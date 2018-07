Zweitausendeinhundertsechzig Seiten umfasst Hans Henny Jahnns Hauptwerk Fluss ohne Ufer. Das erklärt vielleicht die 138 Posten auf der Speisekarte im Henny’s. Es ist erstaunlich, dass der geniale, aber etwas sperrige Dichter, der Gästen gern mal Pferde-Urin servierte, ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod einem Restaurant seinen Namen leiht. Danilo del Favero hat es vor wenigen Tagen mit großem Rummel auf der Uhlenhorst eröffnet, im Hans-Henny-Jahnn-Weg 1.

Schon vorher stand die Adresse weniger für Literatur als für gutes Essen. In dem hübschen Eckhaus am Osterbekkanal führte Gerald Zogbaum bis letzten Sommer seine Küchenwerkstatt, Hamburgs bestes Restaurant rechts der Alster. Der neue Besitzer hat komplett umgerüstet. Drinnen verbreiten warme Farben mit viel Holz eine konservative Gemütlichkeit. Maritimer Wandschmuck erinnert an das Fährhaus, das hier einmal war. Über dem Eingang lehnt eine Briefsammlung Jahnns. Titel Liebe ist Quatsch.

Auch die Küche sucht Abstand zum Avantgardismus der Vorgänger: mit Kampfpreisen, vor allem am Mittag, mit großen Portionen und einer immensen Auswahl. Ob amerikanische Luxussteaks oder Wurstwaren vom Hamburger Metzger, ob Burger, Sushi, frische Pasta oder Seezunge Müllerin – so gut wie alles, was gerade gut geht, ist auch hier im Angebot. Offensichtlich kommt das Konzept an. Der Laden ist schon mittags voll, ständig klingelt das Telefon, neue Reservierungswünsche.

Die Frage ist nur, ob del Favero es wirklich schafft, allen alles zu bieten. Flott ist er, schon wenige Minuten nach der Bestellung stehen die Teller auf dem Tisch, ohne Trickserei mit Fertigprodukten. Jetzt müsste es nur noch schmecken.

Bei den "gebratenen Steinpilzen auf Rucolasalat mit Parmesansplittern" stimmt leider überhaupt nichts. Die Pilzstücke sind wabblig, was im März nicht wirklich verwundert. Der Rucola erweist sich als sprossenbitterer Mischsalat ohne nennenswerte Vinaigrette. Der Parmesan fehlt komplett. Mit einem geistesabwesenden "Sso!" trägt die Kellnerin den Teller ab, um Platz für die nächste Enttäuschung zu schaffen.

Diesmal sind es die Filetspitzen vom Angusrind, immerhin gelistet unter "Henny’s Fleischtipps". Das gute, aber wässrige Fleisch schmeckt nicht wie frisch aus der Pfanne. Es liegt gemeinsam mit "Waldpilzen" (vornehmlich Champignons) auf einer Sauce, die nach Cognac schmecken soll, aber mehr an Cocktaildressing erinnert.

Sicher, Fehler gehören dazu wenige Tage nach der Eröffnung. Doch wenn die Routine einmal da ist, darf man dann mehr als Routineküche vom Henny‘s erwarten? Der Namensgeber sagt doch deutlich, was er von einem Koch erwartet: "Es muss ihm eine Lust bedeuten, zu kochen, Geschmäcke zu erfinden, gleichsam die Herrschaft über die Gebiete des Wurzelwerks unserer Eingeweide auszuüben. Es geht ihm nicht darum, den Hunger zu stillen, ein Bedürfnis zu befriedigen; seine Fantasie versenkt sich in die schauderhaften Abgründe unbenannter Triebe."

Dass die Liebe zum Essen Quatsch sei, hat Jahnn niemals gesagt.

Henny’s, Hanns-Henny-Jahnn-Weg 1, Uhlenhorst. Tel. 20769950, www.hennys-hamburg.de. Geöffnet täglich von 12 bis 23 Uhr. Hauptgerichte um 15 Euro.