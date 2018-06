Auf dem rot gepflasterten Gehsteig ist kein Stück Papier zu sehen und kein Mensch. Die Woche in Gorleben beginnt, wie die vorige aufgehört hat, mit Ruhe, Ordnung und ein bisschen Trostlosigkeit. Eine alte Frau in beigefarbenem Mantel schleppt eine Gießkanne auf den Friedhof, über den Rasen des Sportplatzes weht Ostwind. Ein Hund bellt in einiger Entfernung. Auf dem Spielplatz spielt kein Kind, im Hafen liegt kein Boot. Fachwerkhäuser, Neubauten. Ein Mann schiebt eine Schubkarre zum Grüngutplatz, die Tür der Kapelle ist verschlossen. Der Bäcker hat montags zu.

Es hat so ausgesehen, als wäre Gorleben raus. Als würde kein Castor mehr dorthin rollen, so wie es im Gesetz steht. Einfach hatte es geklungen, nach Konsens, nach Neuanfang. Aber jetzt stapeln sich die Probleme.

Erst kürzlich hat Bundesumweltministerin Barbara Hendricks die Verhandlungen über die Verteilung von 26 Castorbehältern, die in den nächsten Jahren aus Wiederaufbereitungsanlagen in England und Frankreich zurückkommen, für gescheitert erklärt. Kurz zuvor hatte Baden-Württemberg das Angebot zurückgezogen, Castoren zu lagern. Schleswig-Holstein war wegen eines Gerichtsurteils ausgeschieden. Und als sei das nicht genug, hat der Energieriese E.on Verfassungsbeschwerde dagegen eingereicht, die letzten Castoren anderswo als in Gorleben einzulagern.

Jetzt klingt gar nichts mehr nach Neuanfang. Alles wie immer. Alles deutet auf Gorleben hin, die einfachste Lösung. Da gibt es das Zwischenlager, da gibt es freie Stellplätze, da gibt es die Technik. Aber da gibt es auch eine gewachsene Protestkultur, man kennt die Bilder: Demonstrationen, Aktivisten, die sich an Gleise ketten, Wasserwerfer. Viele im umliegenden Landkreis Lüchow-Dannenberg machen sich schon protestfein.

Zwischenlager Gorleben Info Atommüll in Gorleben Zwischenlager für Atommüll gibt es viele in Deutschland, sie liegen meist in der Nähe von Atomkraftwerken. Eines dieser Lager befindet sich in Gorleben, eine eingezäunte Lagerhalle, darin stehen die Castorbehälter. Ginge es nach den Betreibern der Kraftwerke, würde dieser Atommüll in ein Endlager geschafft – in einen Salzstock, der sich fast einen Kilometer unter der Erdoberfläche befindet. Doch dieses Endlager ist umstritten, bundesweit wird nach einem besseren Standort gesucht. Zugleich suchen Bund und Länder noch ein Zwischenlager für 26 Castorbehälter aus dem britischen Sellafield und La Hague in Frankreich. Dort wurde deutscher Atommüll in eine einlagerungsfähige Form gebracht. Nun muss Deutschland ihn zurücknehmen.

Die meisten Gorlebener nicht.

Denken Deutsche an Gorleben, dann denken sie an Atommüll und Gefahr. Denken die Gorlebener an Gorleben, dann denken sie an Heimat und Geborgenheit. Dass Atommüll in der Nähe steht, ist für sie so normal wie die Restmülltonne vor dem Haus. Manche finden das Zwischenlager gut, weil sie dort arbeiten oder als Handwerker Aufträge von dort bekommen.

Aber vielen ist das Zwischenlager vor ihrer Tür einfach nur noch egal. Eine Reise zu jenen, für die die Bedrohung längst keine mehr ist.

Montag

Ein Ehepaar aus Hamburg betritt das Restaurant Kaminstube. Drinnen ist es leer, im Kamin brennen drei Holzscheite. Es sieht aus, wie Dorfgaststätten eben aussehen: Blümchen auf den Tischdecken, Blümchen auf den Polstern, Blümchenbilder an der Wand und eine Fahne: Schifferverein Gorleben von 1897. Die beiden setzen sich. Wirt Peter Stecher empfiehlt eine Kürbis-Ingwer-Birnen-Suppe – "selbst gemacht von meiner Frau" –, Rinderbraten – "ganz zartes Fleisch" – und Zander – "sehr lecker".

Peter Stecher – goldene Brille, goldene Uhr – kämpft sich durch. "Leicht ist es nicht", sagt Stecher, "Gorleben hat diesen negativen Touch, da kann man nichts machen." Er hat einen Schnaps kreiert, den "Gorlebener Stachel". Doppeldeutiges verkauft sich. Mit den Auswärtigen redet er über das Zwischenlager, erklärt, wo es ist, erzählt von den wilden Zeiten der Castortransporte, spricht von den 113 Castoren, die in Gorleben bereits in der Halle stehen. Muss er. Die Touristen finden das spannend. Castor. Das klingt nach Abenteuer. Castor. Die Gorlebener gähnen.