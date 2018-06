Kindergeburtstag in Hamburg-Bramfeld, Anfang der sechziger Jahre. Ein Mädchen krabbelt mit verbundenen Augen über den Boden, schwingt einen Löffel vor sich, und dann, klong-klong-klong, ist das Versteck gefunden. Schnell nimmt es die Binde ab, lüpft den Topf und findet darunter ... ein gelbes Büchlein: Gotthold Ephraim Lessings Nathan der Weise.

"Dass Elfjährige noch Topfschlagen spielen, ist heute ja schon nicht mehr vorstellbar. Aber dass es dann noch ein Reclam-Bändchen gab ..." Als Kirsten Boie diese Geschichte aus ihrer Kindheit erzählt, schüttelt sie amüsiert den Kopf. Dennoch begann die Elfjährige auf dem Heimweg zu ihrem Elternhaus in Barmbek-Süd in der Straßenbahn zu lesen – und war fasziniert. Nicht annähernd verstanden habe sie, worum es ging, erinnert sie sich, aber dass dieser Text irgendwie groß war, bedeutend, das spürte sie.

Schon als Elfjährige war Kirsten Boie vom Lesevirus infiziert. Lästig fand sie es, dass Kinder damals ständig zum Spielen nach draußen geschickt wurden. Viel lieber hätte sie den lieben langen Tag mit ihren Büchern verbracht. Besonders die Geschichten von Astrid Lindgren und Enid Blyton liebte Boie – und Groschenromane! Die hatte sie ein Jahr vor dem Lessing-Topfschlagen in den Ferien bei Verwandten im Ruhrgebiet entdeckt. Da hatte die kleine Kirsten mit einer Comtesse gebangt, die vom Pferd gefallen war und auf Heilung und Liebe hoffte. Und sie hatte mit Cowboys in Wildwest-Abenteuern die Prärie durchquert. "Zurück in Hamburg, bin ich direkt in den Supermarkt und habe mir Nachschub besorgt", erzählt Boie.

Groschenromane und Lessing: Zwei Arten von Literatur, die kaum gegensätzlicher sein konnten, sollten Kirsten Boies Schreiben prägen. Denn mit der einen erlebte sie, welchen Sog unterhaltsame Geschichten entfalten können. Die andere zeigte ihr, welchen Zauber Sprache entfalten, mit welcher Bedeutsamkeit man Texte aufladen kann.

Kirsten Boie Kirsten Boie - Die Autorin Kirsten Boie wurde am 19. März 1950 in Hamburg geboren, studierte hier an der Universität Deutsch und Englisch auf Lehramt und machte ihren Doktor in Literaturwissenschaft. Bis auf ein Auslandsjahr an der Universität Southampton lebte Boie immer in oder nahe Hamburg. Die Bücher Rund 100 Bücher schrieb Kirsten Boie in den vergangenen 30 Jahren. Sie wurden in viele Sprachen übersetzt. Besonders beliebt ist ihre Serie über die »Kinder aus dem Möwenweg«, die in einer deutschen Reihenhaus-Idylle spielt. Zuletzt ist ein neuer Möwenweg-Band erschienen.





Seit 30 Jahren schreibt die Hamburgerin nun selbst Bücher für Kinder und Jugendliche, fast ihr halbes Leben lang – an diesem Donnerstag feiert sie ihren 65. Geburtstag. Und stets gelingt es ihr, Aufklärung mit Unterhaltung zu verbinden: Sie spricht gesellschaftlich relevante Themen an oder solche, die für die Kinder in einer bestimmten Lebensphase wichtig sind. Immer achtet sie aber darauf, dass ihre Texte dem Alter der Kinder angemessen sind und dass das Lesen Spaß macht.

Kirsten Boie zählt zu den wichtigsten zeitgenössischen deutschen Kinder- und Jugendbuchautoren und ist wohl die erfolgreichste Schriftstellerin, die Hamburg gegenwärtig zu bieten hat. Doch sie schreibt nicht nur, Boie engagiert sich auch für die vielen Kinder dieser Stadt. Bildungsarmut, sagt sie, sei das größte soziale Problem unserer Zeit. Und weil sie findet, dass man nicht nur reden, sondern auch etwas tun soll, engagiert sie sich in zahlreichen Projekten. Sie ist zum Beispiel Schirmherrin von Buchstart, das alle Einjährigen in Hamburg mit einem Buchstartpaket versorgt. Und sie liest seit 15 Jahren in sozialen Brennpunkten, etwa in Wilhelmsburg und auf der Veddel. Unermüdlich bringt sie Geschichten zu jenen, denen sonst keiner vorliest.

Sie hat Figuren wie den kleinen Ritter Trenk erschaffen und den Seeräubermoses; Reihen für Leseanfänger wie die um das Meerschweinchen King Kong. Und natürlich Wir Kinder aus dem Möwenweg, ihre Kinderbande aus einer deutschen Reihenhaussiedlungsidylle. (Zum Jubiläum schenkt Boie ihren Fans einen neuen Möwenweg-Band, der Ende des Monats erscheint.) Boie-Bücher erzählen mal realistisch vom Alltag und Familienleben, mal reisen sie in der Zeit zurück und spielen mit fantastischen Elementen. Rund hundert Titel sind es inzwischen – wenige Sätze kurze Bilderbücher und mehrere Hundert Seiten starke Romane. Und wohl keine andere deutsche Kinderbuchautorin bedient dabei so viele Tonlagen, arbeitet so gekonnt mit dem Rhythmus von Sprache.

"Ich kann mit einer Geschichte erst anfangen, wenn ich den ersten Satz gefunden habe", sagt sie. Die Idee, die grobe Handlung, all das könne schon lange stehen, aber erst wenn der Ton da ist, könne sie schreiben. Dann aber ist Kirsten Boie sehr diszipliniert. Auf den letzten Drücker ein Manuskript fertigstellen? Nicht ihr Ding. Jeden Morgen sitzt sie am Schreibtisch in ihrem Haus in Barsbüttel und arbeitet ein Mindestpensum ab – auch wenn sie keine Lust hat. "Andere Leute müssen ja auch ins Büro, ob sie mögen oder nicht", sagt sie. Und wenn sie erst ihren Text vom Vortag gelesen habe, würde die Geschichte sie meist doch wieder begeistern. Denn: "Ich schreibe wirklich, wirklich mit Freude. Auch weil ich immer nur die Bücher gemacht habe, die ich machen wollte."

Viele ihrer Bücher wurden in andere Sprachen übersetzt, einige sind Schulstoff, und 2007 wurde sie mit dem Jugendliteraturpreis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet – auch wenn das natürlich längst nicht vollständig ist, so viel, wie sie schreibt. Sogar als deutsche Astrid Lindgren wird sie seit den Möwenweg-Büchern, die einige an die Bullerbü-Erzählungen erinnern, bezeichnet – ein Vergleich, den Kirsten Boie "verrückt bis gruselig" findet. Möglich, dass etwas Astrid Lindgren in ihren Geschichten stecke, weil Boie die große Schwedin selbst als Kind so geliebt habe. Aber dass sie jemals so schreiben könnte wie Lindgren – nein!