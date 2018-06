Inhalt Seite 1 — Man nennt Preise Seite 2 Auf einer Seite lesen

Irgendwann taucht er dann tatsächlich auf, der Mann, dessen Name überall in den Gängen der weltweit wichtigsten Messe für alte Kunst und Antiquitäten, The European Fine Art Fair (Tefaf) in Maastricht, geraunt wird. Zehn Millionen Euro Kaution soll Yves Bouvier hinterlegt haben, nachdem er Ende Februar in Monaco wegen Betrugsverdachts festgenommen worden war. Nun steht der ungekrönte König des steuersparenden Zollfreilager-Systems für die Kunst (ZEIT Nr. 18/13) vor Stand 802 seiner Firma Le Freeport, möchte sich aber "im Augenblick nicht äußern". Der russische Milliardär Dmitri Rybolowlew hat ein Verfahren gegen Bouvier angestrengt, es geht um mutmaßlichen Betrug in zweistelliger Millionen-Euro-Höhe beim Kunstverkauf. Der 52-jährige Bouvier verschwindet bald im abgesperrten Loungebereich seiner Firma, die zu den Sponsoren der Tefaf zählt. Und im Gang davor wispert es anschließend, nicht allein überhöhte Preise für Werke von Leonardo und Modigliani seien der Grund für die Klage gewesen: Schließlich habe Bouviers ehemalige Firma Diva Fine Arts S. A. von den britischen Jungferninseln aus auch mit Werken gehandelt, die sich später als Kopien herausstellten.

Natürlich spiegelt die Tefaf auch die aktuellen Ereignisse auf dem Markt wider, die die Sammler, Händler und Investoren jenseits der Kunst beschäftigen. Es scheint, als solle diesmal die Transparenz des Marktplatzes Messe demonstriert werden. Erstaunlich viele Galerien haben – gerade im Bereich der Klassischen Moderne und der zeitgenössischen Kunst – ihr Angebot ausführlich ausgezeichnet. Provenienzen wie Durand-Ruel oder Vollard spielen eine große Rolle. Und wo früher die Mitarbeiter dezent in geheimen Listen nachsehen mussten, sind nun sogar häufig die Preise auf die Labels neben den Werken gedruckt. So erfährt man bei Richard Green, dass Caspar Netschers 1666 entstandenes Gemälde Dame mit Papagei, Anfang 2014 vom Wuppertaler Von der Heydt-Museum restituiert und im Juni des Jahres bei Christie’s in New York für 5,09 Millionen Dollar versteigert, nun 6,7 Millionen Euro kosten soll.

Ansonsten brueghelt und cranacht und ruysdaelt es in der Altmeistersektion wie gewohnt qualitätvoll. Häufig sind dort aber – wie überall auf der Messe – alte Bekannte aus den Vorjahren zu sehen: Werke von Picasso und Léger, Ernst und Jawlensky, Klimt und Schiele, die nicht zum ersten Mal nach Maastricht angereist sind. Besonders schwach besetzt ist dieses Jahr die Klassische Moderne: Zwei frühe Gauguins, mehrere routiniert für den Markt entstandene Pissarros, ein halbes Dutzend ebensolcher Sisley-Landschaften werden angeboten – aber kein bedeutendes Werk von Toulouse-Lautrec, kein wichtiger Manet, Monet oder Caillebotte, nur gefällige Frauenbildnisse von Matisse. Stattdessen viele Impressionisten aus der zweiten Reihe, Gelegenheitsarbeiten, Studien.

Gleich zwei Mühlen-Bilder von Vincent van Gogh gibt es hier im Angebot

Van Gogh dagegen, dessen Todestag sich im Juli zum 125. Mal jährt, ist bei Dickinson mit dem bedeutenden, im hastigen japanischen Stil gemalten späten Aquarell Daudets Mühle bei Fontvieille (Juni 1888) vertreten. Als es 1976 bei Ketterer in München aus deutschem Privatbesitz an den Zürcher Händler Peter Nathan versteigert wurde, zahlte der dafür gerade einmal 140.000 Mark. Mit zehn Millionen Dollar ist das von einem eigenen Katalog begleitete Blatt trotz seines guten Zustands und größeren Formats nun allerdings ebenso überbewertet wie ein frühes motivisches Pendant bei Zakaim. Dort hängt eine 1882 bei Den Haag entstandene Windmühle mit noch ungelenker Personenstaffage, die in den vergangenen Jahren von einer Galerie in New Orleans angeboten worden war. Auf der Tefaf soll das Frühwerk nun 5,5 Millionen Dollar kosten.

Der Surrealismus, der bei den vergangenen Auktionen in London und New York durchaus erfolgreich angeboten wurde, findet dieses Jahr auf der Tefaf so gut wie gar nicht statt. Insgesamt wollen zurzeit zu viele Händler vom immer größeren Kunstkuchen satt werden. Die wichtigen Werke gehen deshalb längst in Privatverkäufe; Messen und Auktionen haben das Nachsehen.