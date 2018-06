Hari Zinhasovic ist ein Mann, wie es ihn nicht mehr oft gibt. Zinhasovic schaffte es vor Kurzem, beim wichtigsten tschechischen Filmpreis als Stargast auf der Bühne zu stehen, ins Publikum zu winken und eine Konfettikanone abzuschießen, und das alles, bloß weil er behauptete, der Hollywood-Schauspieler Jim Carrey zu sein. Dabei sehen sich die beiden höchstens von Weitem ähnlich. Aber Zinhasovic kam mit Personenschutz und Übersetzer und trat so überzeugend auf, dass keiner Verdacht schöpfte.

Hari Zinhasovic ist noch ein echter Hochstapler – eine Kunst, die seltener werden wird, denn wir leben jetzt in der Zeit des hochgestapelten Hochstaplers, des doppelten Trickbetrugs, des Metafakes. Der Fernsehmoderator Jan Böhmermann läutete diese Epoche vergangene Woche ein. Er wurde für den Streich gefeiert, nur so getan zu haben, als habe er nur so getan, als ob Yanis Varoufakis Deutschland den Mittelfinger gezeigt hätte – es ist kompliziert. Aber so ist die Welt in Zeiten des Metafakes eben. Und der Metafake hilft auch nicht dabei, sie einfacher zu machen, er schaufelt bloß noch eine Ladung Komplexität obendrauf und geht den Weg des geringsten Widerstands, den der Entropie. Wie viel bewundernswerter sind da die Hochstapler und Trickbetrüger der alten Schule, Zuckmayers Hauptmann von Köpenick oder Thomas Manns Felix Krull. Sie konnten mit voller Lust hineingreifen in die Welt und sie komplexitätsreduzierend übers Ohr hauen. Bei ihnen siegte das Bewusstsein noch einmal kurz über das Sein, weil allein die Gedankenkraft und die Fantasie genügten, um die Wirklichkeit zu verbiegen. Der Metafake ist bloß die verblassende Erinnerung daran.

Die Schriftstellerin Helene Hegemann lag darum nur halb richtig, als sie gerade in der FAS unsere Welt als eine der Hochstapelei beschrieb: Manns Figur Felix Krull sei "keine Ausnahmeerscheinung und kein Held" mehr, "sondern der Standard". Ja, mit unseren sorgsam geglätteten Instagram-Profilen und spitzfindigen Mediensatiren wären wir gerne Hochstapler. Aber wir werden keine mehr, wir können höchstens noch so tun, als doppelte Hochstapler. "Der perfekte Trickbetrug", heißt es in Rian Johnsons schönem Hochstaplerfilm Brothers Bloom, "ist der, bei dem jeder, der darin verwickelt ist, genau das bekommt, was er haben will." Beim Metafake der Böhmermann-Ära, beim Möchtegern-Trickbetrug in den Sozialen Netzen bekommt aber keiner mehr was, schon gar nicht das, was er haben will. Außer Hari Zinhasovic. Er ist ein moderner Held. Jan Böhmermann leider nur ein postmoderner.