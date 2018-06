Wie profan ein Barockschloss rüberkommen kann. Man stellt sich vor, wie Kurfürst Clemens August Ferdinand Maria Hyazinth (1700 bis 1761), Erzbischof von Köln, mit seidigen Waden die Graffiti an den Wänden seiner einstigen Bonner Residenz abschreitet. So sieht eine Friedrich-Wilhelms-Universität aus? Hysterisches Zucken der Perücke. Und wer sind die Wesen im derbem Schuhwerk, mit Rucksäcken, aus denen Wasserflaschen ragen? Trank man nicht früher Wein? Und wohin eilen sie?

Hörsaal X, "Methodik der empirischen Sozialforschung". Vorlesung von Jörg Blasius, Jahrgang 1957, seit 2001 in Bonn, vorher Köln. Der Professor hat einen ergrauten Rundschnitt, der Hörsaal gelbbraunen Sandputz. Etwa 570 Plätze, darin verteilt – etwa 50 Leute.

Blasius stöpselt, klickt, scrollt. PowerPoint erleuchtet. Auch die Studenten scrollen, auf iPhones. Und los! Experimental- und Kontrollgruppen. Parallelisierung, Matching, alternativ Randomisierung. Die Vpn (Versuchsperson) kriegt Hunger, macht schlapp, hat Sorgen, verschwindet, Interferenz von 1, 3, 4, ja, was dann?

Dieser Text stammt aus der ZEIT Nr. 12 vom 19.03.2015.

Der Professor bemüht die Fischfangquoten in Europa. Matching-Versuche bei Parship! Weiche Blicke der Mädchengruppe, nach innen. Eine mümmelt Clementine. Differenz, Effekte, Stimulus? An der Wand steht jetzt: d = P+X+U+Ipx+Ipu+Ixu+Ipxu. Oder so.

Geflüster. Rums, die Tür. Wieder Rums. Wer hält durch? Einer kommt noch, zehn Minuten vor Schluss. Stratzt so rein – Bart und Kurzmantel, voll der Hipster. "Hallo, Andreas", sagt Blasius und dass Andreas demnächst übernehmen werde, er selbst werde forschen.

Mentaler Cut. In einem Jahr – steht da dieser Hipster! Cut. In 30 Jahren steht da – Andreas, nun auch grau. Na, muss ja nicht.

