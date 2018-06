Inhalt Seite 1 — Ein Glaube zerschellt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Weiße Blumen auf den Betonstufen vor dem Eingang, daneben Kerzen. Schüler umarmen einander, weinen. Ein Moment der Trauer, als klar ist, dass 16 Schüler und zwei Lehrer des Joseph-König-Gymnasiums in Haltern unter den Opfern der verunglückten Germanwings-Maschine sind. Halterns Einwohner stehen unter Schock. Der Bürgermeister Bodo Klimpel sagt: "Das ist der schwärzeste Tag in der Geschichte unserer Stadt."

Die Gymnasiasten sollten am Dienstag von einem Austausch aus Spanien zurückkehren. Spanische Medien berichten, eine der Schülerinnen hätte in Barcelona fast den Abflug verpasst, weil sie ein wichtiges Dokument vergessen habe. Die Maschine hätten am Ende dann aber doch alle bestiegen.

Um 10.53 Uhr, als der Flug 4U9525 vom Radar verschwindet, findet am Joseph-König-Gymnasium gerade die vierte Unterrichtsstunde statt. Eltern und Freunde der Austauschschüler fahren zum Flughafen Düsseldorf, der Airbus A320 soll um kurz vor 12 Uhr landen. Dann plötzlich die Meldung: Eine Germanwings-Maschine ist über den französischen Alpen abgestürzt. Es ist die mit den Kindern.

Zwei Stunden später und 270 Kilometer weiter südlich holt ein Mann im schwarzen Anzug Luft. Dann blickt Carsten Spohr in die Kamera. "Wir sind hier alle zutiefst erschüttert und bestürzt", sagt der Lufthansa-Chef, und senkt den Blick zu Boden.

Eine schwarze Stunde: für die Angehörigen, für das Gefühl der Sicherheit, das die Deutschen beim Gedanken an "ihre" Fluglinie stets begleitete. Und schließlich für die Lufthansa selbst, Deutschlands einstigen Vorzeigekonzern, Symbol des Wirtschaftswunders. Doch die stolze Airline, die von Passagieren aus der ganzen Welt geschätzt wurde wegen ihrer urdeutschen Tugenden Sicherheit und Zuverlässigkeit, steckt schon länger in der tiefsten Krise seit ihrer Privatisierung Anfang der 1990er Jahre.

Sicherheit war die ganz große Stärke der deutschen Parade-Airline. Die Piloten gelten als besonders sorgfältig ausgewählt und ausgebildet, nur so erklärt sich das Selbstbewusstsein der streikfreudigen Flugzeugführer. Die Maschinen gelten als vorbildlich gewartet. "Wenn wir beim Service so gut werden könnten wie bei der Sicherheit, dann wären wir am Ziel", hieß es bei der Lufthansa. Doch jetzt könnte die Stärke zur Schwäche werden. Lässt sich noch rational über die anstehenden Veränderungen reden?

Seit Jahren häufen sich beim Kranich die Probleme, seit seinem Amtsantritt vor elf Monaten sucht der 48-jährige Chef Carsten Spohr einen Ausweg. Und vor Kurzem glaubte er auch, ihn endlich gefunden zu haben. Seine Lösung: Er setzte mehr auf billig. Und jetzt muss er der Weltöffentlichkeit 150 Tote erklären. Der mysteriöse Absturz von Flug 9525 könnte Spohrs Plan zunichtemachen. Und den Mythos Lufthansa zerstören.

Am kommenden Mittwoch, den 1. April, begeht die Lufthansa ihren 60. Geburtstag. Nach Feiern war schon vor der Katastrophe kaum jemandem zumute. Da sind die nicht enden wollenden Konflikte mit den Piloten, die vergangene Woche wieder weite Teile des Flugbetriebs lahmlegten – und das Image der Lufthansa als eine der verlässlichsten Fluglinien der Welt mit der dreizehnten Streikrunde binnen Jahresfrist schwer beschädigten.

Da sind die jungen, dynamischen, aggressiven Billigflieger Ryanair, easyJet und Norwegian Air, die der Institution Lufthansa in Europa die preisbewussten Urlaubsreisenden abjagen. Da sind Konkurrenten wie Etihad aus Abu Dhabi, Emirates aus Dubai oder Turkish Airlines, die mit mehr oder weniger Hilfe ihrer Regierungen das Interkontinentalgeschäft zwischen Europa, Asien und Nordamerika an sich reißen – einst eine hochprofitable Domäne der Lufthansa.

Da sind die vielen erbosten Lufthanseaten: Mitarbeiter, die seit Jahrzehnten treu ihrem Unternehmen dienen und sich nicht in den von Spohr vorgegebenen Umbau eingebunden fühlen. Und da sind vor allem die enttäuschenden Geschäftszahlen: 732 Millionen Euro Verlust im Jahr 2014, null Dividende.

Im Dezember probierte Spohr dann den großen Befreiungsschlag. Wings heißt das neue Konzept. Seine Kernbotschaft lautet: Lufthansa kann billig und auch besser als die anderen sein.

Unter der Dachmarke Eurowings, wirtschaftlich und im Flugbetrieb strikt getrennt von der Lufthansa, wollte und will Spohr künftig Low-Cost-Flüge aller Art anbieten. Dazu gehören zum einen die innerdeutschen und innereuropäischen Verbindungen, die bisher Germanwings betrieben hat. Zum anderen einige Interkontinentalrouten, etwa nach Dubai, ab 99 Euro einfach, ohne Gepäck. Eine Kampfansage an Emirates, Ryanair und Co.

Wie können solche Dumpingpreis-Flüge Gewinn abwerfen? Um überhaupt eine Chance auf nachhaltige Profite zu haben, wird die Eurowings unter ganz anderen Standards operieren müssen als die Lufthansa. Die Maschinen für die Langstreckenflüge etwa sollen von SunExpress betrieben werden: einer türkischen Fluggesellschaft, welche die Lufthansa und Turkish Airlines einst gemeinsam gründeten. Die Crew und ganz besonders die Piloten sind damit billiger und flexibler einsetzbar als bei der Lufthansa. Und diese Arbeitnehmer gehören in der Regel nicht so unbequemen Gewerkschaften an wie der Pilotenvereinigung Cockpit, die Spohr seit Monaten das Leben sauer macht. In der Türkei, so berichten Piloten, würden Streikende mitunter direkt nach dem Ausstand entlassen.

Aber bedeuten viel niedrigere Kosten nicht auch viel weniger Sicherheit? Bedeuten sie nicht, dass die Flugzeuge laxer gewartet oder die Piloten schlechter ausgebildet werden als bei der altehrwürdigen Institution Lufthansa? Das werden sich nun viele Eurowings-Kunden fragen. Erst recht, seit sich am Dienstag gleich mehrere Germanwings-Crews weigerten, Maschinen des Unglückstyps Airbus zu betreten. Der verunglückte A320 soll am Tag vor seinem Absturz Probleme mit einer Rumpfklappe gehabt haben.

Das Unglück weckt Erinnerungen an die Beinahe-Katastrophe eines Lufthansa-Airbus im vergangenen November. Damals lieferten Sensoren falsche Daten über den Winkel der Flügel. Der Computer leitete den Sinkflug ein, die Maschine rauschte mit tausend Meter pro Minute in die Tiefe, bis die Piloten den Rechner abschalteten und das Flugzeug per Hand unter Kontrolle bekamen. Laut Germanwings hatte der jetzt abgestürzte Jet aber einen neuen Bordcomputer, der für das Problem nicht anfällig gewesen sein soll.

Thomas Winkelmanns Stimme ist brüchig, als er am Dienstagnachmittag den Absturz bestätigt. Erst beim Thema Sicherheit wird die Stimme des Germanwings-Chefs wieder fest: Der Pilot sei zehn Jahre für Lufthansa und Germanwings im Einsatz gewesen und habe mehr als 6.000 Flugstunden Erfahrung gehabt. Und der abgestürzte Airbus A320? Sei noch in der Nacht vor dem Unglück in Düsseldorf überprüft und im Sommer 2013 generalüberholt worden. "Solange die Wartungsintervalle eingehalten werden", sagt Winkelmann, "ist das Alter kein Problem."

Der Frage nach dem Alter der Germanwings-Flotte wird sich Winkelmann trotzdem zuwenden müssen – besonders nach jenem spontanen Ausstand der eigenen Crews. Fast ein Vierteljahrhundert hatte die Maschine auf dem Buckel, und erst im vergangenen Jahr hatte Germanwings sie von der Lufthansa übernommen. Die gesamte A320-Flotte des Low-Cost-Ablegers entstammt dieser Bauserie – sämtliche 15 verbliebenen Flugzeuge dieses Typs sind schon mindestens 22 Jahre in Betrieb. Viele davon hat Lufthansa für Germanwings bereitgestellt: alte Maschinen zum Aufbau der neuen Linie.