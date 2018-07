Gute Nachrichten aus der Demenzforschung sind selten. Nun gibt es gleich zwei auf einmal: Man kann eine Demenz wohl hinauszögern. Und es ist fast nie zu spät dafür. Interessant ist auch die Art und Weise, wie diese Entdeckungen zustande gekommen sind: Die Forscher haben einfach mal mit der wissenschaftlichen Schrotflinte in die Luft geschossen und geschaut, was dabei an Ergebnissen vom Himmel fällt.

Verbreitet wurden die Nachrichten gerade in der Fachzeitschrift Lancet. Finnische und schwedische Wissenschaftler hatten bei ihren Probanden den geistigen Abbau verzögern können, obwohl diese erst mit über 60 Jahren etwas für die Prävention taten. Die Forscher setzten eine Vielzahl von Maßnahmen gleichzeitig ein. Diese sind weder neu, noch leicht umzusetzen: Die Probanden mussten ihre Ernährung umstellen (viel Obst, Gemüse und Fisch, wenig fettreiches Fleisch und Zucker), sich mehr und gezielter bewegen, ihr Gehirn trainieren und sich regelmäßig auf Risikofaktoren wie hohen Blutdruck untersuchen lassen. All diese Interventionen waren auf jeden individuell zugeschnitten. Zudem wurde jeder von Physiotherapeuten, Psychologen oder Ärzten betreut, und das mehrmals in der Woche.

Der Aufwand war also beträchtlich. Um diese Maßnahmen in der Breite umzusetzen, müsste das Gesundheitssystem entsprechend ausgerüstet sein, und es müssten massenhaft Menschen motiviert werden, ihr Leben zu ändern.

Und dann war das Ergebnis nach zwei Jahren Studiendauer auch nicht gerade durchschlagend. Die Probanden, die sich der Prozedur unterzogen hatten, waren geistig nur ein wenig fitter als die in der Kontrollgruppe, denen zu Beginn nur einmal kurz erläutert wurde, wie sie sich am besten verhalten sollten.

Zudem kann niemand sagen, welche der Maßnahmen nun genau für das Ergebnis verantwortlich war. War es die Ernährungsumstellung? Die körperliche Bewegung? Das Hirntraining? Oder kam es auf das Zusammenspiel an?

Dennoch könnte die Studie einmal als eine der entscheidenden in die Geschichte der Demenzprävention eingehen. Und zwar genau, weil die Forscher ungezielt und pragmatisch vorgingen, weil sie mit einem wissenschaftlich nicht ganz so hochwertigen Schrotschussverfahren arbeiteten.

Dafür hatten sie gute Gründe: Eine Demenz wird durch viele Einflüsse ausgelöst, also liegt es nahe, sie mit einer ganzen Bandbreite an Maßnahmen zu bekämpfen. Das scheint gelungen zu sein – obwohl das Ergebnis auf den ersten Blick mager aussieht. Aber es sind ja auch erst zwei Jahre vergangen, da hätte es nicht verwundert, wenn noch überhaupt kein Effekt zu sehen gewesen wäre. Die Forscher beobachten ihre Probanden jetzt weitere sieben Jahre lang. Erst dann wird sich die volle Bedeutung der Studie zeigen.

