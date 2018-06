Inhalt Seite 1 — "Das ist absolute Echtzeit" Seite 2 Auf einer Seite lesen

DIE ZEIT: Frau Stoschek, Ende des Monats zeigen Sie einen Teil Ihrer Sammlung im Tel Aviv Museum of Art...

Julia Stoschek: ... das stimmt, und über die Einladung des Museums habe ich mich besonders gefreut.

ZEIT: Warum ist Ihnen das so wichtig?

Stoschek: Die Ausstellung ist Teil des Programmes zum 50. Jahrestag der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland und damit auch Teil eines hochsensiblen politischen Jubiläums. Es ist die erste deutsche Privatsammlung überhaupt, die in Israel gezeigt wird.

ZEIT: Inwieweit hat der politische Kontext die Auswahl der Arbeiten beeinflusst?

Stoschek: Wir zeigen dort zum Beispiel eine Arbeit von Christoph Schlingensief, die in einem nachgebauten Hitler-Bunker spielt. In dem Video sieht man Affen, die Hitler-Bilder von der Wand reißen! Auf andere Weise politisch ist in Israel natürlich die Arbeit von Mathilde de Heijne mit dem Titel Suicide Bomb ...

ZEIT: ... damit wird ein Trauma der israelischen Gesellschaft berührt.

Stoschek: Ich war wirklich überwältigt, mit welch enormer Offenheit unsere Partner in Tel Aviv diese Ausstellung kuratiert haben – in dem klaren Willen, auch Schmerzhaft-Kontroverses zu zeigen und zu ertragen. Das steht nicht nur im scharfen Kontrast zur totalitären Praxis der Nachbarstaaten Israels, sondern auch in einem erfreulichen Gegensatz zu meinen Erfahrungen in Russland.

ZEIT: Was haben Sie dort erlebt?

Die Sammlerin Julia Stoschek, Jahrgang 1975, sammelt seit über 10 Jahren Medienkunst. Seit 2007 betreibt sie eigene Ausstellungsräume in Düsseldorf, wo sie vor allem Werke der Videokunst zeigt. Sie ist Mitgesellschafterin der Brose Group, eines weltweit agierenden Familienunternehmens. Die Ausstellung "Turn On" mit Werken aus ihrer Sammlung wird vom 31. März bis zum 29. August im Tel Aviv Museum of Art gezeigt. Es ist die erste deutsche private Sammlung, die in Israel zu sehen ist. Anlass ist der 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und Deutschland.

Stoschek: Bei der Manifesta in St Petersburg letztes Jahr wurden Arbeiten meiner Sammlung, die Sexualität thematisiert haben, zensiert und aus der Ausstellung entfernt. Es bleibt dabei, wie eine Gesellschaft mit Kunst- und Meinungsfreiheit umgeht, ist der entscheidende Indikator ihrer demokratischen Verfasstheit!

ZEIT: Sie ahnen vermutlich, dass die Ausstellung in Tel Aviv zu einer politischen Debatte führen könnte. Ist das Ihre Absicht? Wollen Sie provozieren?

Stoschek: Provokation an sich interessiert mich nicht. Das ist mir zu platt und zu einfach. Außerdem habe ich die Auswahl nicht alleine getroffen, die Ausstellung wird von Ruth Direktor kuratiert. Mir ist der politische Kontext von Kunst bewusst. Der Kerngedanke meiner Sammlung und somit auch der Ausstellung ist aber die Zeitgenossenschaft.

ZEIT: Frau Stoschek, vor 50 Jahren, zu Beginn der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland, gab es die Zeitbasierten Medien, die Videokunst und das Bewegtbild als Kunstform noch nicht. Jedenfalls noch nicht in einer wirklich wahrnehmbaren Weise.

Stoschek: Da gibt es eine reizvolle Koinzidenz. Denn vor etwa 50 Jahren entstand die Videokunst. 1963 kam die erste portable camera auf den Markt. Wir wollen es nicht überhöhen, aber die Videokunst, das jüngste Medium der Kunstgeschichte, und diese vielleicht sensibelste, von der Geschichte beladenste und damit kostbarste Freundschaft zwischen zwei Ländern – diese beiden so unterschiedlichen historischen Ereignisse entstanden in etwa zum gleichen Zeitpunkt.

ZEIT: Sie haben gerade die Zeitgenossenschaft als Kerngedanken Ihrer Sammlung bezeichnet und auch schon öfter davon gesprochen, dass die Arbeiten, die Sie sammeln, ein Abbild einer jungen Generation seien. Was macht sie aus, diese Ihre Generation?

Stoschek: Das will ich so pauschal nicht beantworten. Ich bin aufgewachsen mit MTV, die Welt der bewegten Bilder ist mir sehr nahe.