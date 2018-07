Kreuzung Hallerstraße/Rothenbaumchaussee, morgens halb neun, kurz bevor es Grün wird. Eine Gruppe Fußgänger hat sich versammelt, die Mienen sind angespannt, gesprochen wird nicht, nicht mal mit sich selber, alle Augen fixieren die rote Ampel auf der anderen Straßenseite. Nervöses Husten ist zu hören, ein Grauhaariger drängt sich in Richtung Bordsteinkante.

Und da: Grün! Grün! Grün! Die Ersten preschen los, mit raumgreifenden Pantherschritten, preschen todesmutig vor die von links einbiegenden Autos. Bremsen quietschen, Fahrermünder schäumen. Fünf Fahrspuren gilt es nun zu überqueren, Arme schlenkern, Atem keucht, Absätze hämmern. Wer strauchelt, wer sein Handy verliert und sich danach bückt, wer nur einen Wimpernschlag zu spät gestartet ist, hat keine Chance: Es sind nur elf Sekunden. Elf Sekunden bis – Rot!

Rot! Die Spitzengruppe der Fitten ist drüben. Aber die von links einbiegenden Autofahrer können nicht fassen, dass diejenigen, die noch auf der Fahrbahn sind, sich nicht sofort in Luft auflösen. Ein paar Alte, Schwache, Kinderwagenschieber verlieren die Nerven und kehren um; eine Dame mit Stock, das Hörgerät aus wegen des Gehupes, bleibt auf Kurs. Ihre Mutter wird verflucht, die Dame wird von einer Scheibenwaschanlage durchnässt, aber sie schafft es.

Muss die Ampel so kurz Grün zeigen? – und überhaupt: Muss das so laufen?

Natürlich nicht. Aber eigentlich läuft es so auch nicht. Und panisch zurückstürzen müsste auch niemand. Denn die Ampel ist so programmiert, dass nach der elfsekündigen Grünphase für Fußgänger noch eine "Räumzeit" von zwölf Sekunden folgt. "Wer in der letzten Sekunde der Grünphase noch auf die Straße tritt, kommt so noch rüber", sagt Ingenieur Michael Bahr vom Landesbetrieb für Straßen, Brücken und Gewässer.

Dumm nur, dass viele der mit dem Auto Abbiegenden nichts davon wissen. Auch davon nicht, dass sie eigentlich erst dann ziemlich sorglos fahren dürften, wenn der Pfeil für sie Grün zeigt. Oder: Sie wollen es nicht wissen. "Das Unverständnis", sagt Michael Bahr, "ist groß." Manche Fußgänger greifen schon zur Selbsthilfe und wehren sich mit Wasserpistolen und Fliegenklatschen.

Eine längere Grünphase für Fußgänger würde am Verhalten der Autofahrer allerdings wenig ändern; irgendwann wird es ja wieder Rot.

Nur für die alte Dame käme eine Innovation aus Singapur ganz recht: eine Chipkarte. Hält man die vor einen Sensor, zeigt die Ampel länger Grün.