Der polnische Lyriker und Essayist Adam Zagajewski fragt sich in diesem Tagebuch ohne Datum, warum er keine Romane schreibe, warum er kein Romancier sei (obwohl manche seiner Erzählungen aus Vermarktungsgründen sehr wohl das Label "Roman" verpasst bekommen haben). Es liege, sagt er sich, an der schnöden Tatsache, dass er nicht zu jenen Menschen gehöre, denen "kleine gesellschaftliche Geheimnisse anvertraut" würden. Jeder Roman basiere auf mehr oder weniger interessantem Klatsch: "Nur mir erzählt niemand etwas. Aus unbekannten Gründen erfahre ich all diese Dinge immer zuletzt, wenn überhaupt."

Zwar findet sich auch in diesem Tagebuch kein Tratsch im engeren Sinn, obgleich die Gattung danach regelrecht verlangt, aber es gibt doch feine, durchaus indiskrete Szenen, miniaturhafte Episoden aus Krakau und Lemberg zum Beispiel, der Heimatstadt Zagajewskis, die aber nie selbstzweckhaft sind, sondern die ihm Anlass für präzise Reflexionen von aphoristischer Qualität bilden. Wenn Zagajewski sich an eine Podiumsdiskussion in Berlin erinnert und nebenher über das Altern von Intellektuellen räsoniert, ist dies regelrecht hinreißend: dieses Duell zwischen dem "schwächer werdenden Körper und dem Geist, der oft keineswegs schwächer wird". Ab und an sehe man greise Künstler oder Dichter, die nur noch mühsam gingen, aber die Augen strahlten eine unpassende geistige Präsenz aus, vor der man sich beinahe fürchte. Es ist kunstvoll, wie Zagajewski weihnachtliche Straßen und Plätze in Krakau beschreibt, die surreal verwaist sind, Kindheits- und Jugenderinnerungen einfließen lässt, um plötzlich auf Bonmots von Stendhal, Kafka oder Miłosz zu sprechen zu kommen. In der Literatur dieses Autors ist noch einmal die ganze Pracht alter großstädtischer, europäischer Intellektualität zu erfahren. An diesem Freitag erhält Adam Zagajewski wunderbarerweise den Heinrich-Mann-Preis der Berliner Akademie der Künste.