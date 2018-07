Nein, große Literatur ist das nicht. Und was der Verlag auf die Vorabexemplare druckte, die er bei der US-Premiere eines Softporno-Filmchens verteilte, ja, das ist eigentlich eine Frechheit: "Madame Bovary meets 50 Shades of Grey". Armer Monsieur Flaubert!

Trotzdem lohnt sich die Lektüre. Hausfrau, der Erstling der Amerikanerin Jill Alexander Essbaum, erzählt viel über die globalisierte Schweiz von heute. Er ist ein Sittenbild aus der Agglomeration, erzählt aus der Sicht einer Expat-Ehefrau.

Anna, ja, die Autorin hat ihre Protagonistin tatsächlich nach Tolstois Verführerin Karenina benannt, Anna, die Amerikanerin, also lebt das gelangweilte Leben einer Bankersfrau. Ihr Mann, ein Schweizer, arbeitet bei der Credit Suisse, mittleres Management, ordentlicher paycheck. Kein Wolf vom Paradeplatz, kein Partyhengst, kein Zwergenwerfer. Bruno, so heißt ihr handsome man, in den sie sich irgendwie verliebt hat, wieso genau, wissen beide nicht mehr, mag das durchschnittliche Leben. Schweizer Mittelstand halt.

Dieser Artikel stammt aus der Schweiz-Ausgabe der aktuellen ZEIT. Sie finden die Schweiz-Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Und so wohnt er mit seiner Anna und den drei Kindern nicht am Zürichberg, nicht an der Goldküste, sondern hinterm Hügel: in einem Einfamilienhaus am Rosenweg in Dietlikon. In einer – Achtung, Symbol – Sackgasse.

Denn Anna ist eigentlich Emma, die Bovary. Also todunglücklich. Depressiv. "Was machen Sie gern?", fragt die Therapeutin, zu der sie Bruno schickte, als er ihr Jammern nicht mehr aushielt. "Ich liebe Ficken", lag Anna auf der Zunge. Aber sie sagt dann doch lieber: "Stricken." Sie lernt nie Autofahren, stattdessen nimmt sie Bus und Zug. "Go explore!", sagte Bruno, als er ihr nach einer Stadttour den ZVV-Pass und einen Plan in die Hand drückt. Sie lässt die Schwiegermutter die Kinder hüten. Freundinnen? Nicht wirklich. Eher Bekanntschaften. Es dauert neun Jahre, bis Anna endlich einen Deutschkurs besucht. Dort, in der Migros-Klubschule, trifft sie ihn: Archie. Den Schotten, der ihr ins Ohr flüstert: "Gelangweilte Frauen gehen in Vereine, traurige Frauen haben eine Affäre." Er war und wird nicht der Einzige sein, mit dem sie ihren Ennui wegzuvögeln versucht.

Wie gesagt, Jill Alexander Essbaum, die 44-jährige Texanerin, hat mit ihrem süffigen Pageturner Hausfrau keine Weltliteratur geschaffen. Die Formulierungen, ja, die ganze Konstruktion des Romans stammen tel quel aus dem Lehrbuch für kreatives Schreiben: Kalendersprüche, präzis gesetzte Cliffhanger, alles inklusive. Die Geschichte, gespickt mit viel Sex, Sex und nochmals Sex, nimmt dramatische, aber nie überraschende Wendungen. Mit dem ersten Satz ist klar: Diese Anna rasselt unaufhaltsam in ihr Verderben. (Achtung, Spoiler: Das Ganze endet schrecklich.)

"Alle sind nett. Aber kalt, you know?", sagt die depressive Bankersfrau

Faszinierend aber ist, wie Essbaum versucht, sich mit der Akribie einer Reiseführerautorin der Schweiz zu nähern. Die Autorin hat selbst einige Zeit als Expat in Zürich gelebt, ihr Mann studierte am C. G.-Jung-Institut in Küsnacht. Dem Wall Street Journal sagte sie: "Ich war viel allein und fühlte mich sehr traurig und fremd." Also ging sie spazieren und recherchierte. So tragen die S-Bahnen die richtigen Nummern, die Zürcher ärgern sich über ihre modernistische Weihnachtsbeleuchtung an der Bahnhofstraße, die Verwandten wohnen im Aargau, Anna sammelt die Märkli für die Messer-Trophy von Coop, Bruno besucht mit seinen Freunden die Spiele der ZSC Lions, ja, sogar TV-Wahrsager Mike Shiva hat einen Auftritt.

In Hausfrau ist die Schweiz viel mehr als ein Land gewordenes Klischee aus Gnomen-Bankern, Nazigold, Heidi, Käse und Schokolade. Klar, Anna Benz nickt, als ihre Expat-Kollegin sagt: "Alle sind nett. Aber kalt, you know? " Oder: "Die Schweiz ist eine Maschine, die in der Nacht runterfährt. Kein Laden ist offen. Die Menschen schlafen, wann es sich gehört." Das ist viel Oberflächlichkeit, aber genau an dieser, und das lehrt der Expat-Blick, stößt sich die fremde Anna. An der Nachbarin, die sie auf der Straße freundlich fragt, woher sie kommen; Anna fühlt sich überwacht. An den Verwandten, die an einem Geburtstagsfest nur Schweizerdeutsch sprechen; Anna verdrückt sich – und hat, klar, Sex.

Einmal meint die Verzweifelte, sie leide nicht am Stockholm-, sondern am "Switzerland syndrome": "Aber anstatt meinen Häschern fühle ich mich dem Raum verbunden, in dem ich gefangen gehalten werde." Ein Land, in dem ein Lächeln sie als Amerikanerin verrät, ein Land mit anmutigen Frauen und sorgfältig frisierten Männern. Ein Land, in dem der Zug nur aus einem Grund Verspätung hat: "Wenn sich jemand vor ihn wirft." Zum Beispiel eine Bovary aus Dietlikon.