Der Konzern Amazon lädt seit Herbst 2014 ausgewählte Kunden in den USA zum Ausprobieren ein. Sie sollen sich "Echo" in die Wohnung stellen, einen schwarzen Zylinder, der alles mithört und sprechen kann. Er bietet sich als Wettervorhersage, Witzeerzähler, Lexikon, Einkaufshilfe und vieles mehr an. Echo ist immer online und lauscht, was in einer Wohnung gesagt wird. Es gleicht ständig via Amazon-Cloud, ein Netz von Rechnern und Speichern, ab, ob und wie es reagieren soll. Edward Snowden, wer war das noch mal?

Ungeachtet des NSA-Überwachungsskandals bauen die großen IT-Konzerne wie Amazon, Facebook, Google und Microsoft an der Allgegenwärtigkeit des Internets: In Zukunft sollen die Menschen überall auf der Welt ständig online sein, nonstop Services in Anspruch nehmen und im Gegenzug Daten über ihr Leben liefern. Offline gibt es dann nicht mehr. Die digitale Revolution wickelt sich in immer mehr Bereichen um die analoge Lebenswelt.

Bisher war das Internet etwas, das weitgehend auf Bildschirmen von Computern, Tablets und Smartphones stattfand. Nun nimmt es selbst körperliche Formen an: sprechende Möbelstücke, die laut Werbung "Teil der Familie" sind; Uhren von Apple und Armbänder von Microsoft, die Körperfunktionen wie die Pulsfrequenz in die Cloud schicken; Brillen, die das gesamte Blickfeld erfassen, und allgegenwärtige Sensoren, die jede Bewegung analysieren. Zum Internet der Dinge gehören Kühlschränke, die das Essverhalten überwachen, ebenso wie fahrerlose Autos, die jeden Zwischenstopp aufzeichnen. Google hat gerade einen Flugplatz im Silicon Valley für 60 Jahre gemietet, um dort einen regelrechten Techno-Zoo aufzubauen, vom bienenartigen Flugroboter bis zur Großdrohne, die auch die entlegensten Regionen mit dem Google-Netz versorgt.

Natürlich ist das alles ein Dienst am Kunden. Assistenten wie Echo sollen uns Wünsche förmlich von den Lippen ablesen und sie mithilfe der "Erfüllungszentren" wahr werden lassen. "Smarte" Kühlschränke sollen helfen, uns gesund zu ernähren, und Fitness-Apps dabei assistieren, regelmäßig Sport zu treiben. Damit werden Bedürfnisse, die bisher von innen kamen, quasi an die IT-Firmen delegiert. Der amerikanische Wissenschaftshistoriker George Dyson beschreibt die IT-Konzerne wegen dieser wachsenden sozialen Kontrolle als "analoge Großrechner", weil sie tief in die reale Lebenswirklichkeit eingreifen.

Google-Chef Eric Schmidt sagt völlig offen, dass künftig jedes geschriebene und gesprochene Wort öffentlich sein soll. In dieser neuen Welt geht es um deutlich mehr als nur um die Privatsphäre: Es geht um die gesamte Sozialsphäre, den öffentlichen Raum mit seinen mannigfaltigen zwischenmenschlichen Beziehungen. Die neue Praxis von Facebook, das gesamte Onlineverhalten seiner Nutzer zu analysieren, ist nur ein Vorgeschmack. Geht die Entwicklung so weiter, wird die digitale Cloud so sein wie die Luftfeuchtigkeit – immer da, nur manchmal sichtbar.

Das weltweit entstehende Sensorennetz, das vom digitalen Thermostat über Bewegungen mit dem Handy bis zur Schadstoffmessung reicht, hat großes positives Potenzial. Es kann Energie sparen helfen und den Verkehr effizient organisieren. Mitbestimmungsprozesse und Crowdsourcing, also kollaborative Datensammlung etwa für die Wissenschaft, werden leichter, wenn der öffentliche Raum allen elektronisch zugänglich ist. Ein "Internet der Tiere" mit allgegenwärtigen Öko-Sensoren könnte die Interessen der Umwelt einbeziehen. Doch die Gefahr von Missbrauch und Fehlentwicklungen ist gewaltig. Und wenn eine allgegenwärtige Präsenz erst einmal installiert ist, gibt es kein Entkommen mehr. Dann wird jede Datenlücke als Sicherheitslücke gesehen und sofort gestopft.

Wenn der amerikanische Futurist und Google-Direktor Ray Kurzweil das Verschmelzen aller Technik zu einem einzigen Gebilde, der "Singularität", anpreist, dann ist klar, wer darüber das Sagen hätte: Geheimdienste wie die NSA und eine Handvoll IT-Konzerne würden sich die Macht über die Menschen teilen. Yvonne Hochstetter, selbst Chefin eines Big-Data-Unternehmens, diagnostiziert vor allem bei Google "Weltmachtfantasien".

Nur Europa hat das intellektuelle, kulturelle und hoffentlich auch technologisch-innovative Potenzial, dem etwas entgegenzusetzen. Die Aufteilung von Google in getrennte Unternehmen, wie sie das Europäische Parlament gefordert hat, wäre ein erster Schritt, die "Singularität" abzuwenden und auf eine "Pluralität" hinzusteuern. Die Milliarden Euro, die derzeit in Deutschland jährlich für ein oftmals niveauloses öffentliches Fernsehen eingezogen werden, wären für den Aufbau eines europäischen Sozialen Netzwerks und einer europäischen Antwort auf Google viel besser eingesetzt. In die richtige Richtung geht es auch, wenn in Berlin nun darüber diskutiert wird, 100 IT-Professuren zu schaffen – daraus können die nötigen Start-ups wachsen, damit die digitale Entwicklung nicht allein aus dem Silicon Valley gesteuert wird.

The Web We Want heißt die Kampagne von Tim Berners-Lee, dem Erfinder des ersten Webbrowsers, die darauf zielt, Formen der demokratischen Kontrolle zu entwickeln – nicht nur über die Webgiganten, sondern für die Infrastruktur und Arbeitsweise des Netzes selbst. Die Demokratisierung des Digitalen ist viel wichtiger als die Digitalisierung der Demokratie. Denn dem Internet von morgen kann man sich auch nicht mehr entziehen, wenn man, wie Hans Magnus Enzensberger geraten hat, sein Smartphone wegschmeißt.