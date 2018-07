Eigentlich hätte man ihm ja aus vielerlei Gründen eine Pause gegönnt: Aber der amerikanische Autor Dave Eggers hat jetzt, wenige Monate nach seinem Weltbestseller The Circle, einen neuen Roman hierzulande veröffentlicht, dessen Titel dem Alten Testament entnommen ist: Eure Väter, wo sind sie? Und die Propheten, leben sie ewig? (Kiepenheuer & Witsch) Nach der Lektüre fragt man sich unweigerlich, wie lange Eggers noch in der Rolle des Propheten leben möchte. Wie in all seinen Büchern zuvor dreht sich auch in dem neuen Werk alles um die unschönen Verhältnisse unserer Epoche – diesmal vor allem um Amerikas moralischen Niedergang.

Zunächst wäre da die Idee, den seelisch derangierten Thomas ein paar Leute entführen zu lassen – unter anderem seine Mutter, einen Kongressabgeordneten, einen Astronauten, einen pädophilen Ex-Lehrer und einen Polizisten, der einen Freund erschossen hat. Sie alle werden auf einem einstigen Militärgelände in Kalifornien festgehalten und mit der Frage traktiert, wie alles nur so weit kommen konnte. Dergleichen hat man schon auf einigen Theaterbühnen erlebt, Eggers versenkt diesen nicht gerade taufrischen Einfall zudem in vorhersehbaren, ermüdenden Dialogen, bei denen der Leser erfährt, wie problematisch das Leben und wie schlecht die gesellschaftliche Lage ist.

Weit interessanter ist der Fall Eggers, wenn man ihn als Symptom einer vermeintlich engagierten Literatur versteht: Denn seine Haltung wirkt nicht kritisch, sondern zielgruppengerecht affirmativ, weil sie auf bereits kritische, aufgeklärte Leser trifft, die sich nicht irritiert, sondern bestätigt fühlen – womit übrigens ein Dilemma jener Literatur berührt ist, die politisch sehr viel, ästhetisch dagegen kaum etwas will.

Der Erfolg von The Circle beruhte ja auf seiner zeitdiagnostischen Anschlussfähigkeit und der internetkritischen Grundhaltung eines politisierten Publikums, das dank vieler Medien über die potenziell totalitäre Allianz aus Technik und Konzernen schon bestens informiert war. Für dieses Erfolgskonzept – überraschungsfrei das zu erzählen, was die Leser ohnehin fühlen und erwarten – hat Eggers im deutschsprachigen Raum einen literarisch ganz engen Verwandten: Johannes Mario Simmel (1924 bis 2009), der in unzähligen Bestsellern zahlreiche politische Themen aufgriff, bis hin zur gefährlichen Macht der Computer.

Doch Literatur, die die Welt verändern will, muss auch ästhetisch die Welt verändern wollen, sonst wechselt sie besser gleich ins politische Spielfeld. Sie darf den Leser nicht bestätigen, sondern muss ihn irritieren, verstören, erschüttern – daran hat sich seit Homer nichts geändert.