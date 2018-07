Jetzt, da der Welttag des Bunsenbrenners (31. März) hinter uns und der Welt-Kissenschlacht-Tag (6. April) vor uns liegt, ist es Zeit, daran zu erinnern, dass in diesem Jahr der Tag der Bundeswehr Premiere feiert – und zwar am 13. Juni, also zwischen dem Welttag des Tagebuchs (12. Juni) und dem Deutschen Tag des Gartens (14. Juni). Wir dachten zwar, der Bundeswehr sei mit dem Welttag der männlichen Körperpflege (3. Februar), dem Tag des Bieres (7. August) und dem Internationalen Tag des Frustrationsschreis (12. Oktober) hinreichend gedacht. Aber da das Jahr 2015 das Kunststück fertigbringt, in 365 Tage 624 Gedenk- und Aktionstage zu packen, kommt es auf einen mehr auch nicht an. Fällt, wie es aussieht, der Welt-Friedenstag am 21. September aus, bleibt es ohnehin bei 624-mal Gedenk-Action.

Dass es 60 Jahre lang – so lange gibt es die Truppe schon – keinen Tag der Bundeswehr gab, überrascht kaum. Zum einen war mit dem Ehrentag der Luftpolsterfolie (26. Januar) und dem weltweiten Hast-du-gepupst-Tag (5. Februar) das Jahresquantum an aufgeblasener Selbstinszenierung schon Anfang Februar erfüllt. Und zum anderen sah die Bundeswehr ihren Aktionstag bei der Bewältigung internationaler Krisen stets am 7. Februar gekommen: dem Winke-deinen-Nachbarn-mit-allen-Fingern-Tag.