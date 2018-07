Uber und deutsche Taxifahrer sind Dauerkunden vor Gericht. Scheinbar endlos bekämpfen sich die Interessenvertreter der staatlich zugelassenen Taxis mit dem Unternehmen aus San Francisco. Das lässt mithilfe einer Smartphone-App unter anderem Privatleute als freiwillige Gelegenheitschauffeure durch einige Städte kurven – als Konkurrenz zu den Taxis. Doch in der vergangenen Woche bestätigte das Landgericht Frankfurt, was jeder im Gesetz nachlesen kann: Wer gegen Bezahlung Personen befördert, benötigt dafür eine Konzession. Private Gelegenheitschauffeure haben die in der Regel nicht. Weswegen das UberPop genannte Angebot rechtswidrig ist.

So großspurig die Uber-Leute einst auftraten, so lang ist mittlerweile die Liste ihrer juristischen Niederlagen. Die Rechtslage ist relativ klar. Doch damit muss das Kapitel Uber hierzulande noch nicht abgeschlossen sein.

Zum einen hat Uber bereits angekündigt, "alternative Ridesharing-Angebote" zu erarbeiten, die "speziell an die Regularien in Deutschland" angepasst sein sollen. Zum anderen sind eine Limousinenvermittlung oder klassische Taxidienste bereits unter dem Logo der Amerikaner denkbar – und werden teils ja auch schon angeboten.

Abgesehen davon lassen sich Gesetze auch ändern. In anderen Ländern hat Uber schon erfolgreich gezeigt, wie weit man mithilfe von cleverem Lobbyismus kommen kann (ZEIT Nr. 39/14). Und auch wenn das politische Berlin derzeit andere Themen hat: Eine grundlegende Reform des Taximarktes erscheint durchaus möglich.

Die Monopolkommission empfiehlt sie sogar. Das ist ein Expertengremium, das die Bundesregierung zu wettbewerbsrechtlichen Fragen berät. Erst im Sommer vergangenen Jahres hat sich die Kommission mit dem Taxisektor befasst und festgestellt, dass der Wettbewerb dort "nach wie vor unzureichend sei". Die aktuelle Lage verhindere eine "Ausdifferenzierung unterschiedlicher Preis-Qualitäts-Konstellationen", ein "freier Preiswettbewerb" bei Funktaxis sollte mittelfristig angestrebt werden. Schlussfolgerungen wie diese werden sie bei Uber sicher gerne gehört haben.

Ob es zu einer Änderung des Gesetzes kommt, ist allerdings fraglich. Denn das hat viel mit dem zu tun, was eine Gesellschaft unter Fortschritt versteht. Gerade wenn dabei Technologie eine Rolle spielt, wird aus einer sachlichen Debatte oft eine emotionsgeladene Schlacht. Zwischen Technophilie und -phobie scheint es dann nichts mehr zu geben.

Das liegt auch daran, dass wohl kaum ein Begriff häufiger instrumentalisiert worden ist als der des Fortschritts. Die Taxi-Lobbyisten tun das heute ebenso wie Uber, indem sie jeweils behaupten: Fortschritt ist, was unseren Geschäften dient. "Wir glauben an die Fortschrittlichkeit der deutschen Gesellschaft", tönt der deutsche Uber-Chef Fabien Nestmann, während der Taxiverband weiß: "Wirklicher Fortschritt ist, wenn Sie 55.000 Taxis rund um die Uhr mit einer einzigen App buchen und auch dort mit Karte zahlen können – zum festen Preis, in sicheren, staatlich geprüften Taxis."

So viel Selbstlosigkeit ist rührend. Doch ihre Begründungen entlarven beide Parteien als Blender.

Für die Taxis liegt Fortschritt nämlich auch darin, "billige Handlanger ohne Ortskenntnis" aus dem Markt zu halten. Wobei man mangelnde Ortskenntnis auch in einem elfenbeinfarbenen Wagen bekommen kann. Und vorhandene Ortskenntnis schon mal zu einer nicht besonders verbraucherfreundlichen Stadtrundfahrt führen kann.

Für Uber ist Fortschritt "Auswahl" bei der "persönlichen Mobilität". Wer Uber-Managern zuhört, kann den Eindruck bekommen, Deutschland sei das rückständigste Land der Erde. Dabei hat Uber in anderen Ländern – sogar in überraschend vielen – ganz ähnliche Probleme mit dem jeweils geltenden Recht. Unterstellt man nun, dass diese Vorschriften in aller Regel das Ergebnis eines demokratisch legitimierten und rechtsstaatlich abgelaufenen Gesetzgebungsprozesses sind, dürften sie dem mehrheitlichen Willen der jeweiligen Bevölkerung zumindest nicht komplett zuwiderlaufen. Vielleicht gibt es gute Gründe dafür, dass manche Regeln sind, wie sie sind.

Manche Vorschriften zur Personenbeförderung wirken wahrhaftig überkommen. Doch auch Uber leistet sich bizarre Regeln, etwa im Umgang mit Fahrern. So sieht ein Standardvertrag vor, dass niederländisches Recht gelten soll und dass Streitigkeiten letztlich in englischer Sprache vor einem Amsterdamer Schiedsgericht zu klären sind. Sind solch einseitig diktierte Regeln fortschrittlicher als das Personenbeförderungsgesetz?

Die Frage deutet weit über Uber hinaus. Dabei hat dieses Unternehmen seinen Wert längst bewiesen, indem es eine Branche aufgescheucht hat, die sonst wohl längst hinter dem Lenkrad eingeschlafen wäre. Die Wirtschaftsgeschichte belegte schon oft die Gefährlichkeit von Monopolen: Wer nicht gezwungen wird, an seine Kunden zu denken, der tut es irgendwann nicht mehr. Und das ist definitiv ein Rückschritt.