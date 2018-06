Es war ein einzelner Satz, der dieser Geschichte ihre Wendung gab, beiläufig vorgetragen, in leicht belehrendem Ton. Bevor er fiel, wäre nicht mehr zu erzählen gewesen als die Geschichte eines Bestechungsskandals in der Hamburger Baubranche, nicht schön, aber vor Gericht alltäglich. Doch dann saß Richter Stephan Sommer mit seinen beiden Schöffen im Beratungszimmer und sagte diesen einen Satz: "Als Schöffen haben Sie eine Art Sperrminorität."

Sommer war gerade im Gehen, hatte seinen Mantel schon über dem Arm. Doch als er die Macht der Laienrichter so ausdrücklich benannte, geschah etwas mit dem Schöffen Johann D. Er blieb stehen, verharrte kurz in der Tür. Und dann, sagt Sommer, meldete der stets so stille Schöffe plötzlich Zweifel an der Schuld des Angeklagten an, zum ersten Mal.

Das war der Moment, in dem die Geschichte eines kleinen Bestechungsfalls zum Justizskandal wurde. Denn kaum hatte Johann D. realisiert, welch wichtige Rolle er als Schöffe in einem Strafprozess spielt, hat er sie schamlos ausgenutzt. Noch am Abend fuhr er zu einem der Angeklagten, einem Bauunternehmer, um ihm einen Freispruch zu verkaufen. 40.000 Euro, so beschrieb es die Staatsanwältin in ihrer Anklage, wollte er für sich und den zweiten Schöffen, um den Richter in seinem Urteil zu überstimmen.

Doch die Sache flog auf, Johann D., einst stolzer Laienrichter, sitzt nun selbst als Angeklagter vor Gericht. Bestechlichkeit, lautet der Vorwurf. Vergangene Woche wurde das Urteil gesprochen: Drei Jahre Gefängnis wegen schwerer Bestechlichkeit.

Es ist ein bislang einzigartiger Fall in der Hamburger Justiz.

Um nachzuvollziehen, wie es so weit kommen konnte, muss man die Rolle der Schöffen in der deutschen Justiz verstehen. Sie sind Volkes Stimme im Strafgericht. Nur: Volkes Stimme neigt dazu, emotional zu werden – und manchmal auch über die Stränge zu schlagen.

Auch deshalb ist die Rolle deutscher Schöffen eine andere als die der Geschworenen im US-amerikanischen Prozess. Dort entscheiden die Geschworenen ganz allein über Schuld oder Unschuld eines Angeklagten, sein Schicksal liegt in ihrer Hand.

Die Macht der deutschen Schöffen dagegen ist begrenzt. Sie haben im Prozess zwar die vollen Rechte eines Richters, entscheiden aber mit den Berufsrichtern zusammen. Die Erfahrung der hauptamtlichen Richter ist ein wichtiges Korrektiv. In Prozessen um schwerwiegende Verbrechen, in denen es um langjährige Freiheitsstrafen geht, sind die Schöffen im Zweifel in der Minderheit.

Die Richter überstimmen können sie nur in kleineren Verfahren, in denen es um Freiheitsstrafen zwischen zwei und vier Jahren geht. Hier kommt ein Berufsrichter auf zwei Schöffen – so wie im Fall von Johann D. "Mit den Schöffen kann man einen Prozess gewinnen", sagt ein erfahrener Hamburger Strafverteidiger. "Man erlebt es aber oft, dass sie vom Berufsrichter degradiert werden."

So, behauptet Johann D., habe auch er sich gefühlt: wie der zum Schweigen verdammte Beisitzer des studierten Dr. jur.