Berlin gratuliert Boston – Hamburg hat sowieso keine Chance: Das ist jetzt hier so die Haltung. Deshalb wird Berlin, wenn sich das nicht ändert, auch nie verstehen, was schiefgelaufen ist. Die größte, beste, tollste Stadt der Welt ist nicht gut genug für den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB)? Was ist denn das für Popelverein!

Ja, so ist das hier: Die Stadt scheitert an sich selbst – und merkt es nicht mal. Die Politik ist kurz beleidigt, aber am nächsten Tag geht es auch schon weiter mit einer Bustour des Senats an die Peripherie. Nächster Halt: Marzahn. Der DOSB-Präsident hat die "Stadtgesellschaft" Hamburgs gelobt? Ach jechen, die haben wohl nur eine.

Wäre Berlin ein Verein, würde der Trainer die Schlappe so zusammenfassen: die eigene Bedeutung über-, den Gegner unterschätzt. Und, würde er sagen, erschwerend kam hinzu: Erst wollten wir nicht so recht, und dann konnten wir nicht so gut. Aber wissen Sie was? In der Halbzeitpause haben wir uns über die Hamburger schlapp gelacht!

Berlin ist aber auch an dem gescheitert, was es für viele so anziehend macht: an seiner Unberechenbarkeit. Den DOSB packte die Panik beim Gedanken, einer Stadt den Zuschlag zu geben, deren Bürger später sagen: Woll’n wa nich! Oder, noch schlimmer, die erst die Sache mit einem verkniffenen "Na jut, meinetwejen" durchwinken, aber gleich der ersten IOC-Delegation den Abgang durch die Hintertür empfehlen: Da hat der Maurer ein Loch in der Wand gelassen, und jetzt raten Sie mal, warum!

Berlins Politik hat einen Riesenrespekt vor den eigenen Bürgern, allen voran der neue Regierende Michael Müller. Der trat Wowereits Erbe zum denkbar blödesten Zeitpunkt an: Das Volk hatte dem Senat gerade gezeigt, was es von dessen Bauplänen am alten Flughafen Tempelhof hält – nichts. Die Folge: ein kompletter Entwicklungsstopp. Prompt versprach der Senat eine noch viel bessere Bürgerbeteiligung.

Nun ist Berlin nicht gerade berühmt für die besten Baustellen, die tollsten Turnhallen und die schicksten Schulen. Dazu kommt, dass die Stadt ein wenig müde wirkt nach den aufregenden, aber auch harten Jahren. Nicht die allerbesten Voraussetzungen, um Begeisterung für ein neues Projekt zu wecken.

Also bot der Senat den Bürgern einen Deal an: Wir reparieren eure Schulklos, und ihr seid für Olympia. Die Reaktion: ein donnerndes "Na ja". Derart motiviert, wurde ein Logo entworfen mit dem Spruch: "Wir wollen die Spiele!" Ganz wichtig in Berlin: Das Ausrufezeichen nicht vergessen. Niemand kam auf die Idee, dass dieses Motto außerhalb der Stadt nicht so gut ankommen könnte: Wir! Hier! Her damit! Aber so war es.

Überhaupt hatte niemand einen guten Einfall, was das Besondere von Olympia in Berlin sein soll, im Gegenteil: Der Mangel an Ideen für die Stadt von morgen wurde mit der Hoffnung auf Olympia gestopft. Aber dass es wenig überzeugend wirkt, das Erledigen von Selbstverständlichkeiten an eine Olympiabewerbung zu knüpfen, kam keinem in den Sinn.

Die Fehleinschätzung der eigenen Stärke – uns kann keiner – ist fatal, sie verführt zur Bequemlichkeit. In Berlin machte man daraus ein Konzept: Wir haben ja schon alles – Stadien, Hallen, Hotels, das sind doch mal echt nachhaltige Spiele! Und obendrauf gibt’s noch reparierte Schulklos, wa!

Dass die Reform-Agenda des IOC eher nach einer kleineren Stadt verlangt, dass die Sportverbände Sehnsucht nach etwas aufregend Neuem verspüren, dass ein zentrales Konzept wie das in Hamburg verführerisch viele Vorteile hat, das fiel den Berliner Bewerbern nicht auf. Warum auch? Wer, wenn nicht wir!

Schon der Vorgang an sich war ja eine Zumutung: Berlin bewirbt sich nicht, Berlin wird umworben – alle wollen nach Berlin! Geflissentlich wird übersehen, dass sich trotz ständig steigender Touristenzahlen manches abnutzt. Irgendwann hat auch der Letzte festgestellt, dass der legendäre Führerbunker heute nichts anderes ist als ein Parkplatz vor einem Plattenbau.

Natürlich ist das alles ein Klischee, na gut: auch ein Klischee. Aber die Politik braucht jetzt einen neuen Plan – und zwar einen, den nicht das IOC bestimmt. Immerhin: Das ist nicht das Schlechteste für eine selbstbewusste Stadt.