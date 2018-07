Diesel für 1,10 Euro, Super für 1,25. Unser Staunen an der Tankstelle ist auch ein Symbol für den Verfall der Rohstoffpreise. Inzwischen kostet ein Fass Öl nicht mehr über 100 Euro, sondern weniger als 50 Euro. Auch Kupfer, Gas, Industriemetalle und die begehrten Seltenen Erden, Hauptzutaten in Computern und Autoelektronik, werden billiger. Das sei der Anfang vom Ende, sagen Analysten, der Superzyklus sei vorbei.

Dieser Superzyklus war jahrelang eine verlässliche Wette. Seit Ende der neunziger Jahre ging es nur bergauf mit den Preisen. Doch 2013 gaben sie erstmals spürbar nach und sackten 2014 dann auf breiter Front ab. Der wichtigste Rohstoffindex, der S&P Goldman Sachs Commodity Index (GSCI), verlor seit Mai 2014 mehr als 40 Prozent. Und er dürfte noch weiter sinken, erwarten viele Experten.

Erstens, weil die meisten Rohstoffe nicht so selten sind wie befürchtet. Zweitens waren die Preise jahrelang so hoch, dass die Produzenten Rohstoffe gefördert haben, was das Zeug hielt. Sie haben den Markt auf diese Weise überschwemmt und die Preise gedrückt. Jetzt haben sie Überkapazitäten und müssen billiger verkaufen, als ihnen lieb sein kann. Drittens wächst die Wirtschaft in China nicht mehr so schnell wie in den vergangenen Jahren. Das vermindert den Rohstoffhunger in Fernost.

All das macht Anleger ratlos. Sie fragen sich: Sollte man Rohstoff-Fonds nun schnell abstoßen – oder lieber billig nachkaufen? Haben Kapitalmarktforscher uns nicht ständig vorgerechnet, Rohstoffe gehörten in jedes Depot, weil sie die gesamte Geldanlage sicherer machen?

Haben sie, und die allermeisten vertreten diese Ansicht auch heute noch. Für die Investmentlegende Jim Rogers sind Rohstoffe trotz aller Turbulenzen sogar "die attraktivste Anlage der Welt".

Kein Wunder: Jim Rogers hat ein Vermögen mit ihnen gemacht, weil er in das Geschäft investierte, als der Superzyklus losbrach. Auch langfristig können sich die Erträge sehen lassen: Hätte es 1969 schon Indexfonds auf den GSCI gegeben und hätte man so ein Papier gekauft, hätte man damit eine Rendite von rund zwölf Prozent erzielt – pro Jahr. Zum Vergleich: Ein Aktiendepot mit den Papieren der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen legte im gleichen Zeitraum um "nur" elf Prozent jährlich zu.

Wäre tatsächlich das Ende des Superzyklus angebrochen, könnte ein Einstieg allerdings riskant sein. Das jedenfalls zeigen die Rohstoffzyklen des 20. Jahrhunderts: Die Aufwärtsphasen dauerten von Zyklus zu Zyklus länger, doch danach ging es stets ähnlich lange bergab wie zuvor bergauf. Allerdings fielen die Preise nie bis auf das alte Niveau, weshalb jeder Zyklus bei höheren Preisen einsetzte als der zuvor. Noch kein Aufschwung dauerte übrigens länger als 19 Jahre. Der jüngste hielt seit dem Jahr 2000 an.

Kaum geben die Preise nach, ruft das Skeptiker auf den Plan: Rohstoffe, so argumentieren sie, lohnten sich ohnehin nicht. Denn die Geschichte vom knappen Öl und von den Seltenen Erden sei nur ein Märchen. Bisher habe die Industrie es vermocht, Rohstoffe immer noch effizienter und noch billiger zu fördern. Deshalb stagnierten die Preise, wenn man sie extrem langfristig über 200 Jahre betrachte und die Inflation herausrechne. Nur in Weltkriegen, Superkrisen oder Ölkrisen seien die Rohstoffkurse in die Höhe geschossen, nur in solchen Phasen hätten sie ihren Vorteil als Stütze fürs Depot ausgespielt.

Doch genau das könnte in diesen politisch turbulenten Zeiten für Investments in Öl und Co. sprechen. Guru Rogers jedenfalls rät: "Es gibt keine Rohstoffe, aus denen ich 2015 flüchten würde." Langfristanleger sollten ihre Papiere halten oder sogar in Häppchen Rohstoff-Indexfonds kaufen. Diese Fonds investieren in mehrere, verschiedene Rohstoffe, um Rohstoffindizes nachzubilden. Ihr Kurs spiegelt also nicht nur den Preis eines Rohstoffes wider, sondern den eines Rohstoff-Korbs. Sie sind außerdem billiger als aktive Fonds, für die Ausgabeaufschläge und Managementgebühren anfallen. Und sie setzen im besten Fall direkt auf die Rohstoffpreise, also nicht bloß auf die Aktien von Ölfirmen oder Goldminenbetreibern.

Und wenn die Preise von Öl und Co. nun weiter fallen? Dann haben Anleger trotzdem Grund, sich zu freuen: Sie können so billig neue Papiere nachkaufen, wie sie tanken können.