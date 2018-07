Man sollte Katharina Fegebank zugutehalten, dass sie eine harte Zeit hinter sich hatte.

Koalitionsverhandlungen mit einer von Olaf Scholz geführten SPD, das muss man sich aus Sicht der Grünen ungefähr so vorstellen wie Tauziehen mit einem Elefanten. Was hilft das Gefühl, irgendwie im Recht zu sein, wenn der andere in jedem Fall stärker ist? Da sind Scholz’ Vorträge über die Anrufe aus der Wirtschaft, die ihn ständig erreichen würden. Da sind die Zahlen, Pointen, ja auch Witze, die der Bürgermeister offenbar aus einem unerschöpflichen Depot bezieht, während die grünen Verhandler ihren Vorrat an Humor und Argumenten und am Ende auch sich selbst erschöpfen. Da sind die verständnisvollen Blicke aus den Reihen der linken Sozialdemokraten: Jetzt seht ihr mal, was wir seit Jahren ertragen.

Und vielleicht ist da auch manchmal die vage Ahnung, geboren aus Einsicht oder purer Ermüdung, dass Olaf Scholz womöglich recht haben könnte.

Als Katharina Fegebank, Parteivorsitzende der Grünen, am vergangenen Donnerstagabend im Rathaus für die rituelle Kommentierung der vorangegangenen Koalitionsrunde vor die Kameras tritt, gelingt ihr noch eine Art Lächeln. Dann kommt die Frage nach der Umweltzone, und Fegebank stürzt in ein tiefes Loch aus Ratlosigkeit und Unsicherheit. "Ich muss mich jetzt noch einmal ganz kurz rückbesprechen, weil ich da ’ne andere Wahrnehmung habe", sagt sie.

Deshalb bleibt als Bild dieser Koalitionsverhandlungen eine Szene im Halbschatten eines Rathausflurs: Fegebank steht dort mit dem hochgewachsenen Fraktionschef der Sozialdemokraten, Andreas Dressel. Er gestikuliert entschieden, sie schaut zu ihm auf, den Notizblock an die Lippen gepresst.

In Wirklichkeit war die Umweltzone im jüngsten Wahlkampf nie ein "Grünen-Lieblingsthema", wie der NDR später berichten würde, sondern ein umweltpolitisches Relikt aus den Anfängen der Ära Merkel, das es irgendwie ins grüne Wahlprogramm geschafft hatte. Es geht um lokal begrenzte Fahrverbote für besonders umweltschädliche Autos. Ernsthaft haben SPD und Grüne darum nicht gestritten; beide Seiten sind sich einig, dass es bessere Mittel gibt, für saubere Luft zu sorgen. Aber das war Katharina Fegebank am vergangenen Donnerstag entfallen. Und die sozialdemokratische Umweltsenatorin Jutta Blankau, die neben ihr stand und es wissen müsste, half ihr nicht aus der Patsche.

Auch das gehört zu diesen Koalitionsverhandlungen: Es sind nicht nur Gespräche zwischen Groß und Klein, zwischen 45 Prozent und 12 Prozent. Es sind Gespräche zwischen hauptberuflichen Fachleuten und einer finanziell mäßig entschädigten Teilzeitopposition. Jutta Blankau wird dafür bezahlt, zu wissen, was eine Umweltzone ist, und den Stand der Verhandlungen zu kennen. Katharina Fegebank, Parteivorsitzende im Nebenberuf, ist im Zweifel für alles zuständig.

Weshalb sie die Frage nach der Umweltzone nach Rücksprache mit Andreas Dressel schließlich folgendermaßen beantwortete: "Wir haben keine Einigung erzielt. Das heißt, sie wird nicht kommen." Eine grüne Niederlage. Schon wieder.

Das passt in die vorherrschende Deutung der laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Grünen. Ihr zufolge sind die Grünen auf ganzer Linie gescheitert. Erst keine Stadtbahn. Dann die Zustimmung zur Elbvertiefung. Und nun noch nicht einmal eine Umweltzone!

"Wofür braucht man doch gleich die Grünen? Komme gerade nicht drauf", twittert ein Abendblatt-Redakteur.

"Was ich jetzt so in Sachen Umwelt, Klima etc. zur Kenntnis nehmen muss, ist dann doch schon happig", schreibt ein Hamburg-1-Moderator auf Facebook.

Im Internet kursieren grüne Koalitionswitze: "Knallhart rausverhandelt. Grüne HH erreichen 30 % mehr schönes Wetter. Bis 2050."