Überraschung für alle, die eine "Smart Barbie" bislang für eine contradictio in adiecto hielten (hallo Barbie, den Ausdruck kannst du googeln!): Sie kommt jetzt auf den amerikanischen Markt.

Anders als Mama-Puppen (Wortschatz: "Mama") enthalten die neuen Barbies ein Mikrofon und sind via Internet mit einem Supercomputer verbunden, auf dem die Künstliche Intelligenz (KI) der Puppenpopulation läuft. Die Software lernt beim Kunden, wie man heute sagt, verarbeitet also das Vernommene zu Weltsichten und erzeugt Antworten, die man dem Plastikblondchen nicht zugetraut hätte.

Die vor rund 20 Jahren formulierte Prognose, die eigentliche Killer-Applikation für Roboter-Intelligenz werde zuallererst im Kinderzimmer auftreten, scheint sich zu bewahrheiten. Ebenso die Spekulation aus der Science-Fiction-Literatur, der Geist intelligenter Maschinen werde auf Zentralrechnern kollektiviert werden.

Mal sehen, bis zu welchem Niveau sich dieser Kinderweltgeist entwickeln wird. Irgendwann wird die Frage auftauchen, wer hier eigentlich mit wem spielt. Wie bei den Großen insofern, die sich bald fragen müssen, ob sie ihr Auto fahren oder ob es nicht vielmehr sie fährt.

Die an der Smart Barbie beteiligten Konzerne versichern, die im Kinderzimmer gewonnenen Daten nicht fürs Marketing nutzen zu wollen. Ansonsten hielten sie sich an die amerikanische Gesetzeslage, was eher wie eine Drohung klingt. Andererseits: Was soll die NSA mit einer Stasi-Barbie? Auszuhorchende Dschihadistenmädchen dürften kaum mit unverschleierten Tussipuppen spielen. Und von einer Burka-Barbie war bisher nicht die Rede. Halt: Wäre das nicht eine Idee?

Die Abhörgefahr lauert an anderer Stelle: Den Eltern wird angeboten, sich die aufgenommenen Gesprächsfetzen aus der Cloud herunterladen zu dürfen. Ob das im Sinne des Marketings wirklich eine gute Idee ist? Barbie, einst die beste Freundin, auf einmal eine Petze: Das wird sich schnell herumsprechen. Mädchen sind gut in so etwas. Man muss sich um sie keine Sorgen machen, eher um die Jungs. Sie gelten nach neuerer Forschung ja ohnehin als geistig etwas defizitär; sie daddeln lieber, anstatt komplexe Sätze zu bilden. Für sie ein Spielzeug zu erfinden, das sie in intelligente Dialoge verwickelt, auf diese Idee kommt die Industrie erst gar nicht. Jungs kriegen digitales Bumm-bumm-zack, und sie sind glücklich.