetzt erfüllt sie sich einen Traum: Sie verbringt einen ganzen Winter im Schnee. Als Skibum in Chamonix, am Fuß des Mont Blanc.

Skibums sind junge Menschen, die für das Skifahren leben, ohne Profisportler zu sein. Sie nennen sich selbst so, und sie sind stolz auf diese Bezeichnung, obwohl das englische Wort "bum" eigentlich nicht nett gemeint ist. Penner, Faulenzer, Taugenichts – all das klingt darin an.

An ein paar Orten in den Alpen trifft man besonders viele dieser Schneeliebhaber. St. Anton am Arlberg gehört dazu. In Chamonix sind die Skandinavier in der Mehrheit. Viele Schweden, ein paar Norweger, wenige Dänen. Schnee und Berge fänden sie zur Not im Norden auch, aber nicht den ganzen Betrieb drumherum. "Chamonix ist eine richtige Stadt", schwärmt Tine. "Hier gibt es nicht bloß Après-Ski, sondern richtig gute Bars und sogar ein Kino."

Die meisten Skibums sind Anfang 20 und alles andere als faul. Mit viel Energie jobben sie dort, wo Bessergestellte ihren Winterurlaub verbringen. Sie putzen Ferienwohnungen, hüten Kinder, schaufeln Schnee. Um den Posten eines Tellerwäschers reißen sie sich, denn da arbeitet man meistens abends, nach Betriebsschluss der Bergbahnen.

Hätte Tine frei, säße sie jetzt wohl in der Seilbahn nach Grands Montets. Diesen Teil des Skigebiets mag sie besonders gern: Man fährt bis auf 3.275 Meter und genießt den Blick auf die Felsnadeln der Aiguilles – theoretisch. Heute sieht man nichts. Ein grauer Himmel liegt tief über dem Tal, und es schneit, als ob der Winter auf einen Schlag nachholen wollte, was er am Anfang versäumt hat. Die Tannen brechen fast unter der Last auf ihren Zweigen. Es herrscht Lawinenwarnstufe vier. In Grands Montets sind die Lifte geschlossen.

Peter Steltzner hat eine dicke Stoffwurst an seine Tür gelegt, damit es durch die Ritze nicht so kalt in seine Werkstatt zieht. Er lebt und arbeitet in einer alten Mühle außerhalb von Chamonix. Im Ofen prasselt ein Feuer, aber wirklich warm werden die großen Räume nicht. Peter stammt aus Kalifornien. Er ist kein Skibum, aber er teilt ihre Leidenschaft für das Freeriden. Vor fünf Jahren kam er nach Chamonix, weil es rund um den Mont Blanc unendliche Möglichkeiten gibt, abseits der präparierten Pisten im Tiefschnee zu fahren. Um sich diese Freiheit leisten zu können, hat er in der alten Mühle eine Werkstatt eingerichtet. Hier stellt er Skier in Handarbeit her. An der Wand hängt sein Logo: "Rabbit on the roof". Es zeigt einen Skifahrer im Stil einer prähistorischen Felszeichnung.

Peter hat das Rad des Fortschritts mutwillig um hundert Jahre zurückgedreht. Er verwendet weder Titan noch Karbon, seine Skier bestehen aus Brettern wie in den Tagen der Pioniere. Wie ein alter Wagner biegt er vorne die Spitze auf. Seine Kunden bezahlen für solche Unikate mehr als für manche Skier aus der Fabrik.

Am Anfang hat Peter noch Skibums als Helfer eingestellt. "Sie waren begeistert von meiner Idee der Manufaktur", sagt er, "aber ihnen fehlte die Geduld." Wenn draußen guter Schnee lag, waren sie nicht mehr zu halten. "Diese passionierten Schneemenschen pushen sich gegenseitig. Es geht darum, als Erster einen unverspurten Hang zu fahren."

Von der alten Mühle ist es nicht weit ins Skigebiet Brévent-Flégère. Hier fahren heute einige Lifte. Auf der gewalzten Piste rutschen einzelne Urlauber zaghaft durch den Nebel. Doch ein Dutzend Skibums hat einen Hang entdeckt, an dem etwas geht. Bei jedem Schwung tauchen ihre Skier tief in den weichen Schnee ein. Pressen ihn zusammen, bis der Katapulteffekt einsetzt, der den Freerider sanft in die Höhe drückt. Für einen Augenblick hebt er ab und schwebt.