Im Fußball ist es das Schicksal der kleinen Clubs, Talente auszubilden und sie dann an die großen Vereine zu verlieren. So läuft neuerdings auch das Geschäft in der Politik, obwohl der Begriff "Talent" in diesem Kontext nur bedingt angebracht scheint. In Wien, das angeblich anders ist, wurde nun ein grüner Abgeordneter von den Roten abgeworben.

Eingefädelt wurde der Transfer von der stellvertretenden Clubchefin, die den Neo-Sozialdemokraten noch von früher kennt, nämlich als beide in städtischen Parkanlagen Jugendliche betreuten. In den kommunalen Grünräumen sind die Sitten bekanntlich nun einmal etwas rauer. Und das kam dem Duo bei diesem Coup zugute. Elegant wurde die alte Partei per E-Mail von dem "Gesinnungswechsel" informiert. Obwohl "Gesinnung" hier vermutlich von sekundärer Bedeutung war. Aber ein "Wechsel" war es immerhin, und zwar von einem aussichtslosen Listenplatz bei der nächsten Wahl im Herbst zu einer abgesicherten Kandidatur.

Die Geschichte wiederholt sich: Die Grünen mussten schon einige Spielerwechsel verkraften. Einer dieser Überläufer endete sogar als Sportkantinenbesitzer. Man kann also niemandem Karrieresucht unterstellen, vielmehr geht es um die Sache. Und die heißt "Wiener Wahlrechtsreform", die nun durch den überraschenden Transfer in weite Ferne gerückt ist. Purer Zufall natürlich, dennoch helle Aufregung bei der Opposition.

Der Schaum vor dem Mund ist ungerechtfertigt, denn wie im Fußball geht es hier nicht um Ästhetik, sondern um Erfolg. Und der heiligt die Mittel, dort wie da. Die Grünen bleiben trotz ihrer Fundibasis dennoch ziemliche Realos und verlassen nicht die Koalition. Der Bürgermeister bietet sogar neue Verhandlungen übers Wahlrecht an. Es fehlt also nicht einmal an Humor. Auch diese versteckten Fouls sind vom Kicken bekannt. Und sollte der Abgeordnetenkauf in Zukunft nicht mehr reichen, könnte man sich beim Fußball den nächsten Schritt abschauen. Der heißt Geisterspiele. Also Wahlen mit nur wenigen ausgesuchten Wählern. Wer braucht bei einer Geisterwahl dann noch eine Reform?