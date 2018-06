Eine Kalkulation, die im Rahmen der Steuerreform angestellt wurde, besagt: 200 Millionen Euro an Budgetmittel können durch den Kampf gegen Sozialbetrug eingespart werden. Da sind originelle Ideen gefragt. Also will man Kontrolleure der Krankenkassen, als Patienten getarnt, in die Arztpraxen schicken.

Dieses ans Mystery Shopping angelehnte Mystery Suffering stößt bei der Ärzteschaft auf erstaunlich wenig Verständnis. Obwohl der Gedanke doch naheliegt: Mystery Patients mit aufgestelltem Kragen und dunklen Sonnenbrillen versuchen, mit Mystery E-Cards ganz heimtückisch Krankenstände zu erschleichen. Jammernd täuschen sie Symptome vor und stellen so die Schulmedizin auf die Probe. Mystery Healing heißt das Stück in diesem unsichtbaren Theater. Regisseur der Posse ist die Gebietskrankenkasse, die dafür sogar eine eigene Missbrauchsabteilung eingerichtet hat. Deren Aufgabe ist es, penibel zwischen Missbrauch und Brauch zu unterscheiden. Brauch ist nämlich oft nichts anderes als geduldeter Missbrauch. Besonders im Gesundheitswesen, wo Generaldirektoren in geförderten Wohnungen Unterschlupf finden oder Patientendaten weiterverkauft werden.

Daher wäre es vielleicht auch einmal ganz sinnvoll, in den Krankenversicherungsanstalten eine Art Mystery Managing einzurichten. Falsche Aufsichtsräte oder Schauspieler, die sich als Ex-Politiker ausgeben, könnten etwa um Dienstautos ansuchen oder um die Erhöhung der Aufwandsentschädigung.

Leider scheint dieses Projekt unwahrscheinlich, bestehen doch sehr zarte Bande zwischen Politik und Kassen, Mystery Networking sozusagen. Und so müssen wir uns vermutlich mit ein paar lächerlichen Stichproben beim Hausarzt begnügen. Das wird dem Budget wenig helfen. Deshalb wird die Steuerreform wohl so enden, wie viele vermuten – als Mystery Reform.