Er ist gekommen, um zu bleiben. Als John A. im Oktober 2010 in der Schweiz landet, Ende dreißig, frisch verheiratet, hat er einen Plan. Er will arbeiten, zum Einkommen seiner Schweizer Ehefrau beitragen. Fleiß, Intelligenz, Ausdauer, so denkt der Nigerianer, werden reichen, um sich hier zu behaupten. Schließlich zählt in der Schweiz nur eines – die eigene Leistung.

Doch die Schwierigkeiten beginnen, bevor er eine Arbeitserlaubnis besitzt.

Bei einem Spaziergang am helllichten Tag wird John A. in Bern von der Polizei angehalten. Er zeigt den Beamten seine Papiere, die Aufenthaltsbewilligung, alles ist in Ordnung. Dennoch befragen ihn die Polizisten, durchsuchen ihn vor den Augen der Passanten. John A. ist überrascht. Er fühlt sich erniedrigt.

Weil er wegen seiner dunklen Hautfarbe immer wieder in Kontrollen gerät, beginnt er die Region mit dem Auto zu erkunden. Nur wer sich bewegt, kann sich ein Land zu eigen machen, sagt seine Frau. John A. kommt nach Hause und erzählt von seinen neuesten Entdeckungen: Niederbottigen, Oberbottigen, Frauenkappelen. Hinter dem Steuer fühlt er sich frei.

Ein Jahr lang bemächtigt ihn sein nigerianischer Führerausweis zum Lenken eines Fahrzeugs – wie alle anderen Ausländer auch kann er ihn in dieser Zeit prüfungsfrei in einen Schweizer Ausweis umschreiben lassen. Nötig ist lediglich eine Kontrollfahrt. Vor Ablauf der Jahresfrist absolviert John A. einen Sehtest, schickt die verlangten Dokumente an das kantonale Straßenverkehrs- und Schifffahrtsamt (SVSA) – und wartet.

Vier Wochen lang hört er nichts. Dann der Schock: Statt einer Einladung zur Kontrollfahrt erhält er eine Vorladung zur polizeilichen Einvernahme. Das vermeintliche Delikt: Fälschen eines Ausweises.

Auf dem Polizeiposten erfährt John A., dass der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei (KTD) seinen Ausweis als Totalfälschung eingestuft hat. Man habe ihn mit echten Ausweisen verglichen und offensichtliche Ungereimtheiten festgestellt.

Das SVSA verweigert ihm daraufhin die Erteilung des schweizerischen Ausweises.

Der KTD beschlagnahmt seinen nigerianischen Ausweis.

Die Staatsanwaltschaft erklärt ihn für schuldig und verhängt eine Geldstrafe.

Das Urteil wird im Strafregister eingetragen.

John A. weiß nicht, wie ihm geschieht. Plötzlich ist er nicht mehr der unbescholtene Einwanderer, als den er sich gesehen hatte. Plötzlich gilt sein Führerschein, für den er in Nigeria eine Fahrprüfung bestehen musste, als Fälschung. Er weiß: Aufgrund des föderalistischen Systems in seinem Heimatland kursieren verschiedene Ausweise, die mit unterschiedlichen Mitteln hergestellt wurden. Mithilfe der Behörden wird sich das wohl klären lassen – aber der benötigte Aufwand ist groß. John A. spielt mit dem Gedanken, die Buße zu bezahlen und die Schweizer Fahrprüfung zu absolvieren. Doch seine Frau warnt ihn: Ein Strafregistereintrag in der Schweiz ist keine Kleinigkeit. Gibst du jetzt klein bei, wird dich der Eintrag die nächsten zehn Jahre verfolgen.

Also macht John A. das, was nur wenige Neuankömmlinge in seiner Situation tun würden: Er nimmt sich einen Anwalt und erhebt Einsprache gegen das Urteil der Staatsanwaltschaft sowie gegen die Verfügung des SVSA. Es beginnt ein Rechtsstreit, der über zweieinhalb Jahre dauern wird.

"Hätte sich mein Mandant nicht gewehrt, hätte das schlimme Folgen gehabt", sagt Willi Egloff, er ist John A.s Anwalt und Experte für Ausländerrecht. Durch den Eintrag ins Strafregister hätte er Probleme bei der Aufenthaltsbewilligung bekommen – eine Einbürgerung wäre in weite Ferne gerückt. Dabei ist der Nigerianer kein Einzelfall. Allein in Egloffs Kanzlei in Bern wurden vier weitere Fälle von angeblich gefälschten Führerausweisen behandelt, drei aus Nigeria und einer aus Syrien. Zudem gab es in der Vergangenheit ähnliche Probleme mit Pässen aus Gambia. Die meisten Betroffenen aber, das zeigen Untersuchungen, wehren sich nicht. So geht Willi Egloff davon aus, dass allein im Kanton Bern eine dreistellige Zahl von Nigerianern wegen Fehleinschätzungen im Strafregister vermerkt ist. "Das Problem ist, dass die Behörden aufgrund ihrer Vorlagen entscheiden, statt die Fälle individuell zu prüfen", sagt der Anwalt. "Je nach Herkunft werden die Leute pauschal diskriminiert."

Um das zu verhindern, setzt John A. alle Hebel in Bewegung und bittet das nigerianische Straßenverkehrsamt, die Echtheit seines Führerausweises zu bestätigen. Am 13. Oktober 2011 schreibt der Kommandant der Federal Road Safety Commission des Teilstaats Lagos: "Die Fahrerfahrung von Mr John A. beträgt mehr als fünf Jahre. Der Führerausweis ist echt und authentisch." In der Folge stellt die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland das Strafverfahren ein – es habe sich gezeigt, dass der Führerausweis keine Fälschung sei.

Hier könnte die Geschichte enden.

Doch das Straßenverkehrsamt lehnt die Einsprache ab und verweigert John A. die Zulassung zur Kontrollfahrt. Die Behörde anerkennt zwar, dass A. in Nigeria ein gültiger Führerausweis ausgestellt worden war – das sage aber nichts über die Echtheit des vorgelegten Ausweises aus. Der KTD wiederum weigert sich, A.s nigerianischen Führerschein auszuhändigen, sei dieser doch nachweislich eine Totalfälschung.