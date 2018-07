Im Katastrophenfilm The Day After Tomorrow trat der Klimawandel als Hauptdarsteller auf – und ließ den wärmenden Golfstrom im Nordatlantik abrupt kollabieren. Regisseur Roland Emmerich inszenierte den Anbruch einer neuen Eiszeit im Zeitraum weniger Tage und entwarf so ein konkretes Bild für die Furcht, die Erderwärmung könne einen zentralen Prozess im Ozean von heute auf morgen stören.

Was wie gute PR für den Klimaschutz klingt, war für Klimaforscher eine echte Katastrophe. Denn seit der Premiere des Films 2004 mussten sie wieder und wieder erklären, es gebe keinerlei Anzeichen für ein Versiegen des Golfstroms, und die Eiszeit bleibe vorerst aus. Lange galt die Meeresströmung als kompliziert – und ihre Reaktion auf den Treibhauseffekt als kaum vorhersagbar.

Nun aber hat Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) Belege dafür veröffentlicht, dass der Golfstrom in seiner Funktion als gewaltige Wärmepumpe doch schwächelt. Er führt an der Meeresoberfläche warmes Wasser vom Äquator bis an die Küste Norwegens. Dort sinkt es in die Tiefe und tritt als Kaltwasser die Rückreise an. Dieses Förderband habe sich in den vergangenen Jahrzehnten um bis zu 30 Prozent verlangsamt, berichtet Rahmstorf zusammen mit Forschern aus Dänemark, Spanien und den USA in der Fachzeitschrift Nature Climate Change. Am schwächsten sei der Strom Anfang der neunziger Jahre gewesen. Ein solches Nachlassen habe es seit über 1.000 Jahren nicht mehr gegeben.

Falls sich die Abschwächung fortsetze, könne das "massive Folgen" haben, schreibt Rahmstorf und zählt auf: Störung empfindlicher Ökosysteme im Atlantik, regionaler Anstieg des Meeresspiegels mit Folgen für Städte wie Boston und New York, Auswirkungen auf das Wetter in Nordamerika und Europa. Das ist allemal beachtenswert.

Auch weil dieses Szenario mit einem Paradox des Klimawandels zusammenhängt. Trotz globaler Erwärmung wird eine Region im Nordatlantik südlich von Grönland einfach nicht wärmer. "Verblüffenderweise hat sich ein Teil des nördlichen Atlantiks in den letzten hundert Jahren abgekühlt", sagt Rahmstorf. Das soll an der starken Schmelze des grönländischen Eisschilds liegen – also an der Erderwärmung. Denn ebendieses Süßwasser von den Gletschern könnte den Golfstrom bremsen. Der wird nämlich von Unterschieden in der Wasserdichte angetrieben: Leichtes und salzarmes Warmwasser strömt nach Norden und wird, wenn es abkühlend in die Tiefe sinkt, schwerer und salziger, woraufhin weiteres Leichtwasser aus dem Süden folgt. Süßwasser aus der Eisschmelze könnte das Absinken und damit die Umwälzung verlangsamen. So befürchtet der Weltklimarat bis Ende des 21. Jahrhunderts eine Schwächung des atlantischen Wasserförderbands um ein Viertel bis die Hälfte.

Sind die neuen Daten ein Hinweis darauf? Klimaforscher, die an der Studie nicht beteiligt waren, bezeichneten die Arbeit gegenüber der ZEIT als methodisch gut. Skeptisch sind sie jedoch, was die historische Einmaligkeit der Verlangsamung betrifft. Mangels direkter Messwerte erlauben nur Klimaarchive wie Eisbohrkerne und Sedimente einen Blick in die Vergangenheit. "Dass man anhand dieser indirekten Daten sagt, die Abschwächung sei einmalig in den letzten tausend Jahren, überzeugt mich nicht", sagt der Ozeanograf Mojib Latif von der Universität Kiel. Denn Klimaarchive bildeten Schwankungen nicht ausreichend ab. "Da gibt es Riesenunsicherheiten." Klar sei dagegen, dass die Temperaturen über Land weiter steigen würden, sagt Latif. Anders als lange vermutet ist der Golfstrom nicht die einzige Heizung für Europa. Der schottische Meeresforscher Stuart Cunningham kritisiert außerdem, dass Rahmstorf den Effekt lediglich beschreibt, aber nicht erklärt, wie genau das Schmelzwasser auf den Atlantik wirkt.

Der große Golfstrom-Kollaps à la The Day After Tomorrow wird jedenfalls nicht stattfinden – und in absehbarer Zukunft auch keine neue Eiszeit, da sind sich die Klimaforscher einig. Eine Entwarnung ist das aber keineswegs. Denn die Studie deutet darauf hin, dass der Mensch zentrale Klimakreisläufe wie den zwischen Ozean und Atmosphäre durchaus erheblich beeinflusst.