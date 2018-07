Erzählen wir diese Begegnung mit der amerikanischen Schriftstellerin Rachel Kushner von ihrem Ende her. Nach einer Stunde höchst lebhaften Gesprächs fasst der Gast, in leicht herausfordernder Weise, zusammen: "Rachel, in unserem Gespräch haben Sie vier Mal betont, dass Sie keine Konservative sind." – "Nein, das habe ich nicht vier Mal gesagt." – "Okay, vielleicht nicht vier Mal, aber drei Mal." – "Ich habe das ein Mal gesagt, und zwar im Kontext unserer Frage, warum die Kunst avantgardistisch, die Literatur hingegen konservativ ist. Natürlich nicht politisch konservativ, aber formal. Auch mein Roman ist ja nicht experimentell. Und da habe ich hinzugefügt: ›Aber ich bin keine Konservative!‹ " So schnell knickt der Besucher nicht ein: "Und gleich zu Beginn unseres Gesprächs, als ich Tom Wolfes Essay über radical chic erwähnte, da haben Sie es auch gesagt."

Rachel Kushner holt Luft, überlegt für den Bruchteil einer Sekunde, ob sie den Affekt unterdrücken soll, dann entscheidet sie sich dagegen: "Ich meine, Sie kommen hier rein, setzen sich auf mein Sofa, und das Erste, was Sie sagen, ist so ein Satz, von wegen Revolution sei unmöglich, alle politischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts seien gescheitert, und dann zitieren Sie auch noch Tom Wolfe! Da dachte ich mir: Hey, ich kenne den Typen nicht, er kommt in mein Haus und fängt an, Tom Wolfe zu zitieren!"

Dazu passt ein früherer Moment des Gesprächs, eine kleine, ununterdrückbare, schwelgerische Boshaftigkeit. Rachel Kushners Ehemann lehrt Philosophie. Einst war er Schüler Derridas, sein Mentor ist heute Alain Badiou, der hardcorelinke Theoretiker. "Die Franzosen", sagt der Gast mit Blick auf Badiou, "sind ja immer besonders gut in radikalen intellektuellen Gesten." Rachel Kushner schüttelt den Kopf und schaut den Besucher an, als wäre dieser auf der falschen Spur: "Finde ich nicht. Die Italiener sind gut darin." Für ihren Roman Flammenwerfer, der im Amerika und Italien der siebziger Jahre spielt, hat Kushner viel von der politischen Theorie gelesen, die damals die italienische Linke um die terroristischen Roten Brigaden gedanklich munitioniert hatte. Nun sagt sie: "Ich habe immer den Eindruck, die Franzosen sind vor allem gut in einem bourgeoisen Lebensstil. Die französische Linke hängt in Talkshows ab wie dieser Philosoph ... wie heißt er gleich? Der sein Hemd immer bis zum untersten Knopf offen trägt, sodass man seine nackte Brust sieht?" Während ihr Gesicht einen Ausdruck kompromissloser Verachtung annimmt, souffliert der Gast: "Bernard-Henri Lévy?" – "Ja, der." – "Sie wussten genau, wie er heißt!" – "Ja, aber ich möchte nicht, dass sein Name zu selbstverständlich wird, jedenfalls nicht in diesem Haushalt."

Rachel Kushner lebt in Los Angeles, in dem auf unaufdringliche Weise sehr trendbewussten Stadtteil Echo Park. Einem Eldorado intellektuellen Hipstertums. Hier haben wir sie besucht. Es ist ein großes Vergnügen, sich mit jemandem zu kabbeln, dessen literarisches Werk man für außerordentlich stark, intelligent und raffiniert hält. Und es ist ein noch größeres Vergnügen, mit einer Autorin über die Deutung ihres Romans uneins zu sein, gerade wenn man von der Lektüre dieses Romans nicht nur beeindruckt, sondern beglückt ist.

Rachel Kushner wurde 1968 geboren. Flammenwerfer ist ihr zweiter Roman, und die amerikanische Kritik hat ihn zu Recht gefeiert. Die Ich-Erzählerin ist eine junge Frau, die Mitte der siebziger Jahre ihr Kunststudium abgeschlossen hat. Sie trägt den Spitznamen Reno, weil sie in der gleichnamigen Stadt in Nevada aufgewachsen ist. Sie kommt aus einfachen Verhältnissen, hat eine Leidenschaft für schnelle Motorräder und möchte ihren Weg als Konzeptkünstlerin machen. Am Anfang des Romans steht Reno an der Schwelle zu einer Welt, deren Gesetzmäßigkeiten sie noch nicht durchschaut, von der sie fasziniert ist und in der sie ihren Platz finden will – wie jemand, der erstmals einen Club betritt und die intensive Gemeinschaft der Tanzenden im funkelnden Discolicht vom Rand aus beobachtet, um sich sodann behutsam immer mehr unter die Menge zu mischen, bis er irgendwann in die zugleich coole wie heiße Mitte der Feiernden gerät, dort, wo das Herz der Szene schlägt.

Als Reno in New York ankommt, kennt sie niemanden. Sie fühlt sich verloren in der großen Stadt, in SoHo, wo die Kunstszene in einer schrillen Mischung aus progressivem Revoluzzertum und auftrumpfenden Machogesten vibriert. Vieles, was als sexuelle Befreiung gefeiert wird, ist in Wahrheit nur eine elaboriertere Form von Chauvinismus. Die Übergänge zwischen Virilität und Genialität sind fließend. Für eine junge Künstlerin ist es da nicht leicht, ernst genommen zu werden. Besonders wenn sie hübsch ist.

Reno lernt Sandro kennen, einen bereits arrivierten Konzeptkünstler, der aus der steinreichen italienischen Unternehmerfamilie Valera stammt. Die Valeras stellen Autoreifen und Motorräder her, und Sandros Vater hat die Strada del Sole in enger Kooperation mit Mussolini erbaut. Sandro hat sich in New York neu erfunden, er wollte seine familiäre Herkunft abstreifen, aber viel von seinem Charisma verdankt sich seinem privilegierten Background.

Reno und Sandro werden ein Liebespaar. Sandros Galeristin, eine scharfzüngige Schlange, sieht in Reno nur die hübsche junge Geliebte, die ihre Jugend zu Markte trägt, um von den Beziehungen ihres älteren Liebhabers im Kunstbetrieb zu profitieren. Es ist für Reno nicht leicht zu erkennen, was in dieser überdrehten, von Drogen befeuerten Welt Show, was Angeberei, was Kunst, was Liebe, was Spiel, was Verbindlichkeit und was Ironie ist. Als Reno mit Sandro nach Italien reist, wird sie von Sandros stockkonservativer Familie geschnitten. Ihr fehlt der Stallgeruch. Die Reichen bleiben eben lieber unter sich. Als sie Sandro dann in flagranti erwischt, ist ihr Herz gebrochen. Sie flieht nach Rom, wo sie ins Umfeld der Roten Brigaden gerät. Die Balance zwischen Kunstexzentrik, Klassenkampf und Liebeskummer, die Kushner gelingt, ist ein äußerst souveräner Hochseilakt.