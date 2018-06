Eine der großen Gattungen des Theaters ist das Königsdrama: Es handelt davon, dass der alte König seine Macht verliert – durch Verschwörung, Mord, Verrat, Intrige – und ein anderer sich auf den Thron setzt. Aus dem Königsdrama, so blutig es auch zugeht, lernt man: Ordnung muss sein. Es darf in einem Spiel nur einen König geben. Womit wir beim FC Bayern wären. Der Grund für die aktuelle Krise des großen Vereins wird von vielen Fachleuten (Lothar Matthäus) darin gesehen, dass in den Reihen der Mannschaft zwei Könige am Werk sind, und zwar gleichzeitig, ohne dass es je ein Drama, also einen ordentlichen Kampf um die Macht gegeben hätte. Die beiden Könige sind Xabi Alonso, vom spanischen Königshof, also von Real Madrid, nach Bayern gekommen, und Bastian Schweinsteiger, der so etwas wie der natürliche Thronfolger seiner großen Vorgänger (Lothar Matthäus) ist, ein Infant des bayerischen Hofs. Zwischen beiden "knirscht es" auf dem Platz, sagen Beobachter. Stimmt das wirklich? Um Klarheit zu erlangen, muss man sich an Experten wenden, die ein Spiel wirklich zu lesen verstehen. Ich verweise hier auf die Website spielverlagerung.de, auf welcher sich die tiefsten, liebevollsten, weltentrücktesten Taktikanalysen finden, die derzeit in der Fußballliteratur geschrieben werden.

Über Schweinsteiger und Alonso schreibt spielverlagerung.de, es habe sich zwischen den beiden eine "gegenseitige Präsenzbremse" entwickelt. Genauer: "Ihre sehr weiträumige Besetzung des Raums zwischen der Abwehrreihe und den anderen Mittelfeldspielern ist eine ihrer großen Stärken und ein wichtiger Faktor, um mehr Mitspieler in höheren Zonen zu nutzen. Wenn sie sich aber beide im Sechserraum aufhalten, so nehmen sie einander diese Stärken und können auch ihre weiträumigen Verlagerungen nicht effektiv einbinden."

Wem das Bayern-Problem jetzt noch nicht klar ist, der wird dank der folgenden Passage gleich alles verstehen: "Weil ihre beidseitige Weiträumigkeit die doppelte Sechserraumpräsenz obsolet macht, aber gleichzeitig auch den jeweils anderen aus dem Spiel nimmt, gibt es hier Probleme in der Ballzirkulation. Besonders Schweinsteiger leidet darunter, da er den höheren Part in der aktuellen Sechserverteilung einnimmt."

Der anonyme Autor dieser bestechenden Analyse stellt weiter fest, dass es, wenn es schon zwei "Sechser" (defensive Mittelfeldspieler mit der Lizenz zum Spielaufbau) in einer Mannschaft geben müsse, ratsam sei, wenn einer von ihnen ein "Jäger" und der andere ein "Sammler" sei – ein Befund, der erkennen lässt, woran es den Bayern mangelt. Denn beide, Alonso und Schweinsteiger, sind eher Sammler als Jäger (des Balls). Dank spielverlagerung.de habe ich auch begriffen, dass weder Alonso noch Schweinsteiger "Nadelspieler" höchster Güte sind (ein Nadelspieler ist, wie der Leser schon geahnt hat, in der Lage, den Ball und den eigenen Leib durch massivste Frontlinien zu schleusen). Das abschließende Urteil zur Doppelkönigslösung fällt nicht günstig aus: "Beiden Spielern fehlt nicht nur die Entscheidungsfindung zum Jagen im Gegenpressing, sondern auch die Athletik. Dadurch gegenpressen sie die gegnerischen Konter nicht rechtzeitig, wodurch diese an Dynamik aufnehmen können."

Es ist mir nach dieser Analyse von spielverlagerung.de klar, welch banales Konstrukt ein Königsdrama des Theaters ist, wenn man es mit der Komplexität eines Fußballspiels vergleicht. Und ich habe begriffen, wie ernst die Lage beim FC Bayern ist. Man wird dort um einen Königsmord nicht herumkommen.