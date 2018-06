Igitt, was hast Du denn da an der Nase?!" Wahrscheinlich wurden schon Millionen Menschen mit diesem Spruch in den April geschickt. Denn wer sich dann verdutzt ins Gesicht greift oder erschrocken nachsieht, ist schon reingefallen. Und der Scherzemacher ruft sofort und laut: "April, April!"

Am 1. April versuchen viele Menschen, andere mit Flunkereien hereinzulegen. Woher dieser Brauch kommt, weiß keiner genau. Manche glauben, dass es auf ein Narrenfest zurückgeht, das die alten Römer für ihren Kriegsgott Mars veranstaltet haben. Andere sagen, der Aprilscherz sei im Jahr 1564 entstanden. Damals erneuerte der französische König Karl IX. den Kalender, und das Neujahrsfest rutschte vom 1. April auf den 1. Januar. Witzbolde sollen weiterhin im April Einladungen zur Neujahrsparty verschickt haben. Und wer darauf reinfiel und zum Fest anreiste, stand natürlich dumm da.

Fest steht, am 1. April ist erlaubt, was eigentlich verboten ist: lügen. Warum aber soll man eigentlich nicht flunkern? Und was genau ist überhaupt eine Lüge?

"Wann immer wir etwas sagen, das nicht exakt der Wirklichkeit entspricht, ist es eine Lüge", erklärt Robert Feldman, der in den USA erforscht, wie und warum Menschen flunkern. "Genau genommen lügen wir auch, wenn wir Dinge absichtlich verschweigen", ergänzt er.

Ganz schön streng, dieser Forscher? Aber genau das versuchen viele Eltern ihren Kindern beizubringen: Sagt immer die Wahrheit. Robert Feldman findet so eine klare Regel eigentlich prima. Wenn Lügen verboten ist, erleichtert das den Menschen das Leben. Würden nämlich alle dauernd Unwahrheiten erzählen, wüsste niemand mehr, wann etwas stimmt und wann nicht. Das gäbe eine ganz schöne Verwirrung. Wahrscheinlich würde man niemandem mehr etwas glauben. Und es gibt natürlich auch richtig fiese Lügen. Wenn jemand zum Beispiel erfundene Sachen über einen anderen herumtratscht, um selbst besser dazustehen, dann schadet er dem anderen. In besonders krassen Fällen können Lügen sogar bestraft werden. Gauner, die sich mit Betrügereien viel Geld erschleichen, können dafür ins Gefängnis kommen.

Ober-Schummler Ober-Schummler Lügen tun wir alle mal, einige erschwindeln sich gleich ein ganz neues Leben: Frank William Abagnale erschlich sich als Jugendlicher eine Pilotenuniform und flog mehrere Jahre als Co-Pilot einer großen amerikanischen Fluggesellschaft um die Welt. Fliegen hatte er nie gelernt. 1969 wurde er verhaftet. Anna Anderson behauptete um 1920 in Berlin, die Tochter der ermordeten russischen Herrscherfamilie zu sein. Über ihr Leben wurden sogar Filme gedreht. Erst nach ihrem Tod fanden Forscher mit neuer Technik heraus, dass sie nicht mit den Russen verwandt war. Gert Postel war Postbote, arbeitete aber zwei Jahre lang als leitender Oberarzt in einem Krankenhaus. Ohne jemals Medizin studiert zu haben! 1998 wurde er zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Über seine Zeit als Arzt schrieb er ein Buch.

Aber mal ehrlich: In einer Welt ohne Lügen lebt natürlich keiner von uns. Ganz im Gegenteil – niemand sagt immer die Wahrheit. Einige Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass jeder von uns mehr als 200 Mal am Tag angeschwindelt wird. Jede Schummelei und jede kleine Übertreibung wurde eingerechnet. Auch der Forscher und Wahrheits-Fan Robert Feldman sagt: "Lügen sind überall."

Kinder flunkern zum Beispiel besonders häufig, um nicht bestraft zu werden. Wer aus Versehen etwas kaputt gemacht hat, streitet es oft erst mal ab und sagt laut und sogar empört: "Ich war’s nicht!" Oft wird auch geflunkert, um etwas zu vertuschen, zum Beispiel dass man in der Mathe-Arbeit abgeschrieben hat. "Klar habe ich das selbst ausgerechnet!", heißt es dann. Wenn die Lehrerin anruft, weil man immer fies zu einem Mitschüler ist, sagt man vielleicht: "Mama kann grad leider nicht ans Telefon kommen", obwohl sie im Zimmer nebenan sitzt. Und wer den Geschmack von Zahnpasta nicht mag, behauptet einfach: "Ich hab schon Zähne geputzt!" Blöd ist nur, dass die Wahrheit die merkwürdige Angewohnheit hat, meist doch irgendwann herauszukommen.

Ganz kleine Kinder haben es da einfacher: Sie können noch nicht schwindeln und müssen es erst lernen. Kindergartenkinder probieren das Flunkern langsam aus und üben regelrecht, nicht immer die Wahrheit zu sagen. Manchmal stiften die eigenen Eltern sie sogar dazu an. Da nimmt der Papa seine Tochter noch mal beiseite, bevor die Oma zu Besuch kommt, und sagt: "Oma hat eine neue Brille. Sie sieht ziemlich schräg aus. Aber sag bitte, dass sie Dir gefällt." Wenn die Oma dann angerauscht kommt und fragt, was die Enkelin von der neuen Brille hält, lächelt das Mädchen und antwortet: "Toll, Oma, sie steht Dir wirklich gut." Dabei denkt sie genau das Gegenteil.

Notlügen werden solche kleinen Schwindeleien genannt. Meistens greift man zu einer Notlüge, weil man nett zu jemand anderem sein möchte oder ihn nicht verletzen will. Deshalb sind Notlügen so etwas wie gute Unwahrheiten. Im Englischen sagt man dazu white lies, was "unschuldige Lügen" bedeutet.

Notlügen gehören zu den häufigsten Lügen überhaupt. Zum Glück! Denn ohne sie gäbe es dauernd Ärger, und irgendwer wäre immer beleidigt. Uns gehen ja ständig Dinge durch den Kopf, die andere Menschen besser nicht wissen sollten. Außerdem hätten Leute, die mit allem sofort herausplatzen, wahrscheinlich kaum Freunde.

Aber nicht alle sind gut darin, manchmal besser den Mund zu halten oder die Wahrheit ein bisschen zu verbiegen. Manche Menschen sind einfach schlechte Lügner. Sie werden rot im Gesicht oder stottern oder sprechen plötzlich ganz anders. Man merkt ihnen sofort an, dass sie nicht die Wahrheit sagen. Gute Lügner sind oft Menschen, die sich ausgezeichnet in andere einfühlen können. Sie ahnen ziemlich gut, was jemand hören will – und sagen genau das.

Manchmal braucht man eine Notlüge auch, um sich selbst besser zu fühlen. Zum Beispiel wenn einem etwas peinlich ist. Wer als Einziger in der Klasse einen Riesenbammel vor großer Höhe hat, braucht ganz schön Mut, das zuzugeben. Einfacher ist es, ein wenig zu flunkern. Wenn die anderen sich zum Riesenradfahren verabreden, sagt man: "Heute hab ich keine Zeit. Wir fahren weg."

So eine Ausrede schadet niemandem, gelogen ist es trotzdem. Ist das nun noch okay oder schon nicht mehr? Schwierige Frage, auf die man verschiedene Antworten bekommt. Aber wenn Du flunkerst, weil Dir etwas peinlich ist, solltest Du Dich nicht dabei erwischen lassen. Denn dann wird’s erst so richtig peinlich.