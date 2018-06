Die Schweizer sehen sich gerne als "einig Volk von Brüdern". Und zwar seit dem Rütlischwur. Historisch gesehen ist das Mumpitz. Die alten Eidgenossen stritten, unterdrückten und bekriegten sich ohne Ende. Oder schlossen hochverräterische Feindbündnisse wie den Trücklibund (1715). Ja, auch ihn könnten wir heuer feiern. Dafür wurde vieles, was uns zur späteren Eidgenossenschaft gemacht hat, von außen aufgedrückt: Die Niederlage bei Marignano (1515) war die Geburtsstunde der Soldallianzen, also der Exportschweiz. Napoleon befreite die welschen Kantone und das Tessin vom Joch der Berner und Innerschweizer (1803). Und die bewaffnete Neutralität wurde uns beim Wiener Kongress (1815) aufgezwungen .

Die alten Eidgenossen isoliert und unabhängig vom Ausland? Ein Märchen – nett, aber erfunden.

Tatsächlich von unseren Vorfahren erkämpft ist hingegen der moderne Bundesstaat (1848). Ihm ging ein Bürgerkrieg zwischen den konservativen und den liberalen Kantonen voran. Es war damals die einzige erfolgreiche bürgerliche Revolution in Europa. Die männlichen Eidgenossen erhielten das Wahlrecht, die Schweiz wurde zum Rechtsstaat. Die Gewinner von 1848 waren weitsichtig: Sie brüllten nicht "Vae victis!" – neudeutsch: "The winner takes it all" –, sondern setzten auf den Ausgleich. Auf das Zweikammersystem, eine Kompromisskultur und die sperrige Macht der Standesstimmen.

Nun aber brauchte die frisch gebackene Nation eine Vergangenheit. Und zwar nicht eine, in der sich alle fast ununterbrochen gegenseitig auf die Kappe gaben – das ist nicht besonders sinnstiftend. Nein, ruhmreich sollte sie sein.

Fast überall in Europa wurde im 19. Jahrhunderts ein Nationalbewusstsein geschaffen. Auch in der Schweiz. Das Besondere daran: Es wirkt auf sich selbst zurück. Es ist eine Art Schöpfungsgeschichte der eigenen Nation, irgendwo zwischen Selbsthypnose und selbst erfüllender Autosuggestion. Deshalb glaubt jedes Land, es sei ein Sonderfall.

Parallel zu diesem Nation-Building wurde seit der Vorromantik das Volkswissen gesammelt. Was für Deutschland die Brüder Grimm, das war bei uns ein Alois Lütolf. Der Priester tingelte in den 1860er Jahren durch die Innerschweiz und sammelte überlieferte Sagen, Geschichten und Aberglauben. Eine Oral History avant la lettre. Das Buch, das dieses Wissen schließlich unter die Leute brachte, waren die Schweizer Sagen und Heldengeschichten, erschienen 1914. Ihr Autor Meinrad Lienert widmete sein Werk "der Schweizer Jugend, den Nachkommen jener starken Männer, die ihrer schönen Heimat bis auf den heutigen Tag die Freiheit zu sichern vermochten". Derweil die Frauen wohl gerade die Geißen hüteten. Klar, darf darin der Kamikaze-Nidwaldner Winkelried nicht fehlen, und logisch, wird die Schlacht bei Marignano so beschrieben, als ob die Eidgenossen das Schlachtfeld als Sieger verlassen hätten. Dafür bleibt im Dunkeln, wie es kommen konnte, dass sich 1792 beim Tuileriensturm in Paris angebliche Urdemokraten für einen französischen König abschlachten ließen.

Trotz all dieses Kokolores: Geschichten sind wichtig, um Geschichte zu verstehen.

Anita Fetz ist Basler Unternehmerin und SP-Ständerätin

Dank Eveline Haslers Tatsachenromanen wissen wir alle von Anna Göldin, der letzten Hexe, oder der ersten Schweizer Juristin Emily Kempin. Dank Markus Imbodens Spielfilm Der Verdingbub können wir uns ein Bild vom Unrecht machen, das seinerzeit den administrativ Verwahrten angetan wurde. Und Regisseur Alain Gsponer machte den mutigen Grenzpolizisten Paul Grüninger, der mehrere Hundert Juden vor den Nazischergen rettete, schweizweit bekannt.

Darum, liebe Historikerinnen, Filmer und Autoren: Erzählt uns mehr von früher! Aber bleibt bei der Wahrheit. Von der nationalkonservativen Geschichtsklitterung haben wir die Nase voll.

